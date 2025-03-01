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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz عبارة عن منصة توعية باردة متعددة القنوات تساعد الشركات على تحويل عملائها المحتملين إلى مشترين. يوفر SendBuzz تسلسلات تدفق مخصصة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال والمسوقين أتمتة عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمزيد.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
Rasa.io
rasa.io
تعمل رسائلنا الإخبارية على إشراك عملائك من خلال المحتوى المنسق والمساعدة في بناء العلاقات. نحن نمنح الشركات طريقة لتقديم فائدة حقيقية بشكل منتظم لكل شخص مدرج في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بهم. وليس فقط بشكل منتظم، ولكن بشكل وثيق الصلة بالموضوع. من خلال الأتمتة، يمكن للشركات التعامل مع مستوى جديد من التردد دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الوقت أو الجهد أو المال. ترسل منصتنا رسالة إخبارية فردية ومخصصة تمامًا لكل واحد من المشتركين لديك، في كل مرة ترسلها. اخترت المصادر والموضوع وسيتولى rasa.io الباقي. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بجمع المقالات التي تنتجها مصادرك وغربلتها لسحب المقالات الأكثر صلة برسالتك الإخبارية فقط. يتم بعد ذلك تصفية المقالات وتعيينها لإرسالها إلى كل مشترك على حدة بناءً على اهتماماته الفريدة.
EcoSend
ecosend.io
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإلكتروني الاختبارية عبر خوادم الترحيل، وتنظيف قائمة البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني والتحقق من التقارير، وتتبع نقرات البريد الإلكتروني، وفتح كل حملة بريد إلكتروني. كما أن لديها الرد الآلي الذكي وتجزئة قائمة البريد الإلكتروني. مع EasySendy، يمكنك إطلاق حملات متنوعة للتواصل مع المشتركين والعملاء، من خلال أجهزة الرد الآلي وحملات البريد الإلكتروني التلقائية. يمكنك أيضًا إدارة المشتركين في Facebook messenger وإشراكهم. يمكنك إضافة نماذج Web Pop لالتقاط مشتركي البريد الإلكتروني من موقع الويب الخاص بك، وإنشاء صفحات مخصصة للمشتركين، وإنشاء قوالب بريد إلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات، وإنشاء تدفق تلقائي للبريد الإلكتروني بالتنقيط، والقيام بتصفية تجزئة المشتركين. قم بربط تطبيقك / موقع الويب الخاص بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) وGoogle Analytics وWordPress وZapier. بالتعاون مع علامتها التجارية المتوسطة للمؤسسات Aritic، تقدم EasySendy أيضًا مجموعة من ميزات أتمتة التسويق المتقدمة، وواجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني للمعاملات، وإدارة علاقات العملاء الكل في واحد للشركات الصغيرة لإدارة عملائها وفرقها بكفاءة على تطبيق EasySendy. لذا، إذا كنت تصنع منتجات رقمية أو مادية، وتقدم خدمات، وتصمم برامج، وتسوق/تبيع عبر الإنترنت، فإن EasySendy هو الحل المناسب لك.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy عبارة عن منصة لكتابة البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا للمسوقين. مع التركيز على توفير وقت المستخدم وجهده، فإنه يوفر المساعدة في إنشاء محتوى مؤثر لمجموعة واسعة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك القطرات والنشرات الإخبارية. إنه يتميز بكاتب إعلانات يعمل بالذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، ومنشئ تسلسل البريد الإلكتروني لكتابة تسلسلات متعددة للبريد الإلكتروني، ومنشئ الرسائل الإخبارية لتصميم رسائل إخبارية غنية بالصور. تتضمن الأداة أيضًا ميزة نشر البريد الإلكتروني لمساعدة المستخدمين على إرسال رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج Hoppy Copy للمستخدمين مراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمنافسيهم، مما يوفر رؤى مهمة لتحسين استراتيجياتهم الخاصة. توجد أداة AI Chat، التي تحاكي نظامًا مثل ChatGPT، للمساعدة في التسويق. كما أنه يوسع أدواته ليشمل ميزات مثل AI Image Creator، وAI Copy Editor، وAI Content Converter، والتي تساعد في التصميم والتحرير وإعادة الاستخدام على التوالي. يتم توفير موارد إضافية في شكل قوالب التصميم والكتابة. يتوفر أيضًا فحص البريد العشوائي للتأكد من عدم وصول المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى مجلدات البريد العشوائي. بصرف النظر عن إنشاء البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين استخدام Hoppy Copy لأنواع أخرى من المحتوى التسويقي أيضًا، بدءًا من أوصاف المنتج وحتى إعلانات Facebook وGoogle.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتوي على أداة إنشاء النوافذ المنبثقة متعددة الاستخدامات. فهو يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على جذب العملاء المتكررين. يوفر التطبيق للتجار الأدوات التي يحتاجونها لتقديم العروض الخاصة، ومنع التخلي عن عربة التسوق، وإجراء الاستطلاعات، وجمع رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة جهات الاتصال، وإنشاء عمليات أتمتة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإرسال عمليات بث عبر البريد الإلكتروني. يحتوي Getsitecontrol على تطبيق Shopify رسمي، ومكون إضافي لـ WordPress، وتطبيق Wix. ومع ذلك، فهو يعمل على أي منصة ويب أخرى بما في ذلك Squarespace وBigcommerce وMagento وغيرها.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt هي أداة أتمتة المبيعات التي تعيش حرفيًا داخل تطبيقات Gmail وتطبيقات مساحة عمل Google الأخرى. يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين ، ورعاية علاقات العملاء ، ومراقبة تقدم المبيعات ، وإغلاق المزيد من الصفقات. المزيد عن Nethunt CRM 🙂 تنظيم قاعدة عملائك استخدم ميزات CRM الأساسية في Nethunt لتنظيم قاعدة العملاء الخاصة بك بأكثر الطرق كفاءة. ✓ قل وداعًا لإدخال البيانات الشاقة إلى الأبد. ✓ استخدم ميزة الوقاية المكررة لـ Nethunt للحفاظ على نظافة البيانات الخاصة بك في جميع الأوقات. ✓ تتميز الحقول المطلوبة بساعات على بياناتك للتأكد من حصولك على ما تحتاجه. ✓ يتم تخزين قاعدة العملاء الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد ، محمية من التسريبات أو عيون المتطفلين عن طريق إدارة الوصول المناسبة. 📞 التقاط خيوط جديدة من خلال قنوات متعددة تم دمج Nethunt CRM مع أدوات متعددة تتيح لك الحصول على خيوط جديدة من مصادر مختلفة وتخزين الاتصالات في سجلات CRM. ✓ قم بإنشاء خيوط جديدة من المكالمات الواردة والصادرة ✓ تحويل الدردشات موقع الويب إلى خيوط جديدة ✓ احصل على خيوط جديدة من منصات التواصل الاجتماعي ✓ أضف خيوط جديدة إلى CRM من الرسل ✓ التقاط الخيوط من نماذج الويب المخصصة 📋 قيادة القطاع وقاعدة العملاء قم بتقسيم قاعدة العملاء الخاصة بك إلى قطاعات مستهدفة لإرسال ملاعب مخصصة باستخدام مختلف الماكرو - المسمى الوظيفي ، والحاجة ، وحجم الشركة والمزيد. ✓ استخدم المرشحات المخصصة ووجهات النظر لقطع جهات الاتصال الخاصة بك. ✓ حفظ عدد غير محدود من الأجزاء لنفسك أو شاركها مع الفريق. ✓ قم بتحديث هذه القطاعات تلقائيًا عندما يتطابق المستخدمون الجدد مع معلمات معينة. 💲 إنشاء خط أنابيب المبيعات اقلب الاتصالات إلى خيوط ودفعها لأسفل خط الأنابيب الجميل والوظيفي. ✓ إضافة صفقات جديدة ، قيمتها ، احتمال الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع. ✓ تتبع الصفقات التقدم من خلال مراحل خط الأنابيب. ✓ تعرف على الإيرادات عالقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ✓ Spot Loved Leads وكيفية دفعها نحو الشراء. ✓ قم بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة واحدة أو عدة خطوط مخصصة لمنتجاتك وخدماتك. ✓ بناء توقعات يمكنك الوثوق بها. ⭕ إدارة المهام قم بتنظيم يوم عملك وإدارة عبء العمل في فريقك. كل ذلك داخل Gmail. ✓ إدارة المهام والتعاون مع فريقك داخل Gmail. ✓ تعيين المهام تلقائيًا وفقًا لمعايير معينة أو خوارزمية جولة روبن. ✓ ربط المهام لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات CRM. ✓ تلقي المهام اليومية Digest لتخطيط يومك. 🤖 أتمتة عمليات المبيعات في Gmail يتيح Nethunt CRM للمستخدمين أتمتة عملية المبيعات بأكملها - بدءًا من مرحلة خط أنابيب الصفقات إلى الإشعارات. ✓ التقاط يؤدي من مصادر مختلفة وإضافتها في CRM الخاص بك. ✓ تعيين المديرين إلى خيوط وإعداد عمليات إعادة تلقائية مخصصة. ✓ إعطاء الأولوية لخيوط العروض تلقائيًا اعتمادًا على سلوكهم ✓ قم بتعيين تسلسلات لرعاية العملاء المتوقعين. ✓ ربط المحادثات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ومكالمات ، إلى ملفات تعريف CRM. ✓ لديك خوارزمية تحرك تقدمًا إلى مرحلة خط الأنابيب التالية بناءً على استجابة الرصاص. ✓ إنشاء مهام تلقائية للفريق. ✓ قم بتعيين إشعارات للفريق عندما تحدث تغييرات مهمة في خط الأنابيب. ✓ أتمتة إدخال البيانات. ✉ أتمتة البريد الإلكتروني ✓ قم بإنشاء قوالب بريد إلكتروني شخصية ومشتركة في Gmail. ✓ اكتب رسائل البريد الإلكتروني المتكررة بسهولة وبسرعة. ✓ قم بتخصيص قوالب البريد الإلكتروني مع الحقول المخصصة. ✓ استخدم قوالب البريد الإلكتروني في مراسلات البريد الإلكتروني اليومية أو حملات البريد الإلكتروني أو تسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 📩 تتبع البريد الإلكتروني تتبع بريدك الإلكتروني يفتح وينقر في Gmail. ✓ تعرف على ما إذا كان ومتى وكم مرة يرى جهاز الاستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. ✓ معرفة متى يفتح الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوفير رؤى لفريقك. ✓ حدد أولويات العملاء المحتملين بناءً على عدد المرات التي يفتحون فيها رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط. ✓ استخدم تتبع البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني العادية وحملات البريد الإلكتروني وتسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 🔁 حملات البريد الإلكتروني أرسل حملات البريد الإلكتروني وحملات المتابعة في Gmail. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني إلى شرائح مخصصة أو جميع قاعدة عملائك. ✓ قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على حملات البريد الإلكتروني السابقة. ✓ مراقبة احصائيات الحملات: يفتح ، نقرات ، إلغاء الاشتراك ، الارتداد ، والردود. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Nethunt SMTP أو خادم SMTP الخاص بك. 📊 تقارير المبيعات تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية وأداء الفريق مع تقارير في Nethunt CRM. ✓ تتبع فعالية الفريق بأكمله وكل مدير بشكل منفصل - عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والعروض التقديمية التي تم إجراؤها والمكالمات التي تم إجراؤها ، إلخ. ✓ تحليل نمو الأعمال مقارنة بالفترات السابقة - عدد الصفقات المغلقة وكذلك الإيرادات الناتجة. ✓ قم بتحليل الإيرادات عن طريق تقسيمها من قبل مدير ، بواسطة منتج معين ، حسب البلد ، إلخ. ✓ تتبع التحصيل الخاص بك في الحصص. ✓ تحليل أسباب فقدان الصفقات. ✓ بناء توقعات مبيعات يمكنك الوثوق بها.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من وماذا ومتى وأين لكل بريد إلكتروني وجوال وموقع ووسائط مدفوعة. رسالة لكل متسوق على حدة. تثق أكثر من 400 علامة تجارية في Bluecore لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بسرعة وتحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك Express وBass Pro Shops وLenovo وSteve Madden وAlo Yoga وLulu & Georgia.
Pipedrive
pipedrive.com
كل شركة تحتاج إلى الأدوات المناسبة ليزهر. لتوسيع نطاق عملك ، تحتاج إلى برنامج يمكن الوصول إليه ، ويوفر الوظيفة الصحيحة ، ويسارع إلى إتقان الفرص الرئيسية وإبرازها. Pipedrive هي أداة CRM التي تركز على المبيعات (إدارة علاقات العملاء) التي تحب استخدام جميع الأحجام. مع وجود 100000 عميل مدفوعون يمتدون إلى 179 دولة ، يتم رسم فرق المبيعات من خلال تصميم CRM البسيط والمتقلق الذي يعطي الأولوية للاستخدام. عند استخدام Pipedrive ، لا شيء يقع في الشقوق ، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في الإيداع والمزيد من الوقت في البيع ، مع برنامج CRM رشيق وقوي. تم تصميم Pipedrive لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لأكثر من عشر سنوات ، التزمنا ببناء أفضل CRM - CRM بواسطة مندوبي المبيعات. والنتيجة هي أداة مبيعات سهلة الاستخدام وفعالة تعمل على مركزية بياناتك ، وتساعدك على تصور عملية المبيعات بأكملها والفوز بمزيد من الصفقات.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم المستهدف. مدعومًا بالبنية التحتية القوية لشركة AMD Telecom، توفر Routee مجموعة أدوات مشاركة قوية لشركائها العالميين الموثوقين وبعض الشركات الأكثر شهرة في Fortune 500. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع Routee؟ - الرسائل القصيرة انشر رسالتك بكفاءة في جميع أنحاء العالم باستخدام خدمات الرسائل القصيرة التي يوفرها Routee. الرسائل النصية القصيرة التسويقية، الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمعاملات، الرسائل النصية القصيرة في الاتجاهين، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة، استطلاع الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة المجمعة، مرسل الرسائل القصيرة الذي تم التحقق منه. -VOICE اسمح للأشخاص بسماع صوت عملك من خلال خيارات VoIP العديدة. ارفع مستوى علامتك التجارية من خلال البث الصوتي، والصوت ثنائي الاتجاه، والنقر للاتصال، وتحويل النص إلى كلام، والرد الآلي السحابي، والمصادقة الثنائية العامل. -البريد الإلكتروني اكتشف خدمة البريد الإلكتروني التي تناسبك، وقم بتخصيصها وتحقيقها. البريد الإلكتروني الترويجي، البريد الإلكتروني للمعاملات، التحقق من البريد الإلكتروني. أي واحد تحتاج؟ -تطبيقات المراسلة يمكنك الوصول إلى عملائك من خلال المزيد من الرسائل التفاعلية وزيادة إيراداتك. تفاعل معهم عبر Viber وRCS وFacebook وTelegram وWhatsApp. -NUMBERS احصل على السعر المميز الخاص بك أو الأرقام المجانية، والتحقق من صحة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومنع الاحتيال المرتبط بالمكالمات. تشتمل منصة الاتصالات المتقدمة هذه على أرقام افتراضية، والتحقق من صحة الأرقام، والبحث عن الأرقام، والمكالمات الفائتة، وإخفاء المكالمات، والأرقام المجانية. -المصادقة الثنائية أضف طبقة ثانية من الأمان إلى عملك من خلال الاستفادة من مزيج من مكونين مختلفين. منع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك أو تطبيقاتك أو برامجك الحساسة. استخدمه من بين المصادقة الثنائية مع خيار الرجوع أو الرسائل النصية القصيرة أو الصوت أو فايبر أو المكالمات الفائتة.
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب الوصول إلى البيانات ونشرها. ولهذا السبب تعتمد شركات Tripadvisor وEquinox وJetBlue وASOS وVenmo وغيرها الكثير على Simon Data للتواصل مع المستهلكين. تم تصميم منصة Simon Data Platform ذات الكود المنخفض للاستخدام من قبل المسوقين - مما يحولهم إلى علماء بيانات. Simon Data هو أحد أفضل أماكن العمل المدمجة لعام 2022، ومعتمد من أفضل أماكن العمل، وهو قائد G2 لمدة 8 مرات في مجال CDP. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.simondata.com.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يدفع المبيعات. قم بإنشاء حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبعها تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. من قوالب البريد الإلكتروني الجميلة إلى محرر سهل الاستخدام ، وأدوات الأتمتة إلى التحليلات في الوقت الفعلي ، فإن حملات Zoho لديها كل شيء.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly هي أداة مجانية للتسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة لإرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل إخبارية مخصصة إلى جهات الاتصال الخاصة بك. نحن نضمن لك نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني. ولهذا الغرض، نقدم دعمًا واستشارات مجانية للعملاء لحملة البريد الإلكتروني الأولى الخاصة بك. في هذه الجلسة، سنتعرف على كيفية استيراد جهات الاتصال الخاصة بك وإنشاء حملة بريد إلكتروني مخصصة وإرسالها ثم تحليل نجاحها معًا. فقط بعد تجربة الفعالية بنفسك، نتحدث عن خيارات التسعير. برنامج إرسال البريد الإلكتروني ذو التكلفة المعقولة وسهل الاستخدام والشخصي، يقدم Mailsoftly هذه الميزات الرئيسية: تجزئة جهات الاتصال قائمة البريد الإلكتروني إجراء مجمع للبريد الإلكتروني المخصص إحصائيات تفصيلية معاملات البريد الإلكتروني تصميم البريد الإلكتروني قوالب البريد الإلكتروني أتمتة البريد الإلكتروني اختبار البريد الإلكتروني محلل البريد الإلكتروني جامع البريد الإلكتروني
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
sitenote
sitenote.ai
sitenote هو نظام إدارة المحتوى (CMS) لإشعارات مواقع الويب والنماذج وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين على إطلاق حملات لتعزيز معدلات التحويل على موقع الويب دون الحاجة إلى أي خبرة فنية.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقديم محتوى مستهدف لقوائم كبيرة من المشتركين دون أي خبرة فنية.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Ungapped
ungapped.com
من خلال دمج أدوات التسويق والمبيعات الأساسية، يهدف Ungapped إلى جعل الإدارة اليومية للأعمال أقل فوضى وأكثر شمولية حتى تتمكن الشركات المتنامية من إنشاء تجارب عملاء استثنائية لتنمية أعمالك. منصة كاملة للشركات المتنامية مع أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والاستطلاعات والدعوات ونماذج الاشتراك والرسائل النصية. بالإضافة إلى منصتنا، نقدم أيضًا خدمات استشارية لمساعدتك في إنشاء تجارب عملاء استثنائية.
DirectIQ
directiq.com
يقدم DirectIQ واجهة تسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام تحقق النتائج. يمكن للمستخدمين الاشتراك مجانًا بدون بطاقة ائتمان والبدء فورًا في إرسال حملات رسائل البريد الإلكتروني. يتمتع مسوقو البريد الإلكتروني بحرية الاختيار من بين مئات قوالب البريد الإلكتروني الحديثة أو إنشاء نماذج جديدة باستخدام محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام. تتضمن بعض الميزات عمليات إرسال غير محدودة، أو حملات A/B، أو أتمتة البريد الإلكتروني، أو ميزات متميزة مثل Spam Doctor وInbox Premium!
Bulk Signature
bulksignature.com
PlksIscinature هو حل إدارة توقيع البريد الإلكتروني لمساحة عمل Google. يقوم بأتمتة عملية إنشاء توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك بأكملها. تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى قناة تسويقية قوية مع انتفاخ! يمكنك تحميل لافتات ، وتشغيل حملات الترويج باستخدام توقيعات البريد الإلكتروني. مع أكثر من 4000 شركة موثوق بها في جميع أنحاء العالم ، فإن PlksIscishature يجعل من السهل الذهاب إلى الوظيفة الإضافية لمسؤولي مساحة عمل Google ومديري تكنولوجيا المعلومات والموظفين.
Sendloop
sendloop.com
Sendloop عبارة عن أدوات تسويقية تعمل على أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لا مزيد من التسويق عبر البريد الإلكتروني المعقد. Sendloop هي أسهل خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني. قم بإعداد حسابك في ثوانٍ وابدأ في إرسال رسائل بريد إلكتروني رائعة في دقائق معدودة.
VerticalResponse
verticalresponse.com
تساعد شركة VerticalResponse®، وهي شركة فاخرة، الشركات على التواصل مع عملائها عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يمكنك إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها وتحسينها ببضع نقرات فقط، دون الحاجة إلى خبرة في التصميم أو البرمجة. اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب الجذابة المستجيبة للجوال، أو أنشئ رسائل من البداية باستخدام محرر البريد الإلكتروني السهل الخاص بنا. يمكنك توفير الوقت باستخدام رسائل الترحيب التلقائية وأجهزة الرد الآلي الأخرى التي تضمن تجربة رائعة لمشتركي بريدك الإلكتروني. قم بإشراك جمهورك بشكل أكبر من خلال المنشورات الاجتماعية والصفحات المقصودة واستطلاعات العملاء التي يمكنك إنشاؤها ونشرها في دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل VerticalResponse مع Salesforce وعشرات المنصات الأخرى عبر الإنترنت، مما يجعل من السهل التقاط بيانات العملاء التي تتدفق مباشرة إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك. لقد وثقت أكثر من 1,400,000 شركة من جميع الأحجام بمنصة VerticalResponse لتلبية احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السحب والإفلات - ديناميكي إدراج المحتوى (معلومات المستلم، الأحداث...) إدارة حملتك: - أرسل عددًا غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني - تتبع كفاءة رسالتك الإخبارية - الإحصائيات (تقييم النقرات، التحويل المحتمل، معدل الفتح...) - تعرف على مقدار الأموال التي حصلت عليها بفضل المحتوى الذي أرسلته في رسائلك الإخبارية
UniSender
unisender.com
UniSender عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات لحملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المخصصة. يحتوي على قوالب بريد إلكتروني جاهزة للاستخدام، وأدوات أتمتة التسويق لتوفير الوقت، وإحصائيات مجمعة ثاقبة. تتيح عمليات التكامل بخمس نقرات مع الأنظمة الأساسية الشائعة بدء الأنشطة التسويقية بسرعة وسهولة. تساعد UniSender الشركات بمختلف أحجامها على النمو منذ عام 2008.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact هي منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الأكثر موثوقية في أستراليا. قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني تبدو جميلة على أي جهاز باستخدام مصمم البريد الإلكتروني الرائد في فئته والقوالب المصممة بشكل احترافي. أرسل رسائل بريد إلكتروني ترويجية أو معاملات قوية باستخدام أدوات أتمتة سير العمل والتخصيص. تعزيز تفاعلك مع التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. قم بتنمية عملائك المحتملين باستخدام نماذج الويب وتحسين عائد الاستثمار من خلال التقارير في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريق نجاح العملاء المخصص لدينا الدعم عندما تحتاج إليه. ومع أمان البيانات الأفضل من Fort Know، يمكنك أن تكون واثقًا من أن بياناتك آمنة دائمًا معنا. يبدأ السعر من 9 دولارات شهريًا. ابدأ تجربتك المجانية اليوم! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تأسست في عام 2001 ومقرها الرئيسي في أستراليا، وتعتمد آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم على Vision6 لتنمية علامتها التجارية والحصول على المزيد من الأعمال من خلال التسويق البديهي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بنظام AWS. يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب AWS ربط حساب AWS SES الخاص بهم بـ MailBluster والاستفادة من ميزات النظام الأساسي المذهلة، بما في ذلك التخزين غير المحدود للمشتركين، والتجزئة، ومحرر السحب والإفلات المحدث بالكامل، ومحرر HTML، من بين ميزات أخرى، في واحدة من أدنى الخدمات. الأسعار المتوفرة في السوق الآن.
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
OpenMoves
openmoves.com
منصة OpenMoves OM3 عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات وسهلة الاستخدام للغاية وتأتي مع خدمات I-do™ وWe-do™ الخاصة بنا حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تريد بها العمل معنا (الخدمة الذاتية أو الخدمة الكاملة) . استمتع بتجربة أسهل وظائف السحب والإفلات لإنشاء قوالب بريد إلكتروني سريعة الاستجابة للجوال، وحملات تنقيط تلقائية، وتسجيل العملاء المحتملين، وتقسيم المستخدمين على أساس السلوك، وغير ذلك الكثير. تشمل الميزات المتقدمة التخلي عن سلة التسوق والتصفح، وتكامل PipeDrive وSalesforce وMS Dynamics بالإضافة إلى Magento وShopify وغيرها الكثير. تعرف على المزيد على: www.openmoves.com/om3-signup
Big Mailer
bigmailer.io
منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدمج جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم الأنشطة على منصة واحدة. تتيح إدارة العلامات التجارية المضمنة تحسين سير العمل للوكالات والفرق الكبيرة والشركات متعددة المنتجات والصانعين الذين لديهم مشاريع متعددة. قم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين أو العملاء بمستوى الأذونات المناسب وقم بتغيير الوصول في أي وقت. يتوفر خيار البطاقة البيضاء في خطط الوكالات والمؤسسات. تتم معالجة حالات الارتداد وإلغاء الاشتراك والشكاوى تلقائيًا. خيار الخدمة الذاتية لتصدير القوائم أو حذفها في أي وقت دون التواصل مع الدعم. خيارات مرنة لإدارة قوالب البريد الإلكتروني - أنشئ قوالب جميلة محسنة للجوال باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بنا، أو استخدم محررنا الكلاسيكي لإدارة قوالب علامتك التجارية الحالية وتحريرها كنص منسق أو تعليمات برمجية. استضافة عدد غير محدود من الصور لاستخدامها في القوالب الخاصة بك. مشاركة القوالب المحددة بين العلامات التجارية. تبدأ جميع الحسابات بالمستوى المجاني، ولا يلزم وجود نسخة CC.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso هو مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني حصريًا لشركات الإعلام، حيث يساعدهم في تحقيق الدخل من أصول البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال الإعلانات الأصلية وأتمتة النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتمتع أوميدا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في إدارة علاقات الجمهور. نرسل أكثر من 5.5 مليار رسالة بريد إلكتروني سنويًا، وندير أكثر من 25000 علامة تجارية ومنتج، ونقوم بتنقية وإدارة ملايين السجلات لعملائنا.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اختر واحدًا من بين 100 نموذج معد مسبقًا. كن متقدمًا بخطوة واستخدم المحتوى الديناميكي المخصص للتميز في صناديق البريد الوارد للعملاء. استخدم خيارات التجزئة المتقدمة لدينا لتخصيص المحتوى والتفاعل مع سلوك عملائك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنمية قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام نماذج التسجيل وإعلانات Facebook الرائدة. تحسين مع التقارير الشاملة. نحن نقدم بيانات حول OR ونسبة النقر إلى الظهور والارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك أو شكاوى البريد العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، شاهد معدل التحويل والإيرادات ونشاط كل جهة اتصال، وانقر على الخريطة، وفتح على سطح المكتب والجوال، وعملاء البريد، والعديد من إحصائيات الرؤى المفيدة. استفد من أداة إنشاء الأتمتة البسيطة لدينا ودع عمليات الأتمتة تعمل لصالحك. استخدم قوالب عمليات الأتمتة الأكثر شيوعًا - سلسلة الترحيب، والخصم على عملية الشراء الأولى، وأتمتة عيد الميلاد، وعربة التسوق المهجورة، والمكافأة عند الشراء، وتنزيل الكتب الإلكترونية، والمزيد. احصل على البيانات مباشرة من متجرك باستخدام عمليات التكامل - نحن نقدم Shopify وWoocommerce وOpencart وEcwid وZapier وAPI والمزيد. جرب Ecomail مع الإصدار التجريبي المجاني الذي مدته شهر واحد لترى بنفسك! لقد جعلنا إرسال الرسائل الإخبارية والتواصل مع عملائك أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه من خلال خطوات قليلة فقط. دعمنا مجاني لجميع المستخدمين. نحن دائمًا هنا من أجلك على [email protected] تبدأ خططنا المدفوعة بسعر 5 يورو شهريًا.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mailmunch: - إنشاء قوائم بريد إلكتروني تحتوي على مجموعة واسعة من نماذج الاشتراك لكل صناعة وحالة استخدام - رعاية هؤلاء العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية العملاء المحتملين - تقليل نسبة التخلي عن عربة التسوق وإنشاء مبيعات متكررة من خلال عملية إنشاء سهلة الرد الآلي - قم بالترويج للحملات الجديدة أو الإعلان عن تحديثات المنتج من خلال عمليات بث عالية قابلية التسليم - قم بتعزيز التحويلات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة والمصممة لتحقيق قوة جذب عالية، كما أن إعداد Mailmunch سهل للغاية. تضمن أداة السحب والإفلات البديهية لدينا بالإضافة إلى مئات النماذج المجانية أنه يمكنك إطلاق أي حملة في غضون دقائق، سواء كان ذلك نموذج اشتراك أو حملة بريد إلكتروني أو صفحة مقصودة. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان Mailmunch مناسبًا لمؤسستك، فلا تقلق. لدى Mailmunch خيارًا لكل صناعة وقطاع. المزيد عن نماذج الاشتراك في Mailmunch: - ستة أنواع مختلفة من نماذج الاشتراك - مكتبة قوالب ضخمة لكل حالة استخدام - قواعد عرض متقدمة واختبار A/B - أداة إنشاء السحب والإفلات لسهولة التخصيص - نماذج مناسبة للجوال تبدو جيدة على كل جهاز، المزيد عن صفحات Mailmunch المقصودة: - مكتبة نماذج كبيرة لكل صناعة - مُنشئ السحب والإفلات لسهولة التخصيص - عمليات التكامل المبتكرة مع خدمات تسويق البريد الإلكتروني الرائدة - اختبار A/B لتحسين التحويلات العالية المزيد عن التسويق عبر البريد الإلكتروني في Mailmunch : - مكتبة نماذج كبيرة لكل حملة ومكان - أداة السحب والإفلات لسهولة التخصيص - تسلسلات الرد الآلي - سهولة التصميم وجدولة عمليات البث هناك الكثير في مجموعة الأدوات القوية لدينا لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي جميع خططنا المدفوعة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا لتمنحك الثقة لتجربة أسهل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ونمو العملاء المحتملين التي ستجدها.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها لا تكلف الكثير حتى تعمل فعليًا. يتم تحديد أسعارنا بطريقة مماثلة. إذا كنت جديدا، استخدم
smoove
smoove.io
Smoove عبارة عن منصة أتمتة تسويق SAAS تعمل على تمكين الشركات من تنمية وصيانة وتعزيز اتصالاتها مع جميع العملاء - سواء كانوا موجودين أو محتملين.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Sigful
sigful.com
Sigful هو برنامج لتسويق وإدارة توقيع البريد الإلكتروني للمؤسسات، يعمل على تشغيل توقيعات البريد الإلكتروني واللافتات للأعمال عبر مولد توقيع مخصص.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
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