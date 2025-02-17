برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

Routee

routee.net

Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم المستهدف. مدعومًا بالبنية التحتية القوية لشركة AMD Telecom، توفر Routee مجموعة أدوات مشاركة قوية لشركائها العالميين الموثوقين وبعض الشركات الأكثر شهرة في Fortune 500. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع Routee؟ - الرسائل القصيرة انشر رسالتك بكفاءة في جميع أنحاء العالم باستخدام خدمات الرسائل القصيرة التي يوفرها Routee. الرسائل النصية القصيرة التسويقية، الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمعاملات، الرسائل النصية القصيرة في الاتجاهين، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة، استطلاع الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة المجمعة، مرسل الرسائل القصيرة الذي تم التحقق منه. -VOICE اسمح للأشخاص بسماع صوت عملك من خلال خيارات VoIP العديدة. ارفع مستوى علامتك التجارية من خلال البث الصوتي، والصوت ثنائي الاتجاه، والنقر للاتصال، وتحويل النص إلى كلام، والرد الآلي السحابي، والمصادقة الثنائية العامل. -البريد الإلكتروني اكتشف خدمة البريد الإلكتروني التي تناسبك، وقم بتخصيصها وتحقيقها. البريد الإلكتروني الترويجي، البريد الإلكتروني للمعاملات، التحقق من البريد الإلكتروني. أي واحد تحتاج؟ -تطبيقات المراسلة يمكنك الوصول إلى عملائك من خلال المزيد من الرسائل التفاعلية وزيادة إيراداتك. تفاعل معهم عبر Viber وRCS وFacebook وTelegram وWhatsApp. -NUMBERS احصل على السعر المميز الخاص بك أو الأرقام المجانية، والتحقق من صحة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومنع الاحتيال المرتبط بالمكالمات. تشتمل منصة الاتصالات المتقدمة هذه على أرقام افتراضية، والتحقق من صحة الأرقام، والبحث عن الأرقام، والمكالمات الفائتة، وإخفاء المكالمات، والأرقام المجانية. -المصادقة الثنائية أضف طبقة ثانية من الأمان إلى عملك من خلال الاستفادة من مزيج من مكونين مختلفين. منع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك أو تطبيقاتك أو برامجك الحساسة. استخدمه من بين المصادقة الثنائية مع خيار الرجوع أو الرسائل النصية القصيرة أو الصوت أو فايبر أو المكالمات الفائتة.