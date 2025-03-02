OnMail

onmail.com

OnMail ، خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من Edison Mail. قل وداعا للتيار الذي لا نهاية له من البريد العشوائي ، والإعلانات المتطفلة. مع OnMail ، يمكنك أخيرًا استعادة صندوق الوارد الخاص بك وتجربة تجربة بريد إلكتروني آمنة وسلسة حقًا. تتوافق OnMail أيضًا مع جميع خدمات البريد الإلكتروني الحالية ، بما في ذلك Gmail و Outlook و Yahoo Mail و Hotmail والمزيد. * تحكم في صندوق الوارد الخاص بك: يمكنك اختيار من يدخل صندوق الوارد الخاص بك ، والتحكم الكامل بغض النظر عن من لديه عنوانك. القوة المفضلة هي الحرية الحقيقية. إعلان الاستقلال عن البريد غير المرغوب فيه. من رواد إلغاء الاشتراك في النقل. * تقنية مضادة لمكافحة التقدم المتقدمة: تجربة تقنية مضادة لمكافحة التقطيع التي تحمي رسائلك تلقائيًا من Snoops وبكسلات التجسس. تهم الخصوصية الخاصة بك ، و Onmail يضمن أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك محمية من أعين المتطفلين. * الانتقال والتحديث السلس: لم يكن من السهل للغاية تبديل خدمات البريد الإلكتروني. يوفر OnMail القدرة على إحضار حسابات البريد الإلكتروني الحالية بسلاسة ، بما في ذلك Gmail و Yahoo Mail و Outlook والمزيد ، معك وتحديثها. استمتع بفوائد الميزات المبتكرة لـ OnMail مع الاحتفاظ بعناوين بريدك الإلكتروني المألوفة. * التوافق عبر المنصات: الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بسلاسة عبر جميع أجهزتك. OnMail متاح لنظام Android و iOS و Web ، مما يتيح لك البقاء على اتصال بغض النظر عن مكان وجودك. مزامنة صندوق الوارد ، والمسودات ، والاتصالات دون عناء ، مما يضمن تجربة بريد إلكتروني سلسة عبر جميع المنصات. * مبني على السيطرة والخصوصية والبساطة: تم بناء Onmail على المبادئ الأساسية للسيطرة والخصوصية والبساطة. إنه يمكّنك من تحقيق المزيد مع البريد الإلكتروني. قل وداعًا لصناديق الوارد المزينة وإدارة البريد الإلكتروني المستهلكة للوقت. تم تصميم OnMail لتبسيط تجربة بريدك الإلكتروني ، مما يتيح لك المزيد من الوقت لما يهم أكثر. * خبرة البريد الإلكتروني المتطورة: OnMail هي الأذكى والخدمة البريد الإلكتروني فقط التي توفر انتقالًا سلسًا إلى صندوق الوارد الحديث. قام فريقنا من خبراء البريد الإلكتروني بصياغة واجهة بديهية وميزات قوية لتعزيز إنتاجيتك. قم بقطع الوقت الذي تقضيه على البريد الإلكتروني إلى نصفين مع خدمة البريد الإلكتروني التي تم تقديمها بعناية من قبل خبراء البريد الإلكتروني الفعليين. * الخصوصية حسب التصميم: الخصوصية في قلب وعد أونميل لمستخدمينا. لا يتم مشاركة معلوماتك الشخصية ، مثل اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني. نضع الأولوية للأمن وسرية بياناتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك OnMail خيار إلغاء الاشتراك في أبحاث Edison Trends المجهولة من خلال قائمة الإعدادات. تجربة مستقبل البريد الإلكتروني مع OnMail. تولي مسؤولية صندوق الوارد الخاص بك ، وحماية خصوصيتك ، وتبسيط إدارة بريدك الإلكتروني. انضم إلى ثورة خدمات البريد الإلكتروني التي تحدد أولويات سيطرتك وأمنك حقًا. احصل على يديك على تطبيق OnMail البريد الإلكتروني لنظام Android اليوم!