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تشير خدمات البريد الإلكتروني إلى المنصات أو التطبيقات عبر الإنترنت التي تسهل إرسال الرسائل الإلكترونية واستلامها وتنظيمها. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين التواصل بكفاءة وأمان من خلال تبادل الرسائل الرقمية والمرفقات ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى. تشتمل خدمات البريد الإلكتروني غالبًا على ميزات مثل تنظيم البريد الوارد وتصفية البريد العشوائي والقدرة على إنشاء جهات الاتصال وإدارتها. سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، تلعب خدمات البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في الاتصالات الحديثة، حيث توفر وسيلة موثوقة ومعتمدة على نطاق واسع للبقاء على اتصال في العصر الرقمي الحالي.
إرسال تطبيق جديد
Gmail
google.com
Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تتم مزامنة محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأت Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وأنهى مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق ، كان لدى Gmail عرض سعة تخزين أولي لـ Gigabyte لكل مستخدم ، وهو مبلغ أعلى بكثير من المنافسين المقدمين في ذلك الوقت. اليوم ، تأتي الخدمة مع 15 غيغابايت من التخزين. يمكن للمستخدمين تلقي رسائل بريد إلكتروني حتى 50 ميغابايت في الحجم ، بما في ذلك المرفقات ، بينما يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكتروني تصل إلى 25 ميجابايت. لإرسال ملفات أكبر ، يمكن للمستخدمين إدراج الملفات من Google Drive إلى الرسالة. لدى Gmail واجهة موجهة نحو البحث و "عرض محادثة" مماثلة لمنتدى الإنترنت. الخدمة ملحوظة بين مطوري مواقع الويب لتبنيها المبكر لـ Ajax. يقوم خوادم البريد من Google بفحص رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا لأغراض متعددة ، بما في ذلك تصفية البريد العشوائي والبرامج الضارة ، وإضافة إعلانات حساسة للسياق بجوار رسائل البريد الإلكتروني. تم انتقاد هذه الممارسة الإعلانية بشكل كبير من قبل دعاة الخصوصية بسبب المخاوف من الاحتفاظ بالبيانات غير المحدودة ، وسهولة المراقبة من قبل أطراف ثالثة ، ومستخدمي مقدمي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين الذين لم يوافقوا على السياسة عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين Gmail ، وإمكانية تغيير Google سياساتها لزيادة تقليل الخصوصية من خلال الجمع بين المعلومات مع استخدام بيانات Google الأخرى. كانت الشركة موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بالقضايا. ذكرت Google أن مستخدمي البريد الإلكتروني يجب أن "يتوقعوا بالضرورة" أن تخضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للمعالجة الآلية ويدعي أن الخدمة تمتنع عن عرض الإعلانات بجوار الرسائل الحساسة المحتملة ، مثل تلك التي تذكر العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الصحة أو البيانات المالية . في يونيو 2017 ، أعلنت Google عن النهاية لاستخدام محتوى Gmail السياقي لأغراض الإعلان ، والاعتماد بدلاً من ذلك على البيانات التي تم جمعها من استخدام خدماتها الأخرى. من قبل 2018 ، كان لدى Gmail 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.
Proton Mail
proton.me
ProtonMail هي أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم ، التي طورها علماء CERN و MIT. نحن مفتوح المصدر ومحمي بموجب قانون الخصوصية السويسري.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect و Outlook Web Access و Outlook Web App) هو تطبيق ويب مدير معلومات شخصية من Microsoft. يتضمن عميل بريد إلكتروني قائم على الويب ، وأداة تقويم ، ومدير اتصال ، ومدير مهمة. ويشمل أيضًا تكامل الوظيفة الإضافية ، Skype على الويب ، والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
iCloud Mail
icloud.com
باستخدام حساب بريد ICLOUD الخاص بك ، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وتنظيمه. عندما تقوم بإعداد أجهزتك لبريد ICLOUD ، يمكنك أيضًا الوصول إلى حساب بريد ICLOUD الخاص بك باستخدام تطبيق البريد على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch أو MAC ، أو استخدام Microsoft Outlook على جهاز كمبيوتر Windows. بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه ، يتم تحديث التغييرات في كل مكان. هام: إذا لم ينتهي معرف Apple الخاص بك باستخدام @icloud.com أو @me.com أو @mac.com ، فيجب عليك إعداد عنوان بريد إلكتروني @icloud.com قبل أن تتمكن من استخدام البريد على icloud.com.
163网易免费邮
mail.163.com
صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد العشوائي 98%.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect و Outlook Web Access و Outlook Web App) هو تطبيق ويب مدير معلومات شخصية من Microsoft. يتضمن عميل بريد إلكتروني قائم على الويب ، وأداة تقويم ، ومدير اتصال ، ومدير مهمة. ويشمل أيضًا تكامل الوظيفة الإضافية ، Skype على الويب ، والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب. تتوفر Outlook على الويب لمشتركي Office 365 و Exchange Online ، ويتم تضمينها في خادم Exchange Offices ، لتمكين المستخدمين من الاتصال بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم عبر متصفح الويب ، دون الحاجة إلى تثبيت Microsoft Outlook أو عملاء البريد الإلكتروني الآخر .
Fastmail
fastmail.com
FastMail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات البريد الإلكتروني المدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم من قبل Fastmail Pty Ltd ، وهي شركة تقع في ملبورن ، فيكتوريا ، أستراليا. تم الحصول على الشركة من قبل Opera Softwar شركة مستقلة من القطاع الخاص. تقع خوادمها الرئيسية في مدينة نيويورك وأمستردام. يتم استبدال موقع النسخ الاحتياطي السابق في أيسلندا بموقع الخادم في أمستردام.
mail.com
mail.com
يوفر Mail.com Mail و Cloud App تخزينًا آمنًا للسحابة في تطبيق بريد إلكتروني واحد. يجلب تطبيق البريد الآمن هذا كل السرعة والراحة لصندوق البريد الإلكتروني للتخزين والتخزين السحابي إلى هاتف ذكي ، مما يوفر وصولًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى صندوق البريد والسحابة. بريد إلكتروني يمكن للمستخدمين التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ، والرد على الرسائل ، وإدارة صندوق البريد الخاص بهم ، ومجلدات البريد الإلكتروني ، وجهات الاتصال ، كلها من هواتفهم الذكية. يتيح تطبيق بريد آمن واحد حسابات وعناوين بريد إلكتروني متعددة. يوفر تطبيق Mail.com الآمن لـ Android التنقل لصندوق البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني. سحاب يمكن الوصول إلى Mail.com Cloud عبر الإنترنت داخل صندوق البريد ، مما يتيح للمستخدمين تخزين رسائل البريد الإلكتروني فقط في صندوق الوارد الآمن لتطبيق البريد ، ولكن أيضًا على الإنترنت المستندات السحابية والصور. يمكن للمستخدمين تنشيط النسخ الاحتياطية التلقائية للحفاظ على ذكرياتهم آمنة. ميزات تطبيق Mail.com Cloud & Mail: * تشفير البريد الإلكتروني وتكنولوجيا الأمن (TLS ، SSL) * وظائف صندوق البريد مثل وضع ملء الشاشة وقرص للتكبير * إخطارات دفع البريد الإلكتروني (اختياري) * المزامنة مع دفتر عناوين الهاتف الذكي (اختياري) * دبوس أو بصمات الأصابع أو أمان قفل الوجه * يتضمن حساب البريد الآمن سحابة مجانية على الإنترنت بسعة 2 جيجابايت * إنشاء حساب بريد إلكتروني مباشرة في التطبيق * تحميل الصور والمستندات من الهاتف الذكي إلى السحابة * البريد الإلكتروني ومشاركة الصور من السحابة * احفظ مرفقات البريد الإلكتروني وأرسل المستندات من التخزين السحابي * تطبيق البريد وصندوق بريد WebMail تلقائيًا * أكثر من 100 مجال لتخصيص عنوان بريد إلكتروني مجاني ، على سبيل المثال ، @email.com
Disroot Mail
disroot.org
حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من خادمنا أيضًا (TLS) إذا كان خادم البريد الإلكتروني للمستلمين يدعمها. وهذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني لم تعد تُرسل على أنها "بطاقات بريدية" تقليدية، بل يتم وضعها فعليًا في "مظروف". ومع ذلك، فإننا نشجعك على توخي الحذر دائمًا عند استخدام التواصل عبر البريد الإلكتروني، والاستفادة من تشفير GPG الشامل لضمان خصوصية مراسلاتك قدر الإمكان.
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني يستحق الغبار. تجديد. تم تحديثه ليتناسب مع الطريقة التي نرسل بها بريدًا إلكترونيًا اليوم. مع HEY، لقد فعلنا ذلك تمامًا. إنها إعادة، وإعادة تفكير، وإعادة تقديم مبسطة وقوية للبريد الإلكتروني. بداية جديدة، كما ينبغي أن تكون. HEY هي رسالة الحب التي نرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني، ونرسلها إليك على الويب وMac وWindows وLinux وiOS وAndroid.
Yandex Mail
mail.yandex.com
Get Yandex.mail: حماية آمنة من الفيروسات والبريد العشوائي ، فرز البريد ، تسليط الضوء على البريد الإلكتروني من أناس حقيقيين ، 10 غيغابايت من التخزين السحابي على yandex.disk ، موضوعات جميلة.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
خدمة البريد الإلكتروني من فيفالدي.
Rediffmail
mail.rediff.com
خدمة البريد الإلكتروني من Rediff. Rediff.com (منمقة مثل Rediff.com) هي بوابة أخبار ومعلومات وترفيه وتسوق هندي. تأسست في عام 1996.
Soverin
soverin.net
صندوق بريد خاص ملكك حقًا. بسعر كابتشينو شهريًا، نقدم لك صندوق بريد آمنًا على نطاقك الخاص. بريدك الإلكتروني آمن ولا يتم بيعه للإعلانات.
STRATO
strato.de
اكتشف عالم منتجات STRATO وابدأ عبر الإنترنت! يمكن الآن اختبار الاستضافة والتخزين السحابي ومنشئ مواقع الويب والمتجر الإلكتروني مجانًا!
Temp Mail
temp-mail.org
حافظ على البريد العشوائي من البريد الخاص بك والبقاء آمنًا - ما عليك سوى استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت يمكن التخلص منه! حماية عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي من البريد العشوائي باستخدام LEMP-MAIL.
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمهنيين وأصحاب الأعمال الصغيرة ، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر جدوى مع العملاء. من خلال الأدوات المضمنة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني ، والقدرة على الجدول الزمني ، وتذكير المتابعة ، والمزيد ، يوفر Titan تجربة بريد إلكتروني تبسيط الإنتاجية. يوفر تقويم Titan وقائمة جهات الاتصال والتخزين كفاءة من اليمين داخل صندوق الوارد. يمكن دمج Titan مع مضايسات الويب ، ومسجلين المجالين ، وبناة مواقع الويب لتقديم حل كامل للعملاء. البريد الإلكتروني Titan متاح على أجهزة WebMail و IOS و Android. الأفضل لـ: المهنيون أو الشركات الصغيرة التي تبحث عن جناح بريد إلكتروني شامل يتيح علاقات العملاء ذات مغزى.
Tuta
tuta.com
Tuta هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم، وسهلة الاستخدام وخصوصية التصميم. يمكنك الحصول على تقاويم وجهات اتصال مشفرة بالكامل مع جميع حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية لدينا. توتانوتا سابقا.
Pobox
pobox.com
Pobox هي خدمة البريد الإلكتروني للأشخاص الذين يحبون بريدهم الإلكتروني. احصل على صندوق بريد، ومرشحات للرسائل غير المرغوب فيها قابلة للتخصيص، وإعادة التوجيه إلى عناوين متعددة والمزيد، في نطاقك الخاص أو أحد نطاقاتنا.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني Viettel.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
بريد احترافي بمجالك الخاص. - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - Webmail dinahosting: بيئتك التعاونية. بريد إلكتروني احترافي بنطاقك الخاص - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - استضافة بريد الويب: بيئتك التعاونية.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
خدمة البريد الإلكتروني في اليابان. يتوفر صندوق بريد ذو سعة كبيرة ووظائف مكافحة البريد العشوائي. يمكن استخدام Yahoo Mail (المجاني) بسهولة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والهواتف المحمولة.
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify هي أداة سريعة جدًا وفعالة من حيث التكلفة للتحقق من البريد الإلكتروني الجماعي. يستخدم المسوقون عبر البريد الإلكتروني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا خدمة تنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا لتقليل معدلات الارتداد.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. لديها منصة تعاون مدمجة لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل صندوق الوارد. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تروج لاستخدام التعليقات والأحب والمشاركة. تم دمج Mail Zoho بشكل جيد مع جميع تطبيقات Zoho الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الشائعة.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات قوية تساعد في تنمية علامتك التجارية. يضيف عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري المصداقية ويغرس الثقة في عملائك وعملاء علامتك التجارية، لأنه يعتمد على اسم المجال الخاص بك. والجزء الأفضل؟ سنساعدك في الحصول على اسم نطاق مناسب إذا لم يكن لديك اسم نطاق بالفعل! يمكنك أيضًا الحصول على موقع ويب لتعزيز الحضور الرقمي لعلامتك التجارية، ولا يتطلب أي إعداد أو برمجة. يحتوي Neo على مجموعة من الأدوات إلى جانب بريد الويب الغني، بما في ذلك تطبيقات التقويم وجهات الاتصال المتكاملة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد ومساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة أي بريد إلكتروني والرد عليه وإيصالات القراءة ومجموعة من الإنتاجية والأمان الأخرى. سمات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والشركات الناشئة التي تبحث عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة للتعامل مع العملاء وزملاء الفريق بفعالية.
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني باستخدام أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا. سيتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مؤقتًا حتى يمكن إعادة تقييمها عند الضرورة. ابحث عن رسائل بريد إلكتروني دقيقة، وتحقق من صحة بيانات البريد الإلكتروني، ونظف قاعدة بيانات البريد الإلكتروني، واحصل على نقاط سمعة البريد الإلكتروني باستخدام no2bounce.
QQ邮箱
mail.qq.com
يوفر QQ البريد الإلكتروني خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر ، وعملاء iOS/iPad ، وعملاء Android ، وإرسال مرفقات 3G Super كبيرة من خلال البريد الإلكتروني ، وتجربة الميزات الخاصة لمحطات نقل الملفات ، والتقويمات ، والفتحات ، وزجاجات الانجراف ، إلخ. QQ البريد الإلكتروني ، اتصل دائمًا.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-البريد الإلكتروني ، التي تنتجها علي بابا. جعل أدوات تعاون المكاتب المهنية. -واحد من أقدم موفري خدمات البريد الإلكتروني للشركات في الصين ، مع خبرة 20 عامًا من تشغيل البريد الإلكتروني المحترف ، يخدم أكثر من 10،000،000 مستخدم من الشركات.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail هو تطبيق فعال لإدارة البريد الإلكتروني UOL.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
حسابات البريد المؤمنة للشركات. يقوم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بإدارة بريد الويب الخاص بهم عبر infomaniak
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! Mail هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل الشركة الأمريكية Yahoo! ، وهي الآن شركة تابعة لـ Verizon. إنه يوفر أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (الأساسي ، بالإضافة إلى إعلان خالٍ) وآخر للشركات. اعتبارا من يناير 2020 ، ياهو! كان لدى Mail 225 مليون مستخدم. يمكن للمستخدمين الوصول إلى صناديق البريد الخاصة بهم وإدارتها باستخدام واجهة WebMail ، ويمكن الوصول إليها باستخدام متصفح ويب قياسي. دعمت بعض الحسابات أيضًا استخدام بروتوكولات البريد القياسية (POP3 و SMTP). منذ عام 2015 ، يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل حسابات البريد الإلكتروني غير اليهودي بعميل WebMail. لسنوات عديدة ، تمكن المستخدمون من فتح الحسابات باستخدام إما "@yahoo.com" أو "@ymail.com" ، أو وطني المجال (''@yahoo.fr '' في فرنسا ، ''@yahoo.co.uk 'في المملكة المتحدة ،'@yahoo.it 'في إيطاليا ، إلخ). حاليا ، ياهو! يسمح للمستخدمين فقط بتسجيل "@yahoo.com".
AOL Mail
mail.aol.com
بريد AOL هو خدمة بريد إلكتروني مجانية على شبكة الإنترنت تقدمها شركة AOL، أحد أقسام شركة Yahoo.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
الوصول إلى بريد الويب من المتصفح الخاص بك. بالإضافة إلى التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك إدارة المواعيد في التقويم الخاص بك وجهات الاتصال الخاصة بك وقائمة المهام الخاصة بك!
Atmail
atmail.com
مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني البسيطة للمجال الشخصي بنقرة واحدة. Atmail هي خدمة بريد إلكتروني سحابية أصلية مصممة خصيصًا لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت. مدعومًا بسحابة AWS العامة المُدارة لدينا أو الاستفادة من سحابتك إذا كنت تفضل ذلك، فإن Atmail قابل للتوسع بدرجة كبيرة ليشمل عدة ملايين من حسابات البريد الإلكتروني، كما أنه آمن للغاية ومتوفر دائمًا. قم بتحرير وقت ثمين عن طريق نقل البريد الإلكتروني من مركز التكلفة إلى آلة الربح والاحتفاظ المستندة إلى السحابة. مع أكثر من عقدين من الخبرة، نحن على استعداد لاستقبال عملائك.
BT Email
email.bt.com
البريد الإلكتروني الخالي من المتاعب-يحتوي التطبيق على واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل إرسال وقراءة وتنظيم بريدك الإلكتروني.
Burner Mail
burnermail.io
عناوين بريد إلكتروني مسجلة بنقرة واحدة يمكنك استخدامها عند الاشتراك في مواقع الويب لحماية هويتك ومنع بيع عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي أو إرسال بريد عشوائي إليه.
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاجها. ثم اجعلها نظيفة. يساعدك البريد الإلكتروني Clean على إدارة صندوق البريد الخاص بك المحملة برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق Cleaner الإلكتروني للبريد الإلكتروني.
Daum Mail
daum.net
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
اجعل عملك مميزًا من خلال البريد الإلكتروني الاحترافي المستند إلى النطاق الخاص بـ Hostinger.
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة. يمكن استخدامه أيضًا كمزود بريد إلكتروني فعال للغاية بنقرة واحدة. قم بإنشاء عناوين بريد إلكتروني يمكن التخلص منها من متصفحك باستخدام الملحق المتوافق مع Safari وChrome وFirefox.
IONOS Webmail
ionos.com
أنشئ علامتك التجارية باستخدام بريد إلكتروني احترافي قم بالتواصل باسمك في كل مرة تضغط فيها على إرسال - يتضمن النطاق ومساحة تخزين تزيد عن 2 جيجابايت والمزيد.
Kanban Mail
kanbanmail.app
قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (ليبرو ميل)
Mail.ru
mail.ru
Mail Mail.Ru هو أكبر بريد مجاني ، وواجهة سريعة ومريحة ، وحجم غير محدود من المربع ، وحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات ، ونسخة محمولة وتطبيق للهواتف الذكية. الوصول إلى IMAP ، إخطارات الرسائل القصيرة ، الواجهة بلغات مختلفة ومواضيع بريدية. أيضًا على mail.ru: الأخبار ، والبحث على الإنترنت ، والسيارات ، والرياضة ، والألعاب ، والمواعدة ، والطقس ، والعمل.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► صندوق بريد إلكتروني آمن وخالي من الإعلانات ✓ مكتب عبر الإنترنت وتخزين سحابي ✓ كهرباء صديقة للبيئة بنسبة 100% ✓ موقع الخادم في ألمانيا ✓ من 1 يورو شهريًا ✓ جربه الآن مجانًا!
네이버 메일
mail.naver.com
تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! بريد نيفر
netclusive Webmail
netclusive.de
تضمن النسخ الاحتياطية للبيانات المشفرة باستخدام خدمة النسخ الاحتياطي السحابي عبر الشبكة أقصى قدر من الأمان. 2 غيغابايت مجانًا تمامًا!
OnMail
onmail.com
OnMail ، خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من Edison Mail. قل وداعا للتيار الذي لا نهاية له من البريد العشوائي ، والإعلانات المتطفلة. مع OnMail ، يمكنك أخيرًا استعادة صندوق الوارد الخاص بك وتجربة تجربة بريد إلكتروني آمنة وسلسة حقًا. تتوافق OnMail أيضًا مع جميع خدمات البريد الإلكتروني الحالية ، بما في ذلك Gmail و Outlook و Yahoo Mail و Hotmail والمزيد. * تحكم في صندوق الوارد الخاص بك: يمكنك اختيار من يدخل صندوق الوارد الخاص بك ، والتحكم الكامل بغض النظر عن من لديه عنوانك. القوة المفضلة هي الحرية الحقيقية. إعلان الاستقلال عن البريد غير المرغوب فيه. من رواد إلغاء الاشتراك في النقل. * تقنية مضادة لمكافحة التقدم المتقدمة: تجربة تقنية مضادة لمكافحة التقطيع التي تحمي رسائلك تلقائيًا من Snoops وبكسلات التجسس. تهم الخصوصية الخاصة بك ، و Onmail يضمن أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك محمية من أعين المتطفلين. * الانتقال والتحديث السلس: لم يكن من السهل للغاية تبديل خدمات البريد الإلكتروني. يوفر OnMail القدرة على إحضار حسابات البريد الإلكتروني الحالية بسلاسة ، بما في ذلك Gmail و Yahoo Mail و Outlook والمزيد ، معك وتحديثها. استمتع بفوائد الميزات المبتكرة لـ OnMail مع الاحتفاظ بعناوين بريدك الإلكتروني المألوفة. * التوافق عبر المنصات: الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بسلاسة عبر جميع أجهزتك. OnMail متاح لنظام Android و iOS و Web ، مما يتيح لك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودك. مزامنة صندوق الوارد ، والمسودات ، والاتصالات دون عناء ، مما يضمن تجربة بريد إلكتروني سلسة عبر جميع المنصات. * مبني على السيطرة والخصوصية والبساطة: تم بناء Onmail على المبادئ الأساسية للسيطرة والخصوصية والبساطة. إنه يمكّنك من تحقيق المزيد مع البريد الإلكتروني. قل وداعًا لصناديق الوارد المزينة وإدارة البريد الإلكتروني المستهلكة للوقت. تم تصميم OnMail لتبسيط تجربة بريدك الإلكتروني ، مما يتيح لك المزيد من الوقت لما يهم أكثر. * خبرة البريد الإلكتروني المتطورة: OnMail هي الأذكى والخدمة البريد الإلكتروني فقط التي توفر انتقالًا سلسًا إلى صندوق الوارد الحديث. قام فريقنا من خبراء البريد الإلكتروني بصياغة واجهة بديهية وميزات قوية لتعزيز إنتاجيتك. قم بقطع الوقت الذي تقضيه على البريد الإلكتروني إلى نصفين مع خدمة البريد الإلكتروني التي تم تقديمها بعناية من قبل خبراء البريد الإلكتروني الفعليين. * الخصوصية حسب التصميم: الخصوصية في قلب وعد أونميل لمستخدمينا. لا يتم مشاركة معلوماتك الشخصية ، مثل اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني. نضع الأولوية للأمن وسرية بياناتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك OnMail خيار إلغاء الاشتراك في أبحاث Edison Trends المجهولة من خلال قائمة الإعدادات. تجربة مستقبل البريد الإلكتروني مع OnMail. تولي مسؤولية صندوق الوارد الخاص بك ، وحماية خصوصيتك ، وتبسيط إدارة بريدك الإلكتروني. انضم إلى ثورة خدمات البريد الإلكتروني التي تحدد أولويات سيطرتك وأمنك حقًا. احصل على يديك على تطبيق OnMail البريد الإلكتروني لنظام Android اليوم!
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