برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلترا وأمريكا وفيتنام وخارجها. يتم استخدام أدوات ClickSend من قبل بعض العلامات التجارية والمؤسسات والمطورين الأكثر ثقة على مستوى العالم. لأنها سهلة الاستخدام والأتمتة والتكامل. يوفر ClickSend دعمًا مفيدًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسليمًا سريعًا عبر منصة آمنة وموثوقة. يرسل عملاء ClickSend الرسائل عبر ClickSend Dashboard أو تطبيق الهاتف المحمول أو واجهة برمجة التطبيقات المرنة أو عمليات التكامل. من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات، يعمل ClickSend على تشغيل مليارات الرسائل حول العالم من خلال أكثر من 232 اتصالاً مباشرًا بشركة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickSend يتم دائمًا الدفع حسب الاستخدام. ولهذا السبب فإن ClickSend هو حل الاتصالات التجارية. ClickSend هي بكل فخر جزء من Sinch، سحابة اتصالات العملاء.
Beetle Eye
beetle-eye.com
تعمل Beetle Eye على تبسيط أدوات إدارة علاقات العملاء والتسويق من أجل توفير منصة واحدة قوية تساعدك على تنمية أعمالك. كمنصة لأتمتة التسويق، مع Beetle Eye، يمكنك: * أتمتة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني * إنشاء قوالب بريد إلكتروني مخصصة * اختبار تقسيم أ/ب * أصول الحملة المضيفة * إدارة اشتراكات البريد الإلكتروني * إجراء ونشر وتحليل الدراسات الاستقصائية * تتبع مشاركة العملاء بعض وظائف Beetle Eye CRM هي: * مصادر الرصاص الإجمالية * إدارة وتأهيل العملاء المحتملين * إنشاء قوائم وقطاعات الرصاص 8 إرسال استجابات المبيعات المثارة * تسجيل بيانات الرصاص المتقدمة * الاستفادة من نمذجة البيانات المخصصة
Mailmeteor
mailmeteor.com
أرسل رسائل بريد إلكتروني جماعية مخصصة، مباشرة من Gmail. تتبع نتائجك في الوقت الحقيقي. تابع بسهولة واحصل على المزيد من الردود.
Selzy
selzy.com
Selzy هو نظام بيئي لأدوات أتمتة التسويق سهلة الاستخدام التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو. قم بإطلاق حملات عبر البريد الإلكتروني في أقل من 15 دقيقة، دون الحاجة إلى مهارات HTML/التصميم باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بـ Selzy. أنشئ كتل البريد الإلكتروني (الرؤوس والتذييلات) واحفظها لتوصيلها بأي قالب لاحقًا. استخدم أكثر من 140 نموذجًا موجهًا نحو الأهداف، ومؤقتات العد التنازلي المخصصة، والوصول إلى أكثر من 800 ألف صورة وملفات GIF. قم بتنمية جمهورك بسهولة. استخدم نماذج الاشتراك المضمنة أو النوافذ المنبثقة لإنشاء قائمة بريد إلكتروني بسهولة. أتمتة حملاتك. استخدم أكثر من 12 نموذجًا للتسلسل الآلي الموجه نحو الهدف أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية ببضع نقرات. حقق أقصى استفادة من جمهورك باستخدام أكثر من 70 معيارًا للتقسيم. قم بتوصيل Selzy بأي أداة تريدها عبر Albato. استفد من عمليات التكامل المباشرة مع WooCommerce وShopify وSalesforce وHubspot وWordpress وغير ذلك الكثير. يمكنك إنشاء عملاء محتملين مباشرةً من Facebook بفضل التكامل السلس مع Facebook Lead Ads. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 برنامجًا تعليميًا وأكثر من 100 طريقة إرشادية: بدءًا من إعداد حملة وحتى التعرف على الأمثلة والحالات والاستراتيجيات العامة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكاتب القوالب، وغير ذلك الكثير. تتضمن الأداة أيضًا ميزات مثل التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف القائمة وحقول التخصيص المخصصة وتخصيص ملفات GIF وIMG ومقاطع الفيديو الآلية ومساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والمزيد. فهو يساعد الشركات على الحصول على عملاء جدد، وزيادة أرباحها النهائية، وتوسيع نطاق حملاتها الخارجية، وتأمين الشراكات الصناعية، والعثور على مستثمرين لجولة التمويل التالية. تم تصميم كل هذه الميزات لمساعدة الشركات على توفير الوقت وزيادة كفاءتها وتحسين عائد الاستثمار.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik هي أداة تسويق عبر القنوات يمكنها مساعدتك في أتمتة وتخصيص عملية التسويق بالكامل من لوحة تحكم واحدة. باستخدام هذه الأداة، يمكنك الكشف عن رحلة العميل الخاصة بك، وتقسيم المستخدمين لديك باستخدام نظام التصفية الرائد في الصناعة، وإنشاء عمليات التشغيل الآلي وإدارتها بشكل مرئي دون أي تعليمات برمجية، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وعرض النوافذ المنبثقة عالية الاستهداف، وتخصيص صفحات الويب الخاصة بك وقياس كل شيء لتحسين التحويل والنمو. .
Kasplo
kasplo.com
Kasplo عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات تساعد العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها والاحتفاظ بالعملاء وتحسين القيمة الدائمة للعملاء. تتضمن أبرز الميزات أداة إنشاء البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام مع خيارات السحب والإفلات، وأدوات التقسيم لتخصيص رسائلك للمستخدمين، وإنشاء نماذج مختلفة لالتقاط الأغراض. وباعتبارها مجموعة أدوات بريد إلكتروني ذكية، يمكن للشركات استخدام Kasplo لتحقيق أفضل استفادة من منصة التسويق هذه الفعالة من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار.
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات الاتصال: - الباحث عن البريد الإلكتروني - ملحق Chrome - الاستيراد من LinkedIn - استيراد CSV - الحقول المخصصة - إدارة جهات الاتصال الصادرة: - حملات متعددة القنوات - رسائل البريد الإلكتروني الباردة - أتمتة LinkedIn - المكالمات الهاتفية - القوالب والمتغيرات - سلاسل رسائل البريد الإلكتروني - البريد الإلكتروني تتبع إنتاجية المبيعات: - الصفقات وخطوط الأنابيب - سير العمل - إدارة المهام - صندوق الوارد للمحادثات - التعاون - عمليات التكامل والمزامنة
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في بريدك الإلكتروني. هل تبحث عن تجربة بسيطة وخالية من الصداع؟ لقد حققنا التوازن الصحيح بين حل تسليم البريد الصادر الغني بالميزات، وواجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام، والإعداد الأسهل. يمكنك إعدادها وتشغيلها في دقائق. إن تقنية خادم البريد الإلكتروني الخاصة بنا، والتحليلات المتقدمة، ودعم العملاء المخصص هي ما يساعد شركة SwitchLabs على تقديم تجربة العملاء المثالية. تضمن منتجاتنا وخدماتنا أنه يمكنك: - إرسال بريدك الإلكتروني المهم للتسويق والمعاملات إلى البريد الوارد - الحصول على رؤى مرئية مفصلة للغاية حول أداء بريدك الإلكتروني عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية - الوصول إلى خبراء تسليم البريد الإلكتروني لدينا في حالة ظهور مشكلة - توفير الوقت والجهد المال من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبريد الإلكتروني الفعالة والموثوقة من SwitchLabs - التقط البريد الإلكتروني وقم بتخزينه براحة من خلال نظام البريد الإلكتروني الآمن والمتوافق للغاية الخاص بنا في SwitchLabs، نحن نعلم مدى أهمية البريد الإلكتروني لعملك، ولهذا السبب إتقان "علم الوصول إلى البريد الوارد" هو شغفنا.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
Foureyes
foureyes.io
يساعد برنامج Foureyes لذكاء المبيعات الشركات على التتبع والحماية والمشاركة والبيع بشكل أفضل. عادةً، تركز الشركات على جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال الجهود التسويقية المتميزة. لكن Foureyes يسمح للشركات بدعم أنشطة التحويل في أسفل المسار والأشخاص المسؤولين في نهاية المطاف عن إجراء عملية البيع. مع Foureyes، تحصل الشركات على رؤية واضحة لكل مكالمة ونموذج ودردشة من خلال تتبع موقع الويب على مستوى المستخدم الحاصل على براءة اختراع. يعمل تسجيل وتحليل العملاء المتوقعين تلقائيًا على حماية خط الأنابيب الخاص بك وتحديد أولوياته. يقوم برنامج الاتصال الديناميكي بإشراك العملاء المتوقعين من خلال التحديثات الخاصة بالمخزون المرسلة إلى العملاء المحتملين ذوي الصلة. تساعد الرؤى والتنبيهات الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على تحسين عملية المبيعات من خلال محادثات أفضل وأكثر تركيزًا على العملاء. باستخدام Foureyes، يزيد العملاء معدل الإغلاق بنسبة 41% في المتوسط. واليوم، يعمل برنامج Foureyes لاستخبارات المبيعات لأكثر من 5000 شركة، وتقوم منصة بيانات العملاء الأساسية بإبلاغ قرارات المبيعات والتسويق الخاصة بكبرى الشركات المصنعة بما في ذلك Stellantis وNissan Motor Co.
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم المستهدف. مدعومًا بالبنية التحتية القوية لشركة AMD Telecom، توفر Routee مجموعة أدوات مشاركة قوية لشركائها العالميين الموثوقين وبعض الشركات الأكثر شهرة في Fortune 500. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع Routee؟ - الرسائل القصيرة انشر رسالتك بكفاءة في جميع أنحاء العالم باستخدام خدمات الرسائل القصيرة التي يوفرها Routee. الرسائل النصية القصيرة التسويقية، الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمعاملات، الرسائل النصية القصيرة في الاتجاهين، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة، استطلاع الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة المجمعة، مرسل الرسائل القصيرة الذي تم التحقق منه. -VOICE اسمح للأشخاص بسماع صوت عملك من خلال خيارات VoIP العديدة. ارفع مستوى علامتك التجارية من خلال البث الصوتي، والصوت ثنائي الاتجاه، والنقر للاتصال، وتحويل النص إلى كلام، والرد الآلي السحابي، والمصادقة الثنائية العامل. -البريد الإلكتروني اكتشف خدمة البريد الإلكتروني التي تناسبك، وقم بتخصيصها وتحقيقها. البريد الإلكتروني الترويجي، البريد الإلكتروني للمعاملات، التحقق من البريد الإلكتروني. أي واحد تحتاج؟ -تطبيقات المراسلة يمكنك الوصول إلى عملائك من خلال المزيد من الرسائل التفاعلية وزيادة إيراداتك. تفاعل معهم عبر Viber وRCS وFacebook وTelegram وWhatsApp. -NUMBERS احصل على السعر المميز الخاص بك أو الأرقام المجانية، والتحقق من صحة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومنع الاحتيال المرتبط بالمكالمات. تشتمل منصة الاتصالات المتقدمة هذه على أرقام افتراضية، والتحقق من صحة الأرقام، والبحث عن الأرقام، والمكالمات الفائتة، وإخفاء المكالمات، والأرقام المجانية. -المصادقة الثنائية أضف طبقة ثانية من الأمان إلى عملك من خلال الاستفادة من مزيج من مكونين مختلفين. منع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك أو تطبيقاتك أو برامجك الحساسة. استخدمه من بين المصادقة الثنائية مع خيار الرجوع أو الرسائل النصية القصيرة أو الصوت أو فايبر أو المكالمات الفائتة.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اختر واحدًا من بين 100 نموذج معد مسبقًا. كن متقدمًا بخطوة واستخدم المحتوى الديناميكي المخصص للتميز في صناديق البريد الوارد للعملاء. استخدم خيارات التجزئة المتقدمة لدينا لتخصيص المحتوى والتفاعل مع سلوك عملائك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنمية قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام نماذج التسجيل وإعلانات Facebook الرائدة. تحسين مع التقارير الشاملة. نحن نقدم بيانات حول OR ونسبة النقر إلى الظهور والارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك أو شكاوى البريد العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، شاهد معدل التحويل والإيرادات ونشاط كل جهة اتصال، وانقر على الخريطة، وفتح على سطح المكتب والجوال، وعملاء البريد، والعديد من إحصائيات الرؤى المفيدة. استفد من أداة إنشاء الأتمتة البسيطة لدينا ودع عمليات الأتمتة تعمل لصالحك. استخدم قوالب عمليات الأتمتة الأكثر شيوعًا - سلسلة الترحيب، والخصم على عملية الشراء الأولى، وأتمتة عيد الميلاد، وعربة التسوق المهجورة، والمكافأة عند الشراء، وتنزيل الكتب الإلكترونية، والمزيد. احصل على البيانات مباشرة من متجرك باستخدام عمليات التكامل - نحن نقدم Shopify وWoocommerce وOpencart وEcwid وZapier وAPI والمزيد. جرب Ecomail مع الإصدار التجريبي المجاني الذي مدته شهر واحد لترى بنفسك! لقد جعلنا إرسال الرسائل الإخبارية والتواصل مع عملائك أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه من خلال خطوات قليلة فقط. دعمنا مجاني لجميع المستخدمين. نحن دائمًا هنا من أجلك على [email protected] تبدأ خططنا المدفوعة بسعر 5 يورو شهريًا.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mailmunch: - إنشاء قوائم بريد إلكتروني تحتوي على مجموعة واسعة من نماذج الاشتراك لكل صناعة وحالة استخدام - رعاية هؤلاء العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية العملاء المحتملين - تقليل نسبة التخلي عن عربة التسوق وإنشاء مبيعات متكررة من خلال عملية إنشاء سهلة الرد الآلي - قم بالترويج للحملات الجديدة أو الإعلان عن تحديثات المنتج من خلال عمليات بث عالية قابلية التسليم - قم بتعزيز التحويلات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة والمصممة لتحقيق قوة جذب عالية، كما أن إعداد Mailmunch سهل للغاية. تضمن أداة السحب والإفلات البديهية لدينا بالإضافة إلى مئات النماذج المجانية أنه يمكنك إطلاق أي حملة في غضون دقائق، سواء كان ذلك نموذج اشتراك أو حملة بريد إلكتروني أو صفحة مقصودة. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان Mailmunch مناسبًا لمؤسستك، فلا تقلق. لدى Mailmunch خيارًا لكل صناعة وقطاع. المزيد عن نماذج الاشتراك في Mailmunch: - ستة أنواع مختلفة من نماذج الاشتراك - مكتبة قوالب ضخمة لكل حالة استخدام - قواعد عرض متقدمة واختبار A/B - أداة إنشاء السحب والإفلات لسهولة التخصيص - نماذج مناسبة للجوال تبدو جيدة على كل جهاز، المزيد عن صفحات Mailmunch المقصودة: - مكتبة نماذج كبيرة لكل صناعة - مُنشئ السحب والإفلات لسهولة التخصيص - عمليات التكامل المبتكرة مع خدمات تسويق البريد الإلكتروني الرائدة - اختبار A/B لتحسين التحويلات العالية المزيد عن التسويق عبر البريد الإلكتروني في Mailmunch : - مكتبة نماذج كبيرة لكل حملة ومكان - أداة السحب والإفلات لسهولة التخصيص - تسلسلات الرد الآلي - سهولة التصميم وجدولة عمليات البث هناك الكثير في مجموعة الأدوات القوية لدينا لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي جميع خططنا المدفوعة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا لتمنحك الثقة لتجربة أسهل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ونمو العملاء المحتملين التي ستجدها.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها لا تكلف الكثير حتى تعمل فعليًا. يتم تحديد أسعارنا بطريقة مماثلة. إذا كنت جديدا، استخدم
smoove
smoove.io
Smoove عبارة عن منصة أتمتة تسويق SAAS تعمل على تمكين الشركات من تنمية وصيانة وتعزيز اتصالاتها مع جميع العملاء - سواء كانوا موجودين أو محتملين.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، والجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، والتحليلات، وخطافات الويب، والمزيد! الحل الأمثل لك. تضمن لك سهولة السحب والإفلات وبساطة السحب والإفلات ومجموعة أدوات التحويل عائد الاستثمار المالي. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Simon Data
simondata.com
تعمل Simon Data على تمكين فرق التسويق من خلال منصة بيانات العملاء (CDP) الوحيدة المصممة خصيصًا لزيادة أداء الحملة من خلال التقسيم والتخصيص بشكل أسرع وأكثر دقة. أول منصة CDP مبنية على Snowflake، تعمل منصة Simon Data Platform على تمكين العلامات التجارية من التحرر من البنية القديمة التي تجعل من الصعب الوصول إلى البيانات ونشرها. ولهذا السبب تعتمد شركات Tripadvisor وEquinox وJetBlue وASOS وVenmo وغيرها الكثير على Simon Data للتواصل مع المستهلكين. تم تصميم منصة Simon Data Platform ذات الكود المنخفض للاستخدام من قبل المسوقين - مما يحولهم إلى علماء بيانات. Simon Data هو أحد أفضل أماكن العمل المدمجة لعام 2022، ومعتمد من أفضل أماكن العمل، وهو قائد G2 لمدة 8 مرات في مجال CDP. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتمتع أوميدا بخبرة تزيد عن 40 عامًا في إدارة علاقات الجمهور. نرسل أكثر من 5.5 مليار رسالة بريد إلكتروني سنويًا، وندير أكثر من 25000 علامة تجارية ومنتج، ونقوم بتنقية وإدارة ملايين السجلات لعملائنا.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
W3rocks
w3rocks.com
تقدم لك W3rocks مجموعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتسويق الخاص بك من أجل تنمية شركتك، والعثور على العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء روبوت الدردشة، وجذب الزوار لكتابة التعليقات، ومنع موقعك من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وعرض الإشعارات الاجتماعية على موقعك وغيرها الكثير. مجموعة من منتجات التسويق وجذب العملاء المحتملين: تتضمن الحزمة العديد من أدوات جذب العملاء المحتملين التي يمكنك استخدامها لتنمية شركتك. احصل على المزيد من العملاء المحتملين والعملاء: جميع الأدوات موجهة لجذب العملاء المحتملين والعملاء الجدد إلى شركتك لتحقيق النمو. وصول غير محدود إلى جميع المنتجات: قم بتوفير وصول غير محدود إلى جميع البرامج دون أي حدود، ولا تدفع بعد الآن لكل عميل متوقع. ما هو مدرج؟ برنامج بيانات إثرائية للعثور على البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الجدد: ابحث عن عملاء محتملين من قائمة الشركات. ستتمكن من الحصول على عملاء محتملين من قائمة الشركات أو المجالات. يعد البرنامج مثاليًا لشركات B2B والمبيعات وقراصنة النمو. أفضل برنامج إثراء للعثور على العملاء المتوقعين. مثالية لتوليد العملاء المحتملين للتنقيب عنهم عبر البريد الإلكتروني البارد. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ومعلومات العملاء المتوقعين. تصدير العملاء المتوقعين مباشرة إلى Excel باستخدام بيانات الأعمال. مستخرج البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة مواقع الويب: يمكنك تحميل قائمة بالمجالات ومقتطفات رسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لوسائل التواصل الاجتماعي وأسماء المستخدمين من Facebook وLinkedIn وTwitter وغيرها، وأرقام الهواتف على جميع صفحات كل موقع. يتوفر تقرير للتنزيل بتنسيق Excel بمجرد استخراج جميع رسائل البريد الإلكتروني.
AddShoppers
addshoppers.com
تتمثل رؤيتنا في AddShoppers في أن نكون منصة تجارة رقمية موثوقة للعلامات التجارية والمتسوقين؛ معروف بخلق تجارب مبهجة توفر الوقت والمال للناس. يستخدم منتجنا، SafeOpt، شبكة تضم أكثر من 175 مليون متسوق، مما يمكّن العلامات التجارية من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر بمعدل 3 إلى 5 أضعاف واستعادة المتسوقين المفقودين بشكل فعال. تحظى SafeOpt بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية، وتتكامل بسلاسة مع استراتيجيات التسويق الحالية، مما يؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات وتحسين حركة المرور على الويب.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات التمويل. تعمل StoneShot مع بنوك التجزئة والمؤسسات والبنوك الخاصة بدءًا من الشركات الصغيرة سريعة النمو وحتى العلامات التجارية العالمية الرائدة. تأسست شركة StoneShot في لندن عام 2001، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso هو مزود خدمة بريد إلكتروني مجاني حصريًا لشركات الإعلام، حيث يساعدهم في تحقيق الدخل من أصول البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال الإعلانات الأصلية وأتمتة النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
Big Mailer
bigmailer.io
منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدمج جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم الأنشطة على منصة واحدة. تتيح إدارة العلامات التجارية المضمنة تحسين سير العمل للوكالات والفرق الكبيرة والشركات متعددة المنتجات والصانعين الذين لديهم مشاريع متعددة. قم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين أو العملاء بمستوى الأذونات المناسب وقم بتغيير الوصول في أي وقت. يتوفر خيار البطاقة البيضاء في خطط الوكالات والمؤسسات. تتم معالجة حالات الارتداد وإلغاء الاشتراك والشكاوى تلقائيًا. خيار الخدمة الذاتية لتصدير القوائم أو حذفها في أي وقت دون التواصل مع الدعم. خيارات مرنة لإدارة قوالب البريد الإلكتروني - أنشئ قوالب جميلة محسنة للجوال باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بنا، أو استخدم محررنا الكلاسيكي لإدارة قوالب علامتك التجارية الحالية وتحريرها كنص منسق أو تعليمات برمجية. استضافة عدد غير محدود من الصور لاستخدامها في القوالب الخاصة بك. مشاركة القوالب المحددة بين العلامات التجارية. تبدأ جميع الحسابات بالمستوى المجاني، ولا يلزم وجود نسخة CC.
OpenMoves
openmoves.com
منصة OpenMoves OM3 عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات وسهلة الاستخدام للغاية وتأتي مع خدمات I-do™ وWe-do™ الخاصة بنا حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تريد بها العمل معنا (الخدمة الذاتية أو الخدمة الكاملة) . استمتع بتجربة أسهل وظائف السحب والإفلات لإنشاء قوالب بريد إلكتروني سريعة الاستجابة للجوال، وحملات تنقيط تلقائية، وتسجيل العملاء المحتملين، وتقسيم المستخدمين على أساس السلوك، وغير ذلك الكثير. تشمل الميزات المتقدمة التخلي عن سلة التسوق والتصفح، وتكامل PipeDrive وSalesforce وMS Dynamics بالإضافة إلى Magento وShopify وغيرها الكثير. تعرف على المزيد على: www.openmoves.com/om3-signup
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تعمل بنظام AWS. يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب AWS ربط حساب AWS SES الخاص بهم بـ MailBluster والاستفادة من ميزات النظام الأساسي المذهلة، بما في ذلك التخزين غير المحدود للمشتركين، والتجزئة، ومحرر السحب والإفلات المحدث بالكامل، ومحرر HTML، من بين ميزات أخرى، في واحدة من أدنى الخدمات. الأسعار المتوفرة في السوق الآن.
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact هي منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الأكثر موثوقية في أستراليا. قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني تبدو جميلة على أي جهاز باستخدام مصمم البريد الإلكتروني الرائد في فئته والقوالب المصممة بشكل احترافي. أرسل رسائل بريد إلكتروني ترويجية أو معاملات قوية باستخدام أدوات أتمتة سير العمل والتخصيص. تعزيز تفاعلك مع التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. قم بتنمية عملائك المحتملين باستخدام نماذج الويب وتحسين عائد الاستثمار من خلال التقارير في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم فريق نجاح العملاء المخصص لدينا الدعم عندما تحتاج إليه. ومع أمان البيانات الأفضل من Fort Know، يمكنك أن تكون واثقًا من أن بياناتك آمنة دائمًا معنا. يبدأ السعر من 9 دولارات شهريًا. ابدأ تجربتك المجانية اليوم! لا حاجة لبطاقة الائتمان. تأسست في عام 2001 ومقرها الرئيسي في أستراليا، وتعتمد آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم على Vision6 لتنمية علامتها التجارية والحصول على المزيد من الأعمال من خلال التسويق البديهي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
UniSender
unisender.com
UniSender عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات لحملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المخصصة. يحتوي على قوالب بريد إلكتروني جاهزة للاستخدام، وأدوات أتمتة التسويق لتوفير الوقت، وإحصائيات مجمعة ثاقبة. تتيح عمليات التكامل بخمس نقرات مع الأنظمة الأساسية الشائعة بدء الأنشطة التسويقية بسرعة وسهولة. تساعد UniSender الشركات بمختلف أحجامها على النمو منذ عام 2008.
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السحب والإفلات - ديناميكي إدراج المحتوى (معلومات المستلم، الأحداث...) إدارة حملتك: - أرسل عددًا غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني - تتبع كفاءة رسالتك الإخبارية - الإحصائيات (تقييم النقرات، التحويل المحتمل، معدل الفتح...) - تعرف على مقدار الأموال التي حصلت عليها بفضل المحتوى الذي أرسلته في رسائلك الإخبارية
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإلكتروني الاختبارية عبر خوادم الترحيل، وتنظيف قائمة البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني والتحقق من التقارير، وتتبع نقرات البريد الإلكتروني، وفتح كل حملة بريد إلكتروني. كما أن لديها الرد الآلي الذكي وتجزئة قائمة البريد الإلكتروني. مع EasySendy، يمكنك إطلاق حملات متنوعة للتواصل مع المشتركين والعملاء، من خلال أجهزة الرد الآلي وحملات البريد الإلكتروني التلقائية. يمكنك أيضًا إدارة المشتركين في Facebook messenger وإشراكهم. يمكنك إضافة نماذج Web Pop لالتقاط مشتركي البريد الإلكتروني من موقع الويب الخاص بك، وإنشاء صفحات مخصصة للمشتركين، وإنشاء قوالب بريد إلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات، وإنشاء تدفق تلقائي للبريد الإلكتروني بالتنقيط، والقيام بتصفية تجزئة المشتركين. قم بربط تطبيقك / موقع الويب الخاص بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) وGoogle Analytics وWordPress وZapier. بالتعاون مع علامتها التجارية المتوسطة للمؤسسات Aritic، تقدم EasySendy أيضًا مجموعة من ميزات أتمتة التسويق المتقدمة، وواجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني للمعاملات، وإدارة علاقات العملاء الكل في واحد للشركات الصغيرة لإدارة عملائها وفرقها بكفاءة على تطبيق EasySendy. لذا، إذا كنت تصنع منتجات رقمية أو مادية، وتقدم خدمات، وتصمم برامج، وتسوق/تبيع عبر الإنترنت، فإن EasySendy هو الحل المناسب لك.
VerticalResponse
verticalresponse.com
تساعد شركة VerticalResponse®، وهي شركة فاخرة، الشركات على التواصل مع عملائها عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. يمكنك إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارتها وتحسينها ببضع نقرات فقط، دون الحاجة إلى خبرة في التصميم أو البرمجة. اختر من بين مجموعة متنوعة من القوالب الجذابة المستجيبة للجوال، أو أنشئ رسائل من البداية باستخدام محرر البريد الإلكتروني السهل الخاص بنا. يمكنك توفير الوقت باستخدام رسائل الترحيب التلقائية وأجهزة الرد الآلي الأخرى التي تضمن تجربة رائعة لمشتركي بريدك الإلكتروني. قم بإشراك جمهورك بشكل أكبر من خلال المنشورات الاجتماعية والصفحات المقصودة واستطلاعات العملاء التي يمكنك إنشاؤها ونشرها في دقائق. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل VerticalResponse مع Salesforce وعشرات المنصات الأخرى عبر الإنترنت، مما يجعل من السهل التقاط بيانات العملاء التي تتدفق مباشرة إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك. لقد وثقت أكثر من 1,400,000 شركة من جميع الأحجام بمنصة VerticalResponse لتلبية احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
Sendloop
sendloop.com
Sendloop عبارة عن أدوات تسويقية تعمل على أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لا مزيد من التسويق عبر البريد الإلكتروني المعقد. Sendloop هي أسهل خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني. قم بإعداد حسابك في ثوانٍ وابدأ في إرسال رسائل بريد إلكتروني رائعة في دقائق معدودة.
SMTPMaster
smtpmaster.com
يوفر موقع SMTPMaster.com ترحيل SMTP متطور بالإضافة إلى نظام أساسي مرن للغاية يسمح للمطورين بدمج حلول SMTP بسهولة داخل تطبيقاتهم أو خدماتهم. تتميز البنية التحتية السحابية لـ SMTPMaster بأنها قابلة للتطوير لتناسب أي حجم أعمال وتضمن التقنية الخاصة بها وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد. SMTPMaster.com هي واحدة من أفضل خدمات SMTP المتخصصة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والترويج، ستحتاج على الأرجح إلى خدمة بريد إلكتروني للمعاملات والترويج، وهي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني تضمن تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بغض النظر عن عددها. تحتاج إلى إرسال. ستحب العمل معنا.
MadMail
madmail.allapps.io
أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا، قم بإحداث ثورة في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام MadMail من allapps.io. تواصل بسهولة مع جمهورك، سواء كانوا عملاء أو عملاء أو عملاء محتملين، وادفع التفاعل إلى آفاق جديدة. قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة، واجذب انتباه المستلمين، وحقق نتائج رائعة. الميزات: 👉 إنشاء حملة بدون جهد: صمم رسائل بريد إلكتروني ملفتة للنظر باستخدام قوالب سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص. 👉 التقسيم والاستهداف: يمكنك الوصول إلى الجمهور المناسب بدقة من خلال التقسيم المتقدم. 👉 الأتمتة: قم بإعداد سير العمل الآلي لرعاية العملاء المحتملين والمستخدمين على متن الطائرة والمزيد. 👉 محتوى جذاب: قم بتضمين الصور ومقاطع الفيديو والعناصر التفاعلية لجذب الانتباه. 👉 التحليلات والرؤى: احصل على رؤى قيمة باستخدام مقاييس أداء البريد الإلكتروني التفصيلية. 👉 تصميم سريع الاستجابة: تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تبدو رائعة على أي جهاز، مما يعزز تجربة المستخدم. 👉 التخصيص: قم بصياغة رسائل مخصصة لجعل كل مستلم يشعر بالتقدير. 👉 إدارة القائمة: تنظيم وإدارة جهات الاتصال الخاصة بك بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. 👉 اختبار A/B: قم بتحسين حملاتك عن طريق اختبار عناصر مختلفة لتحقيق معدلات تحويل أعلى. مع MadMail، أنت لا تقوم فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني - بل تقوم بتكوين اتصالات ذات معنى. ارفع مستوى استراتيجيتك التسويقية وشاهد عملك يزدهر. جرب MadMail اليوم واختبر قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني المؤثر.
Markeaze
markeaze.com
Markeaze - أداة تسويقية شاملة لصناعة الأزياء تعمل على حل مشاكل المسوقين بشكل شامل. قم بإنشاء تصميمات بريد إلكتروني مذهلة أو قم بتحليل المحتوى الذي يناسب عملائك بشكل أفضل - اختر ما تحتاجه ولاحظ مقدار الوقت القليل الذي تحتاجه لإنجازه! 1) تجزئة البريد الإلكتروني - يمكنك بسهولة إنشاء شرائح ثابتة وديناميكية بناءً على العشرات من سمات العميل المختلفة. قم بصياغة سماتك الخاصة لفهم تفضيلات جمهورك وضبط تفرد المحتوى الخاص بك وملاءمته 2) منشئ البريد الإلكتروني المرئي بالسحب والإفلات البسيط - قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مذهلة بسهولة، وقم بتحرير إصدار الهاتف المحمول وسطح المكتب في وقت واحد لتحسين أحجام البريد الإلكتروني. تمكين الوضع المظلم لاستهداف أولئك الذين يعملون في الليل. وإذا كنت خبيرًا في البرمجة، فكن مجنونًا في أداة إنشاء الكتل
MDirector
mdirector.com
MDirector، منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تحتوي على كل شيء. قم بتحويل أعمالك وتعزيز إستراتيجيتك التسويقية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المجمعة، كل ذلك من نفس المكان. تواصل مع الجمهور المناسب وقم بتحسين نتائجك في الوقت الفعلي لزيادة مبيعاتك وتحقيق أهدافك.
Nitronews
nitronews.com.br
التسويق عبر البريد الإلكتروني هو استخدام البريد الإلكتروني كأداة معلومات أو تسويق مباشر، مع احترام الممارسات الجيدة وأنظمة السوق، واستخدام الأدوات المناسبة لذلك وقياس العائد من خلال تقارير الفتح والنقرات والرفض وما إلى ذلك.
Tabular
tabular.email
باستخدام Tabular، من السهل إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة تبدو مثالية في كل صندوق وارد وجهاز - دون رؤية سطر واحد من التعليمات البرمجية على الإطلاق. بالفعل الآلاف من المسوقين يحبونه بسبب تجربة التصميم السهلة وسهولة الاستخدام. العديد من ردود الفعل الأولية هي أنهم يبدون وكأنهم يستخدمون Canva أو Figma - ولكن لتصميم البريد الإلكتروني. **كيف يمكن أن يساعدك؟** 1. صمم رسائل البريد الإلكتروني لتطبيقك أو حملتك التسويقية - بشكل حدسي 2. قم بتسريع عملية إنشاء البريد الإلكتروني - قم بإنشاء التصميمات أو تكرارها بسرعة 3. صمم تجارب مختلفة تمامًا لقراء البريد الإلكتروني على الأجهزة المحمولة - احصل على كامل التحكم في الاستجابة 4. خفض التكاليف والوقت - تبدو رسائل البريد الإلكتروني التي تصممها من الصفر مثالية في أكثر من 50 من عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين 5. التعاون مع فريقك في إنشاء البريد الإلكتروني - إنشاء كتل فريق قابلة لإعادة الاستخدام، وتنظيم المشاريع في مجلدات الفريق 6. تصميم البريد الإلكتروني المخصص لك الأداة - استخدمها مع أي نظام أساسي للتسويق عبر البريد الإلكتروني. قم بزيارة موقعنا على الويب، وجرب بريدًا إلكترونيًا عشوائيًا للتعرف على أداة التصميم.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
Campaignfeed
brands.campaignfeed.com
لا تنفد أبدًا من أفكار النشرة الإخبارية مرة أخرى. Campaignfeed هي مكتبة الرسائل الإخبارية رقم 1 التي تقدم أفضل الممارسات من أكثر من 45000 علامة تجارية رائدة. تتبع منافسيك وحقق أقصى استفادة من جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني.
JetSend
jetsend.com
JetSend هو نظام لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات مصمم لمساعدة الشركات على إدارة الرسائل الرقمية وإرسالها وتتبعها. باستخدام JetSend، يمكن للمطورين دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) المخصصة لدينا في منصات البرامج الخاصة بك والتأكد من تسليم رسائل المعاملات المهمة إلى المستخدمين لديك. علاوة على ذلك، يمكن لـ JetSend تتبع تحليلات إمكانية التسليم على لوحة المعلومات المخصصة، حتى تتمكن من مراقبة أداء رسائل المعاملات المهمة الخاصة بك. الأفضل لـ: يستهدف JetSend شركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى دمج نظام أساسي موثوق لمراسلة المعاملات في تطبيقاتها دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها. نظرة عامة على الأسعار: يبدأ سعر JetSend من 8.00 دولارًا أمريكيًا بناءً على الاستخدام شهريًا. تقدم JetSend نسخة تجريبية مجانية!
Mailkit
mailkit.com
منصة تسويق متميزة لإطلاق العنان لإبداعك حقًا. لديك المرونة اللازمة لإنشاء طرق جديدة ومثيرة لأتمتة الاتصال باستخدام التخصيص الديناميكي وقابلية التسليم العالية وتسجيل المشاركة.
Octeth
www2.octeth.com
Octeth هو برنامج للتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة الجمهور على مستوى المؤسسات. يمنحك إصدار المجتمع المجاني إلى الأبد إمكانية الوصول إلى جميع الميزات على مستوى المؤسسة، مما يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى ما يصل إلى 10000 مشترك مجانًا.
Sigful
sigful.com
Sigful هو برنامج لتسويق وإدارة توقيع البريد الإلكتروني للمؤسسات، يعمل على تشغيل توقيعات البريد الإلكتروني واللافتات للأعمال عبر مولد توقيع مخصص.
Bulk Signature
bulksignature.com
BulkSignature هو أحد حلول إدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. يقوم بأتمتة عملية إنشاء توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك بأكملها. حول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى قناة تسويقية قوية باستخدام التوقيع المجمع! يمكنك تحميل اللافتات وتشغيل الحملات الترويجية باستخدام توقيعات البريد الإلكتروني.
Signitic
signitic.com
تعد إدارة جميع توقيعات بريدك الإلكتروني بمثابة معركة مستمرة لتحديث الروابط والصور وشعارات الحملة لتبقى محدثة. حتى اليوم، لأنه الآن يمكنك استخدام Signitic. Signitic هي أداة تتيح لك إنشاء وتخصيص عدد غير محدود من توقيعات البريد الإلكتروني لمزيد من العملاء المحتملين وحملات أفضل.
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