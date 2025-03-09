Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني. توفر لك هذه المنصة كل شيء تحت سقف رقمي واحد. الميزات الرئيسية: القدرة على التواصل عبر البريد الإلكتروني: أرسل حملات مستهدفة إلى العملاء المحتملين دون عناء. من خلال وظائف إعداد البريد الإلكتروني وتدويره، يمكنك التأكد من أن عملية التواصل الخاصة بك تتمتع بأقصى قدر من الفعالية. مطابقة البريد الإلكتروني الذكية: لا مزيد من التخمين! أرسل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العميل الذي يطابق مزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل. سواء كان عميلك المحتمل يستخدم Outlook أو Gmail، فإن Leadspicker يطابق العميل المناسب ويستخدمه لتحقيق معدلات التسليم المثالية. أداة التنقيب: حدد بسهولة العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع متطلبات عملك. انغمس في مجموعة غنية من العملاء المحتملين وقم بتبسيط عملية الاستهداف الخاصة بك. صيد البريد الإلكتروني الشلالي: أحدثت شركة Leadspicker ثورة في صيد البريد الإلكتروني من خلال استخدام نهج الشلال الفريد. ومن خلال التآزر مع أكثر من 5 حلول تابعة لجهات خارجية، فإنه يضمن معدل نجاح وجودة أعلى في الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة. العروض الخاصة: البيانات كخدمة: قد يكون العثور على عملاء محتملين ذوي جودة أمرًا صعبًا. باستخدام ميزة البيانات كخدمة في Leadspicker، يمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين من الدرجة الأولى مباشرة على النظام الأساسي، جاهزين للتواصل. حملة المبيعات كخدمة: بدءًا من التنقيب عن البيانات وحتى التواصل عبر البريد الإلكتروني، اسمح لـ Leadspicker بالتعامل مع الأعباء الثقيلة. كعميل، يظل تركيزك الأساسي على العملاء المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالاجتماعات، مما يضمن معدلات تحويل أعلى.