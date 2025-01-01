برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Zoho Campaigns
zoho.com
تطبيق حملات Zoho هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة وتحليل الحملات البريدية بشكل فعال.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Pabbly
pabbly.com
تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Kit
kit.com
Kit (ConvertKit سابقًا) هو نظام أساسي لإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم لمساعدة المبدعين في إدارة حملاتهم ومشتركيهم بفعالية.
Systeme
systeme.io
Systeme.io هي منصة تسويق شاملة لمساعدة الشركات في إدارة عملياتها عبر الإنترنت، تشمل أدوات لمبيعات البريد الإلكتروني، إنشاء المواقع، واستضافة الدورات.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz هي منصة متعددة القنوات للتواصل البارد، تساعد الشركات في أتمتة جهود التسويق والمبيعات عبر البريد الإلكتروني، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
AdRoll
adroll.com
AdRoll هو برنامج تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين استهداف الجمهور وقياس أداء الحملات عبر قنوات متعددة.
Success.ai
success.ai
Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.
Rasa.io
rasa.io
تطبيق Rasa.io يساعد المنظمات في إنشاء رسائل إخبارية مخصصة لمشتركيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التواصل والمشاركة.
Podia
podia.com
Podia هو منصة لمساعدتك على بيع الدورات التدريبية والمنتجات الرقمية، مع أدوات لتسويق البريد الإلكتروني وبناء المجتمعات وإدارة المحتوى.
EcoSend
ecosend.io
EcoSend هي منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة، تساعد الشركات على إرسال حملات فعالة مع تعويض الكربون وزراعة الأشجار.
SendFox
sendfox.com
SendFox منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المستخدمين على إدارة الحملات، الأتمتة، وصفحات الهبوط بسهولة، مع تحليلات لتخصيص الجمهور.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هي منصة اتصالات تساعد الشركات على إرسال واستقبال الرسائل عبر SMS والبريد الإلكتروني والصوت والفيديو من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المستخدمين على إنشاء حملات بريدية بسهولة، مع دعم الأتمتة وتحليل الأداء. توفر أيضًا تكاملات مع خدمات متعددة.
Customerly
customerly.io
Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.
Transpond
transpond.io
تطبيق Transpond يسمح بإدارة المشتركين، تصميم قوالب، إنشاء وإرسال بريد إلكتروني تلقائي، وتتبع الحملات التسويقية.
Campaigner
campaigner.com
الناشط هو منصة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات على إدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني مع ميزات متعددة مثل الأتمتة والتقارير.
Sender
sender.net
المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.
NetHunt
nethunt.com
نتهانت هو أداة لأتمتة المبيعات تساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين العلاقات وقياس أداء المبيعات داخل تطبيقات جوجل.
Litmus
litmus.com
تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.
Levitate
levitate.ai
Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.
Markate
markate.com
تطبيق Markate هو أداة إدارة شاملة للأعمال الخدمية، تساعد في أتمتة المهام وتحسين الكفاءة وتقليل الأعمال الورقية.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy هي منصة تساعد المسوقين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لإنشاء محتوى فعال ومراقبة البريد الإلكتروني.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
GetSiteControl هو تطبيق للتسويق عبر البريد الإلكتروني يوفر أدوات لإنشاء نوافذ منبثقة، وجمع عناوين البريد الإلكتروني، وإدارة الاتصالات على مختلف المنصات.
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor أداة لإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مخصصة من Gmail، مع إمكانية تتبع الأداء وإدارة المتابعات.
Elastic Email
elasticemail.com
البريد الإلكتروني المرن هو منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني، تدعم إرسال الرسائل وإدارة الحملات باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات.
Big Mailer
bigmailer.io
Big Mailer هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إرسال الرسائل الجماعية والتلقائية، تدعم حتى 1000 جهة اتصال مجاناً.
GoSquared
gosquared.com
منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني المشتركة، تسهل التعاون بين الفرق في الرد على الرسائل وتنظيمها وتحسين التواصل مع العملاء.
MadMail
madmail.allapps.io
تطبيق MadMail يسهل التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تصميم حملات جذابة، استهداف دقيق، وأتمتة العمليات، مع دعم التحليل والتخصيص.
INBOX
useinbox.com
تطبيق INBOX هو أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء حملات وتسويق المنتجات بسهولة وتحليل النتائج. تتوفر خطة مجانية مدى الحياة.
Glue Up
glueup.com
Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات في تصميم حملات البريد وتتبع الأداء وتحليل النتائج بشكل فعال.
Sendy
sendy.co
Sendy هو تطبيق مستضاف ذاتيًا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية القابلة للتتبع عبر Amazon SES، ويتيح إدارة فعالة لحملات التسويق.
Apptivo
apptivo.com
أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.
MailUp
mailup.com
MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok هو منصة شاملة للتسويق الرقمي تساعد الوكالات والمسوقين والشركات على إنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط وتحليل البيانات وإدارة الحملات.
Infobip
infobip.com
تطبيق إنفوبيب يقدم واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني لتسليم كمية كبيرة من الرسائل بسرعة وبدون تأخير مع دعم لكافة أنواع الرسائل وتحليل الأداء.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
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