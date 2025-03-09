برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Sendloop
sendloop.com
Sendloop عبارة عن أدوات تسويقية تعمل على أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لا مزيد من التسويق عبر البريد الإلكتروني المعقد. Sendloop هي أسهل خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني. قم بإعداد حسابك في ثوانٍ وابدأ في إرسال رسائل بريد إلكتروني رائعة في دقائق معدودة.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM هو برنامج للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر وظيفة الاتصال الهاتفي، وهو نظام إدارة علاقات العملاء الوحيد في السوق الذي يوفر نظام هاتف PBX افتراضي كوحدة قياسية لجميع العملاء الجدد.
Venntive
venntive.com
تقدم Venntive منصة متكاملة للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
Mailmeteor
mailmeteor.com
Mailmeteor أداة لإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية مخصصة من Gmail، مع إمكانية تتبع الأداء وإدارة المتابعات.
Selzy
selzy.com
Selzy هو نظام بيئي لأدوات أتمتة التسويق سهلة الاستخدام التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو. قم بإطلاق حملات عبر البريد الإلكتروني في أقل من 15 دقيقة، دون الحاجة إلى مهارات HTML/التصميم باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بـ Selzy. أنشئ كتل البريد الإلكتروني (الرؤوس والتذييلات) واحفظها لتوصيلها بأي قالب لاحقًا. استخدم أكثر من 140 نموذجًا موجهًا نحو الأهداف، ومؤقتات العد التنازلي المخصصة، والوصول إلى أكثر من 800 ألف صورة وملفات GIF. قم بتنمية جمهورك بسهولة. استخدم نماذج الاشتراك المضمنة أو النوافذ المنبثقة لإنشاء قائمة بريد إلكتروني بسهولة. أتمتة حملاتك. استخدم أكثر من 12 نموذجًا للتسلسل الآلي الموجه نحو الهدف أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية ببضع نقرات. حقق أقصى استفادة من جمهورك باستخدام أكثر من 70 معيارًا للتقسيم. قم بتوصيل Selzy بأي أداة تريدها عبر Albato. استفد من عمليات التكامل المباشرة مع WooCommerce وShopify وSalesforce وHubspot وWordpress وغير ذلك الكثير. يمكنك إنشاء عملاء محتملين مباشرةً من Facebook بفضل التكامل السلس مع Facebook Lead Ads. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 برنامجًا تعليميًا وأكثر من 100 طريقة إرشادية: بدءًا من إعداد حملة وحتى التعرف على الأمثلة والحالات والاستراتيجيات العامة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik هي أداة تسويق عبر القنوات يمكنها مساعدتك في أتمتة وتخصيص عملية التسويق بالكامل من لوحة تحكم واحدة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الكشف عن رحلة العميل الخاصة بك، وتقسيم المستخدمين لديك باستخدام نظام التصفية الرائد في الصناعة، وإنشاء عمليات التشغيل الآلي وإدارتها بشكل مرئي دون أي تعليمات برمجية، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وعرض النوافذ المنبثقة عالية الاستهداف، وتخصيص صفحات الويب الخاصة بك وقياس كل شيء لتحسين التحويل والنمو. .
Kasplo
kasplo.com
كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
Overloop
overloop.com
Overloop هي منصة لمشاركة المبيعات تتضمن أدوات لأتمتة الحملات متعددة القنوات وإدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين التواصل مع العملاء.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Success.ai
success.ai
Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.
Foureyes
foureyes.io
يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع. مع Foureyes، تحصل الشركات على رؤية واضحة لكل مكالمة ونموذج ودردشة من خلال تتبع موقع الويب على مستوى المستخدم الحاصل على براءة اختراع. يعمل تسجيل وتحليل العملاء المتوقعين تلقائيًا على حماية خط الأنابيب الخاص بك وتحديد أولوياته. يقوم برنامج الاتصال الديناميكي بإشراك العملاء المتوقعين من خلال التحديثات الخاصة بالمخزون المرسلة إلى العملاء المحتملين ذوي الصلة. تساعد الرؤى والتنبيهات الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على تحسين عملية المبيعات من خلال محادثات أفضل وأكثر تركيزًا على العملاء. باستخدام Foureyes، يزيد العملاء معدل الإغلاق بنسبة 41% في المتوسط. واليوم، يعمل برنامج Foureyes لاستخبارات المبيعات لأكثر من 5000 شركة، وتقوم منصة بيانات العملاء الأساسية بإبلاغ قرارات المبيعات والتسويق الخاصة بكبرى الشركات المصنعة بما في ذلك Stellantis وNissan Motor Co.
FeedOtter
feedotter.com
تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.
Routee
routee.net
Routee هو تطبيق يوفر حلول اتصالات سحابية تشمل الرسائل القصيرة، المكالمات الصوتية، والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة العمليات وتحليل البيانات.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هو تطبيق لتوليد العملاء المتوقعين والتسويق عبر البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لإنشاء نماذج وقوائم بريدية، وتصميم حملات تسويقية بسهولة.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها لا تكلف الكثير حتى تعمل فعليًا. يتم تحديد أسعارنا بطريقة مماثلة. إذا كنت جديدا، استخدم
smoove
smoove.io
Smoove عبارة عن منصة أتمتة تسويق SAAS تعمل على تمكين الشركات من تنمية وصيانة وتعزيز اتصالاتها مع جميع العملاء - سواء كانوا موجودين أو محتملين.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Simon Data
simondata.com
تساعد منصة Simon Data الفرق التسويقية في إدارة وتحليل بيانات العملاء، مما يعزز التخصيص والتجزئة لحملات التسويق بفعالية.
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتمتع أوميدا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في إدارة علاقات الجمهور. نرسل أكثر من 5.5 مليار رسالة بريد إلكتروني سنويًا، وندير أكثر من 25000 علامة تجارية ومنتج، ونقوم بتنقية وإدارة ملايين السجلات لعملائنا.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
W3rocks
w3rocks.com
تقدم لك W3rocks مجموعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتسويق الخاص بك من أجل تنمية شركتك، والعثور على العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء روبوت الدردشة، وجذب الزوار لكتابة التعليقات، ومنع موقعك من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وعرض الإشعارات الاجتماعية على موقعك وغيرها الكثير. مجموعة من منتجات التسويق وجذب العملاء المحتملين: تتضمن الحزمة العديد من أدوات جذب العملاء المحتملين التي يمكنك استخدامها لتنمية شركتك. احصل على المزيد من العملاء المحتملين والعملاء: جميع الأدوات موجهة لجذب العملاء المحتملين والعملاء الجدد إلى شركتك لتحقيق النمو. وصول غير محدود إلى جميع المنتجات: قم بتوفير وصول غير محدود إلى جميع البرامج دون أي حدود، ولا تدفع بعد الآن لكل عميل متوقع. ما هو مدرج؟ برنامج بيانات إثرائية للعثور على البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الجدد: ابحث عن عملاء محتملين من قائمة الشركات. ستتمكن من الحصول على عملاء محتملين من قائمة الشركات أو المجالات. يعد البرنامج مثاليًا لشركات B2B والمبيعات وقراصنة النمو. أفضل برنامج إثراء للعثور على العملاء المتوقعين. مثالية لتوليد العملاء المحتملين للتنقيب عنهم عبر البريد الإلكتروني البارد. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ومعلومات العملاء المتوقعين. تصدير العملاء المتوقعين مباشرة إلى Excel باستخدام بيانات الأعمال. مستخرج البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة مواقع الويب: يمكنك تحميل قائمة بالمجالات ومقتطفات رسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لوسائل التواصل الاجتماعي وأسماء المستخدمين من Facebook وLinkedIn وTwitter وغيرها، وأرقام الهواتف على جميع صفحات كل موقع. يتوفر تقرير للتنزيل بتنسيق Excel بمجرد استخراج جميع رسائل البريد الإلكتروني.
AddShoppers
addshoppers.com
تتمثل رؤيتنا في AddShoppers في أن نكون منصة تجارة رقمية موثوقة للعلامات التجارية والمتسوقين؛ معروف بخلق تجارب مبهجة توفر الوقت والمال للناس. يستخدم منتجنا، SafeOpt، شبكة تضم أكثر من 175 مليون متسوق، مما يمكّن العلامات التجارية من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر بمعدل 3 إلى 5 أضعاف واستعادة المتسوقين المفقودين بشكل فعال. تحظى SafeOpt بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية، وتتكامل بسلاسة مع استراتيجيات التسويق الحالية، مما يؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات وتحسين حركة المرور على الويب.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot هو مزود تقنية وخدمات التسويق الرقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد Stoneshot فرق التسويق المالية المزدحمة على زيادة المشاركة ورفع تجربة العميل مع تقليل عدم الكفاءة التشغيلية. تغطي تقنيتهم أتمتة التسويق ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وترويج الأحداث ، وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات الأموال. يعمل Stoneshot مع البنوك التجارية والمؤسسية والخاصة من شركات سريعة النمو إلى العلامات التجارية الرائدة العالمية. تأسست Stoneshot في لندن في عام 2001 ، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso هو مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني حصريًا لشركات الإعلام، حيث يساعدهم في تحقيق الدخل من أصول البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال الإعلانات الأصلية وأتمتة النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
Big Mailer
bigmailer.io
منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدمج جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم الأنشطة على منصة واحدة. تتيح إدارة العلامات التجارية المضمنة تحسين سير العمل للوكالات والفرق الكبيرة والشركات متعددة المنتجات والصانعين الذين لديهم مشاريع متعددة. قم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين أو العملاء بمستوى الأذونات المناسب وقم بتغيير الوصول في أي وقت. يتوفر خيار البطاقة البيضاء في خطط الوكالات والمؤسسات. تتم معالجة حالات الارتداد وإلغاء الاشتراك والشكاوى تلقائيًا. خيار الخدمة الذاتية لتصدير القوائم أو حذفها في أي وقت دون التواصل مع الدعم. خيارات مرنة لإدارة قوالب البريد الإلكتروني - أنشئ قوالب جميلة محسنة للجوال باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بنا، أو استخدم محررنا الكلاسيكي لإدارة قوالب علامتك التجارية الحالية وتحريرها كنص منسق أو تعليمات برمجية. استضافة عدد غير محدود من الصور لاستخدامها في القوالب الخاصة بك. مشاركة القوالب المحددة بين العلامات التجارية. تبدأ جميع الحسابات بالمستوى المجاني، ولا يلزم وجود نسخة CC.
OpenMoves
openmoves.com
منصة OpenMoves OM3 عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات وسهلة الاستخدام للغاية وتأتي مع خدمات I-do™ وWe-do™ الخاصة بنا حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تريد بها العمل معنا (الخدمة الذاتية أو الخدمة الكاملة) . استمتع بتجربة أسهل وظائف السحب والإفلات لإنشاء قوالب بريد إلكتروني سريعة الاستجابة للجوال، وحملات تنقيط تلقائية، وتسجيل العملاء المحتملين، وتقسيم المستخدمين على أساس السلوك، وغير ذلك الكثير. تشمل الميزات المتقدمة التخلي عن سلة التسوق والتصفح، وتكامل PipeDrive وSalesforce وMS Dynamics بالإضافة إلى Magento وShopify وغيرها الكثير. تعرف على المزيد على: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بنظام AWS. يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب AWS ربط حساب AWS SES الخاص بهم بـ MailBluster والاستفادة من ميزات النظام الأساسي المذهلة، بما في ذلك التخزين غير المحدود للمشتركين، والتجزئة، ومحرر السحب والإفلات المحدث بالكامل، ومحرر HTML، من بين ميزات أخرى، في واحدة من أدنى الخدمات. الأسعار المتوفرة في السوق الآن.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact هي منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الأكثر موثوقية في أستراليا. قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني تبدو جميلة على أي جهاز باستخدام مصمم البريد الإلكتروني الرائد في فئته والقوالب المصممة بشكل احترافي. أرسل رسائل بريد إلكتروني ترويجية أو معاملات قوية باستخدام أدوات أتمتة سير العمل والتخصيص. تعزيز تفاعلك مع التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. قم بتنمية عملائك المحتملين باستخدام نماذج الويب وتحسين عائد الاستثمار من خلال التقارير في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريق نجاح العملاء المخصص لدينا الدعم عندما تحتاج إليه. ومع أمان البيانات الأفضل من Fort Know، يمكنك أن تكون واثقًا من أن بياناتك آمنة دائمًا معنا. يبدأ السعر من 9 دولارات شهريًا. ابدأ تجربتك المجانية اليوم! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تأسست في عام 2001 ومقرها الرئيسي في أستراليا، وتعتمد آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم على Vision6 لتنمية علامتها التجارية والحصول على المزيد من الأعمال من خلال التسويق البديهي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
UniSender
unisender.com
UniSender عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات لحملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المخصصة. يحتوي على قوالب بريد إلكتروني جاهزة للاستخدام، وأدوات أتمتة التسويق لتوفير الوقت، وإحصائيات مجمعة ثاقبة. تتيح عمليات التكامل بخمس نقرات مع الأنظمة الأساسية الشائعة بدء الأنشطة التسويقية بسرعة وسهولة. تساعد UniSender الشركات بمختلف أحجامها على النمو منذ عام 2008.
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السحب والإفلات - ديناميكي إدراج المحتوى (معلومات المستلم، الأحداث...) إدارة حملتك: - أرسل عددًا غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني - تتبع كفاءة رسالتك الإخبارية - الإحصائيات (تقييم النقرات، التحويل المحتمل، معدل الفتح...) - تعرف على مقدار الأموال التي حصلت عليها بفضل المحتوى الذي أرسلته في رسائلك الإخبارية
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.
VerticalResponse
verticalresponse.com
تساعد شركة VerticalResponse®، وهي شركة فاخرة، الشركات على التواصل مع عملائها عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يمكنك إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها وتحسينها ببضع نقرات فقط، دون الحاجة إلى خبرة في التصميم أو البرمجة. اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب الجذابة المستجيبة للجوال، أو أنشئ رسائل من البداية باستخدام محرر البريد الإلكتروني السهل الخاص بنا. يمكنك توفير الوقت باستخدام رسائل الترحيب التلقائية وأجهزة الرد الآلي الأخرى التي تضمن تجربة رائعة لمشتركي بريدك الإلكتروني. قم بإشراك جمهورك بشكل أكبر من خلال المنشورات الاجتماعية والصفحات المقصودة واستطلاعات العملاء التي يمكنك إنشاؤها ونشرها في دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل VerticalResponse مع Salesforce وعشرات المنصات الأخرى عبر الإنترنت، مما يجعل من السهل التقاط بيانات العملاء التي تتدفق مباشرة إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك. لقد وثقت أكثر من 1,400,000 شركة من جميع الأحجام بمنصة VerticalResponse لتلبية احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
SMTPMaster
smtpmaster.com
يوفر موقع SMTPMaster.com ترحيل SMTP متطور بالإضافة إلى نظام أساسي مرن للغاية يسمح للمطورين بدمج حلول SMTP بسهولة داخل تطبيقاتهم أو خدماتهم. تتميز البنية التحتية السحابية لـ SMTPMaster بأنها قابلة للتطوير لتناسب أي حجم أعمال وتضمن التقنية الخاصة بها وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد. SMTPMaster.com هي واحدة من أفضل خدمات SMTP المتخصصة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والترويج، ستحتاج على الأرجح إلى خدمة بريد إلكتروني للمعاملات والترويج، وهي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني تضمن تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بغض النظر عن عددها. تحتاج إلى إرسال. ستحب العمل معنا.
MadMail
madmail.allapps.io
أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا، قم بإحداث ثورة في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام MadMail من allapps.io. تواصل بسهولة مع جمهورك، سواء كانوا عملاء أو عملاء أو عملاء محتملين، وادفع التفاعل إلى آفاق جديدة. قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، واجذب انتباه المستلمين، وحقق نتائج رائعة. الميزات: 👉 إنشاء حملة بدون جهد: صمم رسائل بريد إلكتروني ملفتة للنظر باستخدام قوالب سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص. 👉 التقسيم والاستهداف: يمكنك الوصول إلى الجمهور المناسب بدقة من خلال التقسيم المتقدم. 👉 الأتمتة: قم بإعداد سير العمل الآلي لرعاية العملاء المحتملين والمستخدمين على متن الطائرة والمزيد. 👉 محتوى جذاب: قم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والعناصر التفاعلية لجذب الانتباه. 👉 التحليلات والرؤى: احصل على رؤى قيمة باستخدام مقاييس أداء البريد الإلكتروني التفصيلية. 👉 تصميم سريع الاستجابة: تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تبدو رائعة على أي جهاز، مما يعزز تجربة المستخدم. 👉 التخصيص: قم بصياغة رسائل مخصصة لجعل كل مستلم يشعر بالتقدير. 👉 إدارة القائمة: تنظيم وإدارة جهات الاتصال الخاصة بك بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. 👉 اختبار A/B: قم بتحسين حملاتك عن طريق اختبار عناصر مختلفة لتحقيق معدلات تحويل أعلى. مع MadMail، أنت لا تقوم فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني - بل تقوم بتكوين اتصالات ذات معنى. ارفع مستوى استراتيجيتك التسويقية وشاهد عملك يزدهر. جرب MadMail اليوم واختبر قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني المؤثر.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - أداة تسويقية شاملة لصناعة الأزياء تعمل على حل مشاكل المسوقين بشكل شامل. قم بإنشاء تصميمات بريد إلكتروني مذهلة أو قم بتحليل المحتوى الذي يناسب عملائك بشكل أفضل - اختر ما تحتاجه ولاحظ مقدار الوقت القليل الذي تحتاجه لإنجازه! 1) تجزئة البريد الإلكتروني - يمكنك بسهولة إنشاء شرائح ثابتة وديناميكية بناءً على العشرات من سمات العميل المختلفة. قم بصياغة سماتك الخاصة لفهم تفضيلات جمهورك وضبط تفرد المحتوى الخاص بك وملاءمته 2) منشئ البريد الإلكتروني المرئي بالسحب والإفلات البسيط - قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مذهلة بسهولة، وقم بتحرير إصدار الهاتف المحمول وسطح المكتب في وقت واحد لتحسين أحجام البريد الإلكتروني. تمكين الوضع المظلم لاستهداف أولئك الذين يعملون في الليل. وإذا كنت خبيرًا في البرمجة، فكن مجنونًا في أداة إنشاء الكتل
MDirector
mdirector.com
MDirector، منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تحتوي على كل شيء. قم بتحويل أعمالك وتعزيز إستراتيجيتك التسويقية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المجمعة، كل ذلك من نفس المكان. تواصل مع الجمهور المناسب وقم بتحسين نتائجك في الوقت الفعلي لزيادة مبيعاتك وتحقيق أهدافك.
Nitronews
nitronews.com.br
التسويق عبر البريد الإلكتروني هو استخدام البريد الإلكتروني كأداة معلومات أو تسويق مباشر، مع احترام الممارسات الجيدة وأنظمة السوق، واستخدام الأدوات المناسبة لذلك وقياس العائد من خلال تقارير الفتح والنقرات والرفض وما إلى ذلك.
Tabular
tabular.email
Tabular هو أداة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني بدون الحاجة لكتابة كود، تتيح للمستخدمين إنشاء قوالب بريد إلكتروني بسهولة وبشكل احترافي.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
لا تنفد أبدًا من أفكار النشرة الإخبارية مرة أخرى. Campaignfeed هي مكتبة الرسائل الإخبارية رقم 1 التي تقدم أفضل الممارسات من أكثر من 45000 علامة تجارية رائدة. تتبع منافسيك وحقق أقصى استفادة من جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني.
JetSend
jetsend.com
JetSend هو نظام لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات مصمم لمساعدة الشركات على إدارة الرسائل الرقمية وإرسالها وتتبعها. باستخدام JetSend، يمكن للمطورين دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) المخصصة لدينا في منصات البرامج الخاصة بك والتأكد من تسليم رسائل المعاملات المهمة إلى المستخدمين لديك. علاوة على ذلك، يمكن لـ JetSend تتبع تحليلات إمكانية التسليم على لوحة المعلومات المخصصة، حتى تتمكن من مراقبة أداء رسائل المعاملات المهمة الخاصة بك. الأفضل لـ: يستهدف JetSend شركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى دمج نظام أساسي موثوق لمراسلة المعاملات في تطبيقاتها دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها. نظرة عامة على الأسعار: يبدأ سعر JetSend من 8.00 دولارًا أمريكيًا بناءً على الاستخدام شهريًا. تقدم JetSend نسخة تجريبية مجانية!
Mailkit
mailkit.com
منصة تسويق متميزة لإطلاق العنان لإبداعك حقًا. لديك المرونة اللازمة لإنشاء طرق جديدة ومثيرة لأتمتة الاتصال باستخدام التخصيص الديناميكي وقابلية التسليم العالية وتسجيل المشاركة.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth هو برنامج للتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة الجمهور على مستوى المؤسسات. يمنحك إصدار المجتمع المجاني إلى الأبد إمكانية الوصول إلى جميع الميزات على مستوى المؤسسة، مما يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى ما يصل إلى 10000 مشترك مجانًا.
Smaily
smaily.com
Smaily هي أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة تم إنشاؤها لجعل التسويق عبر البريد الإلكتروني متاحًا وسهلاً وممتعًا للجميع. توفر المنصة لمستخدميها محرر قوالب السحب والإفلات الحائز على جوائز للمساعدة في إنشاء رسائل بريد إلكتروني ملفتة للنظر. يمكن للمستخدمين إعداد سير عمل تلقائي لجعل التسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر كفاءة وربحية. يحتوي Smaily على العديد من عمليات التكامل لمنح مستخدميه إمكانية مزامنة بيانات العملاء على جميع الأنظمة الأساسية.
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
Sigful
sigful.com
Sigful هو برنامج لتسويق وإدارة توقيع البريد الإلكتروني للمؤسسات، يعمل على تشغيل توقيعات البريد الإلكتروني واللافتات للأعمال عبر مولد توقيع مخصص.
Signitic
signitic.com
تعد إدارة جميع توقيعات بريدك الإلكتروني بمثابة معركة مستمرة لتحديث الروابط والصور وشعارات الحملة لتبقى محدثة. حتى اليوم، لأنه الآن يمكنك استخدام Signitic. Signitic هي أداة تتيح لك إنشاء وتخصيص عدد غير محدود من توقيعات البريد الإلكتروني لمزيد من العملاء المحتملين وحملات أفضل.
Bulk Signature
bulksignature.com
PlksIscinature هو حل إدارة توقيع البريد الإلكتروني لمساحة عمل Google. يقوم بأتمتة عملية إنشاء توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك بأكملها. تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى قناة تسويقية قوية مع انتفاخ! يمكنك تحميل لافتات ، وتشغيل حملات الترويج باستخدام توقيعات البريد الإلكتروني. مع أكثر من 4000 شركة موثوق بها في جميع أنحاء العالم ، فإن PlksIscishature يجعل من السهل الذهاب إلى الوظيفة الإضافية لمسؤولي مساحة عمل Google ومديري تكنولوجيا المعلومات والموظفين.
ColdClicks
coldclicks.com
ColdClicks هي أداة إضافية تتعرف على عملك لصياغة افتتاحيات البريد الإلكتروني ذات الصلة تمامًا. استخدم بياناتك وحملات Blueprint الصغيرة الخاصة بنا للتركيز على نقطة الملاءمة وإنشاء الافتتاحيات الخاصة بك. اتصل بأداة التسويق أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المفضلة لديك وأرسلها بعيدًا.
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