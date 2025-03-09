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يعمل برنامج إدارة البريد الإلكتروني على تبسيط تنظيم البريد الوارد من خلال تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة وتحديد أولوياتها تلقائيًا. تعمل هذه التقنية على تعزيز إنتاجية الأفراد والشركات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تتضمن الميزات الرئيسية غالبًا تقليل عوامل التشتيت باستخدام خيارات مثل وظيفة التأجيل لتأجيل رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة وقواعد قابلة للتخصيص للأرشفة التلقائية. قد تشمل الإمكانيات الإضافية تتبع البريد الإلكتروني، وإنشاء القالب، والفرز التلقائي، وسهولة إلغاء الاشتراك من المحتوى غير المرغوب فيه. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للعملاء والفرق التي تتعامل مع العملاء، حيث يمكنهم من إدارة المحادثات والتذاكر المشتركة بكفاءة، ومراقبة المقاييس المهمة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وأتمتة سير العمل.
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Tonkean
tonkean.com
تونكيان هي منصة لإدارة عمليات الأعمال تساعد الفرق مثل الشراء والقانون على أتمتة وتبسيط الإجراءات الداخلية بدون الحاجة للرموز.
InMoat
inmoat.com
يعمل InMoat على زيادة شحن صندوق الوارد الخاص بك عن طريق منحك التحكم في تفضيلات البريد الإلكتروني الخاصة بك. باستخدام InMoat، يمكنك الحفاظ على صندوق بريد وارد مركزًا عن طريق تحديد أنواع رسائل البريد الإلكتروني التي تهمك. سيتم تصفية رسائل البريد الإلكتروني الأخرى غير المهمة وغير العاجلة إلى مجلد @InMoat الخاص بك لمراجعتها لاحقًا. سواء كنت تريد تحديد أولويات أعضاء فريقك، أو دعوات التقويم، أو تحديثات التعاون في المشروع، فإن InMoat يتيح لك التحكم. يقع المقر الرئيسي لشركة InMoat في أوستن، تكساس، وقد تم تطويره بواسطة فريق بعيد عبر الولايات المتحدة وكندا.
OutReachBin
outreachbin.com
يتيح لك OutReachBin إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية غير محدودة تصل إلى البريد الوارد! احصل على المزيد من الفتحات والمزيد من العملاء المحتملين والمزيد من المبيعات. زيادة سمعة المرسل وإمكانية التسليم. الأتمتة والتسلسل. لا يفوتون المتابعة. تخصيص البريد الإلكتروني. رفع سمعة المرسل.
Hiver
hiverhq.com
Hiver هو منصة للتواصل والتعاون تدير التواصل متعدد القنوات بين الفرق مع العملاء والموظفين، متكاملة مع Gmail وأدوات أخرى.
Neo
neo.space
نيو هو تطبيق بريد إلكتروني شامل يساعد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في إنشاء إدارة مهنية لوجودهم على الإنترنت مع مجموعة من الأدوات المتكاملة.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني. توفر لك هذه المنصة كل شيء تحت سقف رقمي واحد. الميزات الرئيسية: القدرة على التواصل عبر البريد الإلكتروني: أرسل حملات مستهدفة إلى العملاء المحتملين دون عناء. من خلال وظائف إعداد البريد الإلكتروني وتدويره، يمكنك التأكد من أن عملية التواصل الخاصة بك تتمتع بأقصى قدر من الفعالية. مطابقة البريد الإلكتروني الذكية: لا مزيد من التخمين! أرسل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العميل الذي يطابق مزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل. سواء كان عميلك المحتمل يستخدم Outlook أو Gmail، فإن Leadspicker يطابق العميل المناسب ويستخدمه لتحقيق معدلات التسليم المثالية. أداة التنقيب: حدد بسهولة العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع متطلبات عملك. انغمس في مجموعة غنية من العملاء المحتملين وقم بتبسيط عملية الاستهداف الخاصة بك. صيد البريد الإلكتروني الشلالي: أحدثت شركة Leadspicker ثورة في صيد البريد الإلكتروني من خلال استخدام نهج الشلال الفريد. ومن خلال التآزر مع أكثر من 5 حلول تابعة لجهات خارجية، فإنه يضمن معدل نجاح وجودة أعلى في الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة. العروض الخاصة: البيانات كخدمة: قد يكون العثور على عملاء محتملين ذوي جودة أمرًا صعبًا. باستخدام ميزة البيانات كخدمة في Leadspicker، يمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين من الدرجة الأولى مباشرة على النظام الأساسي، جاهزين للتواصل. حملة المبيعات كخدمة: بدءًا من التنقيب عن البيانات وحتى التواصل عبر البريد الإلكتروني، اسمح لـ Leadspicker بالتعامل مع الأعباء الثقيلة. كعميل، يظل تركيزك الأساسي على العملاء المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالاجتماعات، مما يضمن معدلات تحويل أعلى.
Vodien
vodien.com
هل تبحث عن استضافة المجال في سنغافورة؟ قم بشراء خدمات النطاق والاستضافة لموقعك الإلكتروني بحلول موثوقة. ابدأ اليوم وثبت وجودك على الإنترنت.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.
Zoho SalesInbox
zoho.com
تطبيق Zoho SalesInbox ينظم ويوجه الرسائل الإلكترونية حسب الصفقات، ويسهل إدارة أنشطة CRM من البريد الوارد.
Unroll.Me
unroll.me
تطبيق Unroll.Me يساعد في إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وتنظيم صندوق الوارد بسهولة. يمكن المستخدمين من التركيز على الرسائل الهامة.
Trengo
trengo.com
Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هو تطبيق بريد إلكتروني يقدم حسابات مدفوعة للأفراد والمنظمات مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال وحماية البيانات.
Titan Email
titan.email
تطبيق Titan Email هو خدمة بريد إلكتروني مخصصة للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، تساعد في إدارة البريد الإلكتروني وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave هو تطبيق بريد إلكتروني يعزز إنتاجية الفرق عبر Gmail من خلال تنظيم الرسائل والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة البريد.
SaneBox
sanebox.com
Sanebox هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يساعد على تنظيم صندوق الوارد عن طريق تصفية الرسائل غير المهمة ويوفر ملخصًا يوميًا. يُحقق توفير الوقت للمستخدمين.
Rooftop
getrooftop.io
في Rooftop، نقوم بإعادة اختراع الطريقة التي ترسل بها الفرق رسائل البريد الإلكتروني. 📧 جعل رسائل البريد الإلكتروني تعاونية من خلال الإشارة الفعالة إلى الزملاء، أو إنشاء مسارات عمل ذكية لتنظيم صندوق الوارد المشترك الخاص بهم. قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني الجماعية مثل @contact أو @info أو @yourbrand بسهولة.
Paced Email
paced.email
تطبيق Paced Email هو أداة منتجة تعزز الخصوصية، تتيح لك إدارة البريد الإلكتروني مع حماية الهوية، وإنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة.
Krystal
krystal.uk
تطبيق كريستال هو خدمة استضافة مواقع وحلول سحابية تعمل بالطاقة المتجددة، يقدم دعم متميز للشركات مع التركيز على الاستدامة.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout هو تطبيق لدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة الحية، يساعد الفرق على إدارة تفاعلات العملاء بكفاءة وبطريقة منظمة.
Gmelius
gmelius.com
تطبيق Gmelius يعزز التعاون داخل Gmail من خلال إدارة البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل، ويتكامل مع أدوات مثل Trello وSlack لتحسين الإنتاجية.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Clean Email
clean.email
تطبيق Clean Email يساعد المستخدمين في إدارة وتنظيف صندوق الوارد من الرسائل غير المرغوب فيها وتطبيق قواعد مخصصة لتنظيم البريد الإلكتروني.
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