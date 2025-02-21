خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

Gmail

google.com

Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تتم مزامنة محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأت Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وأنهى مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق ، كان لدى Gmail عرض سعة تخزين أولي لـ Gigabyte لكل مستخدم ، وهو مبلغ أعلى بكثير من المنافسين المقدمين في ذلك الوقت. اليوم ، تأتي الخدمة مع 15 غيغابايت من التخزين. يمكن للمستخدمين تلقي رسائل بريد إلكتروني حتى 50 ميغابايت في الحجم ، بما في ذلك المرفقات ، بينما يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكتروني تصل إلى 25 ميجابايت. لإرسال ملفات أكبر ، يمكن للمستخدمين إدراج الملفات من Google Drive إلى الرسالة. لدى Gmail واجهة موجهة نحو البحث و "عرض محادثة" مماثلة لمنتدى الإنترنت. الخدمة ملحوظة بين مطوري مواقع الويب لتبنيها المبكر لـ Ajax. يقوم خوادم البريد من Google بفحص رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا لأغراض متعددة ، بما في ذلك تصفية البريد العشوائي والبرامج الضارة ، وإضافة إعلانات حساسة للسياق بجوار رسائل البريد الإلكتروني. تم انتقاد هذه الممارسة الإعلانية بشكل كبير من قبل دعاة الخصوصية بسبب المخاوف من الاحتفاظ بالبيانات غير المحدودة ، وسهولة المراقبة من قبل أطراف ثالثة ، ومستخدمي مقدمي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين الذين لم يوافقوا على السياسة عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين Gmail ، وإمكانية تغيير Google سياساتها لزيادة تقليل الخصوصية من خلال الجمع بين المعلومات مع استخدام بيانات Google الأخرى. كانت الشركة موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بالقضايا. ذكرت Google أن مستخدمي البريد الإلكتروني يجب أن "يتوقعوا بالضرورة" أن تخضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للمعالجة الآلية ويدعي أن الخدمة تمتنع عن عرض الإعلانات بجوار الرسائل الحساسة المحتملة ، مثل تلك التي تذكر العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الصحة أو البيانات المالية . في يونيو 2017 ، أعلنت Google عن النهاية لاستخدام محتوى Gmail السياقي لأغراض الإعلان ، والاعتماد بدلاً من ذلك على البيانات التي تم جمعها من استخدام خدماتها الأخرى. من قبل 2018 ، كان لدى Gmail 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.