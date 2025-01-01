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برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.

Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

تطبيق حملات Zoho هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة وتحليل الحملات البريدية بشكل فعال.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

Kit

Kit

kit.com

Kit (ConvertKit سابقًا) هو نظام أساسي لإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم لمساعدة المبدعين في إدارة حملاتهم ومشتركيهم بفعالية.

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io هي منصة تسويق شاملة لمساعدة الشركات في إدارة عملياتها عبر الإنترنت، تشمل أدوات لمبيعات البريد الإلكتروني، إنشاء المواقع، واستضافة الدورات.

SendBuzz

SendBuzz

sendbuzz.io

SendBuzz هي منصة متعددة القنوات للتواصل البارد، تساعد الشركات في أتمتة جهود التسويق والمبيعات عبر البريد الإلكتروني، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll هو برنامج تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين استهداف الجمهور وقياس أداء الحملات عبر قنوات متعددة.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

تطبيق Rasa.io يساعد المنظمات في إنشاء رسائل إخبارية مخصصة لمشتركيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز التواصل والمشاركة.

Podia

Podia

podia.com

Podia هو منصة لمساعدتك على بيع الدورات التدريبية والمنتجات الرقمية، مع أدوات لتسويق البريد الإلكتروني وبناء المجتمعات وإدارة المحتوى.

EcoSend

EcoSend

ecosend.io

EcoSend هي منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة، تساعد الشركات على إرسال حملات فعالة مع تعويض الكربون وزراعة الأشجار.

SendFox

SendFox

sendfox.com

SendFox منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المستخدمين على إدارة الحملات، الأتمتة، وصفحات الهبوط بسهولة، مع تحليلات لتخصيص الجمهور.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend هي منصة اتصالات تساعد الشركات على إرسال واستقبال الرسائل عبر SMS والبريد الإلكتروني والصوت والفيديو من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch هو نظام شامل للتواصل مع العملاء، يقدم أدوات للدعم والتسويق والمبيعات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني وCRM.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

EmailOctopus هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المستخدمين على إنشاء حملات بريدية بسهولة، مع دعم الأتمتة وتحليل الأداء. توفر أيضًا تكاملات مع خدمات متعددة.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.

Sender

Sender

sender.net

المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.

Transpond

Transpond

transpond.io

تطبيق Transpond يسمح بإدارة المشتركين، تصميم قوالب، إنشاء وإرسال بريد إلكتروني تلقائي، وتتبع الحملات التسويقية.

Campaigner

Campaigner

campaigner.com

الناشط هو منصة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات على إدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني مع ميزات متعددة مثل الأتمتة والتقارير.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

نتهانت هو أداة لأتمتة المبيعات تساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين العلاقات وقياس أداء المبيعات داخل تطبيقات جوجل.

Litmus

Litmus

litmus.com

تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.

Markate

Markate

markate.com

تطبيق Markate هو أداة إدارة شاملة للأعمال الخدمية، تساعد في أتمتة المهام وتحسين الكفاءة وتقليل الأعمال الورقية.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Hoppy Copy هي منصة تساعد المسوقين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لإنشاء محتوى فعال ومراقبة البريد الإلكتروني.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

GetSiteControl هو تطبيق للتسويق عبر البريد الإلكتروني يوفر أدوات لإنشاء نوافذ منبثقة، وجمع عناوين البريد الإلكتروني، وإدارة الاتصالات على مختلف المنصات.

Mailmeteor

Mailmeteor

mailmeteor.com

Mailmeteor أداة لإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مخصصة من Gmail، مع إمكانية تتبع الأداء وإدارة المتابعات.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

البريد الإلكتروني المرن هو منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني، تدعم إرسال الرسائل وإدارة الحملات باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Big Mailer هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إرسال الرسائل الجماعية والتلقائية، تدعم حتى 1000 جهة اتصال مجاناً.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.

MadMail

MadMail

madmail.allapps.io

تطبيق MadMail يسهل التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال تصميم حملات جذابة، استهداف دقيق، وأتمتة العمليات، مع دعم التحليل والتخصيص.

INBOX

INBOX

useinbox.com

تطبيق INBOX هو أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء حملات وتسويق المنتجات بسهولة وتحليل النتائج. تتوفر خطة مجانية مدى الحياة.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.

Flexmail

Flexmail

flexmail.be

Flexmail هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات في تصميم حملات البريد وتتبع الأداء وتحليل النتائج بشكل فعال.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني المشتركة، تسهل التعاون بين الفرق في الرد على الرسائل وتنظيمها وتحسين التواصل مع العملاء.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy هو تطبيق مستضاف ذاتيًا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية القابلة للتتبع عبر Amazon SES، ويتيح إدارة فعالة لحملات التسويق.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok هو منصة شاملة للتسويق الرقمي تساعد الوكالات والمسوقين والشركات على إنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط وتحليل البيانات وإدارة الحملات.

Infobip

Infobip

infobip.com

تطبيق إنفوبيب يقدم واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني لتسليم كمية كبيرة من الرسائل بسرعة وبدون تأخير مع دعم لكافة أنواع الرسائل وتحليل الأداء.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

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