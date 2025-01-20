خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا

Gmail

google.com

Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تزامن محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأ Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وانتهت مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق، كان لدى Gmail عرض بسعة تخزين أولية تبلغ 1 غيغابايت لكل مستخدم، وهو مبلغ أعلى بكثير مما عرضه المنافسون في ذلك الوقت. واليوم، تأتي الخدمة بسعة تخزينية تبلغ 15 غيغابايت. يمكن للمستخدمين تلقي رسائل بريد إلكتروني يصل حجمها إلى 50 ميجابايت، بما في ذلك المرفقات، بينما يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكتروني يصل حجمها إلى 25 ميجابايت. لإرسال ملفات أكبر، يمكن للمستخدمين إدراج ملفات من Google Drive في الرسالة. يحتوي Gmail على واجهة موجهة للبحث و"عرض محادثة" مشابه لمنتدى الإنترنت. تتميز الخدمة بين مطوري مواقع الويب باعتمادها المبكر لـ Ajax. تقوم خوادم بريد Google تلقائيًا بفحص رسائل البريد الإلكتروني لأغراض متعددة، بما في ذلك تصفية البريد العشوائي والبرامج الضارة وإضافة إعلانات حساسة للسياق بجوار رسائل البريد الإلكتروني. تعرضت هذه الممارسة الإعلانية لانتقادات كبيرة من قبل المدافعين عن الخصوصية بسبب المخاوف بشأن الاحتفاظ غير المحدود بالبيانات، وسهولة المراقبة من قبل أطراف ثالثة، وعدم موافقة مستخدمي موفري البريد الإلكتروني الآخرين على السياسة عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين Gmail، وإمكانية تغيير Google تهدف سياساتها إلى تقليل الخصوصية بشكل أكبر من خلال دمج المعلومات مع استخدامات بيانات Google الأخرى. وكانت الشركة موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه القضايا. ذكرت جوجل أنه يجب على مستخدمي البريد الإلكتروني "أن يتوقعوا بالضرورة" أن تخضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للمعالجة الآلية وتدعي أن الخدمة تمتنع عن عرض الإعلانات بجوار الرسائل التي يحتمل أن تكون حساسة، مثل تلك التي تشير إلى العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الصحة أو البيانات المالية. . في يونيو 2017، أعلنت جوجل عن نهاية استخدام محتوى Gmail السياقي لأغراض إعلانية، واعتمدت بدلاً من ذلك على البيانات التي تم جمعها من استخدام خدماتها الأخرى. بحلول عام 2018، كان لدى Gmail 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.