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خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
تشير خدمات البريد الإلكتروني إلى المنصات أو التطبيقات عبر الإنترنت التي تسهل إرسال الرسائل الإلكترونية واستلامها وتنظيمها. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين التواصل بكفاءة وأمان من خلال تبادل الرسائل الرقمية والمرفقات ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى. تشتمل خدمات البريد الإلكتروني غالبًا على ميزات مثل تنظيم البريد الوارد وتصفية البريد العشوائي والقدرة على إنشاء جهات الاتصال وإدارتها. سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، تلعب خدمات البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في الاتصالات الحديثة، حيث توفر وسيلة موثوقة ومعتمدة على نطاق واسع للبقاء على اتصال في العصر الرقمي الحالي.
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Gmail
google.com
Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تزامن محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأ Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وانتهت مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق،...
Outlook
microsoft.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات...
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويت...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail هي أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم، تم تطويرها بواسطة علماء CERN وMIT. نحن مفتوحو المصدر ومحميون بموجب قانون الخصوصية السويسري.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل شركة Yahoo! الأمريكية، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. يس...
iCloud Mail
icloud.com
باستخدام حساب بريد iCloud الخاص بك، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وتنظيمه. عندما تقوم بإعداد أجهزتك لـ iCloud Mail، يمكنك أيضًا الوصول إلى حساب iCloud Mail الخاص بك باستخدام تطبيق Mail على جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch أو كمبيوتر Mac، أو باستخدام Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام...
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بر...
IONOS Webmail
ionos.com
أنشئ علامتك التجارية باستخدام بريد إلكتروني احترافي قم بالتواصل باسمك في كل مرة تضغط فيها على إرسال - يتضمن النطاق ومساحة تخزين تزيد عن 2 جيجابايت والمزيد.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Yandex Mail
mail.yandex.com
احصل على Yandex.Mail: حماية آمنة من الفيروسات والبريد العشوائي، وفرز البريد، وتسليط الضوء على البريد الإلكتروني من أشخاص حقيقيين، ومساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 10 جيجابايت على Yandex.Disk، وموضوعات جميلة.
Disroot Mail
disroot.org
حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير ...
OnMail
onmail.com
OnMail، خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
اجعل عملك مميزًا من خلال البريد الإلكتروني الاحترافي المستند إلى النطاق الخاص بـ Hostinger.
AOL Mail
mail.aol.com
بريد AOL هو خدمة بريد إلكتروني مجانية على شبكة الإنترنت تقدمها شركة AOL، أحد أقسام شركة Yahoo.
Tuta
tuta.com
Tuta هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم، وسهلة الاستخدام وخصوصية التصميم. يمكنك الحصول على تقاويم وجهات اتصال مشفرة بالكامل مع جميع حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية لدينا. توتانوتا سابقا.
네이버 메일
mail.naver.com
تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! بريد نيفر
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...
Temp Mail
temp-mail.org
أبعد الرسائل غير المرغوب فيها عن بريدك وحافظ على سلامتك - ما عليك سوى استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت يمكن التخلص منه! قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي من البريد العشوائي باستخدام البريد المؤقت.
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني يستحق الغبار. تجديد. تم تحديثه ليتناسب مع الطريقة التي نرسل بها بريدًا إلكترونيًا اليوم. مع HEY، لقد فعلنا ذلك تمامًا. إنها إعادة، وإعادة تفكير، وإعادة تقديم مبسطة وقوية للبريد الإلكتروني. بداية جديدة، كما ينبغي أن تكون. HEY هي رسالة الحب التي نرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني، ونر...
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
خدمة البريد الإلكتروني من فيفالدي.
Atmail
atmail.com
مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني ا...
mail.com
mail.com
أرسل بريدًا إلكترونيًا بالطريقة المفترض أن يكون: ✔ مجاني وبسيط وآمن ✔ إدارة حسابات بريد متعددة في مكان واحد ومن أي جهاز ✔ اشترك اليوم!
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail هي أكبر خدمة بريد مجانية، وواجهة سريعة ومريحة، وسعة صندوق بريد غير محدودة، وحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات، وإصدار محمول وتطبيقات للهواتف الذكية. الوصول عبر IMAP وإشعارات الرسائل القصيرة والواجهة بلغات مختلفة وموضوعات تصميم البريد. أيضًا على Mail.ru: الأخبار، البحث على الإنت...
QQ邮箱
mail.qq.com
يوفر QQ Mailbox خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر، وعملاء iOS/iPad، وعملاء Android لإرسال مرفقات كبيرة من الجيل الثالث عبر البريد الإلكتروني وتجربة وظائف خاصة مثل محطة نقل الملفات والتقويم والمفكرة وزجاجة الانجراف....
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...
阿里邮箱
mail.aliyun.com
- صندوق بريد علي بابا، من إنتاج شركة علي بابا. اصنع أداة تعاون مكتبية احترافية. - أحد أوائل مقدمي خدمات البريد الإلكتروني للمؤسسات في الصين، مع 20 عامًا من الخبرة الاحترافية في تشغيل البريد الإلكتروني للمؤسسات، ويخدم أكثر من 10,000,000 مستخدم من المؤسسات.
Rediffmail
mail.rediff.com
خدمة البريد الإلكتروني من Rediff. Rediff.com (منمنمة كـ rediff.com) هي بوابة ويب هندية للأخبار والمعلومات والترفيه والتسوق. تأسست في عام 1996.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
الوصول إلى بريد الويب من المتصفح الخاص بك. بالإضافة إلى التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك إدارة المواعيد في التقويم الخاص بك وجهات الاتصال الخاصة بك وقائمة المهام الخاصة بك!
Infomaniak Mail
infomaniak.com
حسابات البريد المؤمنة للشركات. يقوم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بإدارة بريد الويب الخاص بهم عبر infomaniak
BT Email
email.bt.com
بريد إلكتروني خالٍ من المتاعب - يحتوي التطبيق على واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تسهل إرسال بريدك الإلكتروني وقراءته وتنظيمه.
Burner Mail
burnermail.io
عناوين بريد إلكتروني مسجلة بنقرة واحدة يمكنك استخدامها عند الاشتراك في مواقع الويب لحماية هويتك ومنع بيع عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي أو إرسال بريد عشوائي إليه.
STRATO
strato.de
اكتشف عالم منتجات STRATO وابدأ عبر الإنترنت! يمكن الآن اختبار الاستضافة والتخزين السحابي ومنشئ مواقع الويب والمتجر الإلكتروني مجانًا!
163网易免费邮
mail.163.com
صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد ...
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► صندوق بريد إلكتروني آمن وخالي من الإعلانات ✓ مكتب عبر الإنترنت وتخزين سحابي ✓ كهرباء صديقة للبيئة بنسبة 100% ✓ موقع الخادم في ألمانيا ✓ من 1 يورو شهريًا ✓ جربه الآن مجانًا!
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
Daum Mail
daum.net
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
Libero Mail
libero.it
Libero.it (البريد الليبرالي)
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
خدمة البريد الإلكتروني في اليابان. يتوفر صندوق بريد ذو سعة كبيرة ووظائف مكافحة البريد العشوائي. يمكن استخدام Yahoo Mail (المجاني) بسهولة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والهواتف المحمولة.
Kanban Mail
kanbanmail.app
قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة...
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail هو تطبيق فعال لإدارة البريد الإلكتروني UOL.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات...
Soverin
soverin.net
صندوق بريد خاص ملكك حقًا. بسعر كابتشينو شهريًا، نقدم لك صندوق بريد آمنًا على نطاقك الخاص. بريدك الإلكتروني آمن ولا يتم بيعه للإعلانات.
Pobox
pobox.com
Pobox هي خدمة البريد الإلكتروني للأشخاص الذين يحبون بريدهم الإلكتروني. احصل على صندوق بريد، ومرشحات للرسائل غير المرغوب فيها قابلة للتخصيص، وإعادة التوجيه إلى عناوين متعددة والمزيد، في نطاقك الخاص أو أحد نطاقاتنا.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
بريد احترافي بمجالك الخاص. - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - Webmail dinahosting: بيئتك التعاونية. بريد إلكتروني احترافي بنطاقك الخاص - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - استضافة بريد الويب: بيئتك التعاونية.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني Viettel.
netclusive Webmail
netclusive.de
تضمن النسخ الاحتياطية للبيانات المشفرة باستخدام خدمة النسخ الاحتياطي السحابي عبر الشبكة أقصى قدر من الأمان. 2 غيغابايت مجانًا تمامًا!
Bouncify
bouncify.io
Bouncify هي أداة سريعة جدًا وفعالة من حيث التكلفة للتحقق من البريد الإلكتروني الجماعي. يستخدم المسوقون عبر البريد الإلكتروني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا خدمة تنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا لتقليل معدلات الارتداد.
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتر...