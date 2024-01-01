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برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - مصر
يعد برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني بمثابة أداة حاسمة للشركات لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بها والإشراف عليها، وتقسيمها إلى حملات بريد إلكتروني مستهدفة مع مراقبة تفاعلات المشتركين. تتيح هذه الأدوات إمكانية إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة، باستخدام إما HTML وCSS أو محررات WYSIWYG سهلة الاستخدام. يعمل التكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) على تعزيز القدرات التنبؤية للمنصة. يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني ميزة نموذجية موجودة في أدوات أتمتة التسويق. على عكس حلول الأتمتة الشاملة التي تغطي قنوات مختلفة، تركز هذه المنتجات بشكل خاص على التسويق عبر البريد الإلكتروني. للحصول على استكشاف تفصيلي لقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني ضمن منتجات أتمتة التسويق، يمكن للمشترين الرجوع إلى صفحة فئة أتمتة التسويق.
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Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
ConvertKit
convertkit.com
احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
Podia
podia.com
موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والمنتجات. كل ذلك تحت سقف واحد. يستخدم الآلاف من الأشخاص مثلك Podia لجلب أعمالهم بالكامل إلى منصة واحدة. بوديا مجانية. ومع نموك، فهو يحتوي على كل الأدوات التي ستحتاجها لمواصلة النمو.
HelpCrunch
helpcrunch.com
تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...
SendFox
sendfox.com
قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz عبارة عن منصة توعية باردة متعددة القنوات تساعد الشركات على تحويل عملائها المحتملين إلى مشترين. يوفر SendBuzz تسلسلات تدفق مخصصة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال والمسوقين أتمتة عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمزيد.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإل...
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى ق...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethu...
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل...
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy عبارة عن منصة لكتابة البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا للمسوقين. مع التركيز على توفير وقت المستخدم وجهده، فإنه يوفر المساعدة في إنشاء محتوى مؤثر لمجموعة واسعة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك القطرات والنشرات الإخبارية. إنه يتميز بكاتب إعلانات يعمل ...
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيط بما فيه الكفاية لأي مستخدم ومتطور بما فيه الكفاية لأي عمل تجاري، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من التوفيق بين أدوات المبيعات والتسويق المنفصلة ولا ترغب...
EcoSend
ecosend.io
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Rasa.io
rasa.io
تعمل رسائلنا الإخبارية على إشراك عملائك من خلال المحتوى المنسق والمساعدة في بناء العلاقات. نحن نمنح الشركات طريقة لتقديم فائدة حقيقية بشكل منتظم لكل شخص مدرج في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بهم. وليس فقط بشكل منتظم، ولكن بشكل وثيق الصلة بالموضوع. من خلال الأتمتة، يمكن للشركات التعامل مع مستوى جديد...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تقدم مجموعة غنية من قوالب التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تتيح للمستخدمين إنشاء حملات تستجيب لأي جهاز، في غضون دقائق. يتمتع المستخدمون بالقدرة على إنشاء تسلسلات البريد الإلكتروني بالتنقيط، واستيراد جهات الاتصال، والتكامل مع النماذج، وإنشاء تقارير م...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تحتوي على أداة إنشاء النوافذ المنبثقة متعددة الاستخدامات. فهو يساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على جذب العملاء المتكررين. يوفر التطبيق للتجار الأدوات التي يحتاجونها لتقديم العروض الخاصة، ومنع التخلي عن عربة التسوق، وإجراء الاستطلا...
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. قم بإدارة أي مهمة عمل تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا توجد أسعار لكل تطبيق، يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا م...
Sendy
sendy.co
Sendy هو تطبيق نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني مستضاف ذاتيًا يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني قابلة للتتبع عبر Amazon Simple Email Service (SES). يتيح لك ذلك إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية موثقة بسعر منخفض للغاية دون التضحية بإمكانية التسليم.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل ا...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend هو برنامج اتصالات للشركات والمطورين. نحن نقدم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والصوت والبريد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس - لمساعدتك في التحدث إلى الأشخاص الذين يهمونك. يتم دعم ClickSend بواسطة فريقنا الموهوب الذي يضم أكثر من 100 شخص يعملون في أستراليا والفلبين وإنجلتر...
Cakemail
cakemail.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تع...
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات،...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
SendX
sendx.io
SendX هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني سهل الاستخدام وبأسعار معقولة وغني بالميزات للمسوقين وأصحاب الأعمال. تفتخر SendX بتمكين المسوقين من خلال واحدة من أبسط واجهات المستخدم في الصناعة. يوفر SendX عمليات إرسال غير محدودة للبريد الإلكتروني مع كل خطة، وإمكانيات أتمتة قوية، ودعمًا مباشرًا على مدار ...
Privy
privy.com
قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بإنشاء عروض جميلة مع استهداف جمهور سهل الاستخدام ومشغلات مصممة لحث الأشخاص على الانضمام إلى قائمتك والشراء من متجرك. تقليل التخلي عن عربة التسوق من خلال شاشات العرض المستهدفة، قم بإطلاق النوافذ المنبثقة والمنشورات المستهدفة بهدف الخروج وخصومات خاصة لإغل...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail هو نظام تسويق مبتكر عبر البريد الإلكتروني يجعل من السهل إنشاء وإرسال الحملات عبر الإنترنت. تتيح لك واجهة المستخدم البديهية تصميم وتخصيص رسائل إخبارية جميلة تجذب الانتباه وتحقق النتائج. كما أنه يوفر أدوات قوية لأتمتة جزء كبير من عملك وجمع رؤى حول سلوك عملائك. افتح حساب FreshMail مجانيًا الي...
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
Markate
markate.com
يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركات الخدمات التي تبحث عن حلول إدارة شاملة وبأسعار معقولة وجاهزة للجوال وسهلة الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابع...
Replyify
replyify.com
تعد تسلسلات حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط هي الطريقة الأكثر فعالية لمديري الحسابات، وتطوير المبيعات، وتوليد الطلب، والتوظيف، والمخططين الماليين، ونواب الرئيس والمديرين التنفيذيين لإغلاق المزيد من الصفقات
QuickMail
quickmail.io
QuickMail هي أداة لأتمتة تواصلك عبر البريد الإلكتروني الشخصي لأغراض المبيعات والتسويق. إذا كنت أنت أو فريقك تتطلع إلى إنشاء مسار مبيعات يمكن التنبؤ به، والوصول إلى عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني من أجل جذب عملاء محتملين جدد، فسوف تحب QuickMail. سواء كنت في اجتماع، أو تتحدث عبر الهاتف، أو حتى نا...