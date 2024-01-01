برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)

Totango

totango.com

Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...