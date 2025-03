برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

Glue Up

glueup.com

Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة التدريب والاستطلاعات والتمويل وأدوات الإنتاجية الأخرى. تأتي الحلول السحابية من Glue Up مع تطبيقين للهواتف المحمولة - أحدهما للمؤسسات والآخر لمجتمعاتها. تعتبر الحلول مثالية للجمعيات والغرف التجارية ومنظمي الأحداث وجميع المنظمات القائمة على الأعضاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل - حتى عندما لا يكون الاجتماع شخصيًا ممكنًا دائمًا. منذ جائحة عام 2020، تم تجهيز Glue Up أيضًا بميزات مشاركة متقدمة مثل سرعة الشبكات أو حل مشاركة المجتمع أو حل مشاركة الندوة عبر الإنترنت.