برامج إدارة البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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يعمل برنامج إدارة البريد الإلكتروني على تبسيط تنظيم البريد الوارد من خلال تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة وتحديد أولوياتها تلقائيًا. تعمل هذه التقنية على تعزيز إنتاجية الأفراد والشركات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تتضمن الميزات الرئيسية غالبًا تقليل عوامل التشتيت باستخدام خيارات مثل وظيفة التأجيل لتأجيل رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة وقواعد قابلة للتخصيص للأرشفة التلقائية. قد تشمل الإمكانيات الإضافية تتبع البريد الإلكتروني، وإنشاء القالب، والفرز التلقائي، وسهولة إلغاء الاشتراك من المحتوى غير المرغوب فيه. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للعملاء والفرق التي تتعامل مع العملاء، حيث يمكنهم من إدارة المحادثات والتذاكر المشتركة بكفاءة، ومراقبة المقاييس المهمة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وأتمتة سير العمل.
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Tonkean
tonkean.com
Tonkean هو النظام الأساسي الأول من نوعه لتنسيق العمليات والخبرة الذي يساعد فرق الخدمة الداخلية في المؤسسة مثل المشتريات والشؤون القانونية على إنشاء تجارب عملية يتبعها الأشخاص فعليًا. يلتف Tonkean بسلاسة حول السياسات والأنظمة الحالية، مما يسمح للفرق الداخلية بعمل المزيد باستخدام ما لديهم بالفعل. باستخدام Tonkean، يمكنك إنشاء عمليات مخصصة لكل طالب، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة تلقي كل طلب وفرزه وحله. مع مكتبة من قوالب العمليات التي تم تكوينها مسبقًا ومحرر سير العمل بدون تعليمات برمجية بنسبة 100%، تعد Tonkean منصة التشغيل الآلي المفضلة للشركات المبتكرة مثل Google وNetflix وInstacart وWorkday. ومن خلال ضوابط الحوكمة الكاملة، يمكنك ضمان الامتثال مع زيادة الاعتماد إلى أقصى حد - كل ذلك دون أي إدارة تغيير أو تعليمات برمجية. تأسست شركة Tonkean في عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو مع البحث والتطوير في تل أبيب.
InMoat
inmoat.com
يعمل InMoat على زيادة شحن صندوق الوارد الخاص بك عن طريق منحك التحكم في تفضيلات البريد الإلكتروني الخاصة بك. باستخدام InMoat، يمكنك الحفاظ على صندوق بريد وارد مركزًا عن طريق تحديد أنواع رسائل البريد الإلكتروني التي تهمك. سيتم تصفية رسائل البريد الإلكتروني الأخرى غير المهمة وغير العاجلة إلى مجلد @InMoat الخاص بك لمراجعتها لاحقًا. سواء كنت تريد تحديد أولويات أعضاء فريقك، أو دعوات التقويم، أو تحديثات التعاون في المشروع، فإن InMoat يتيح لك التحكم. يقع المقر الرئيسي لشركة InMoat في أوستن، تكساس، وقد تم تطويره بواسطة فريق بعيد عبر الولايات المتحدة وكندا.
OutReachBin
outreachbin.com
يتيح لك OutReachBin إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية غير محدودة تصل إلى البريد الوارد! احصل على المزيد من الفتحات والمزيد من العملاء المحتملين والمزيد من المبيعات. زيادة سمعة المرسل وإمكانية التسليم. الأتمتة والتسلسل. لا يفوتون المتابعة. تخصيص البريد الإلكتروني. رفع سمعة المرسل.
Hiver
hiverhq.com
Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة، واكتساب رؤى الأداء في الوقت الفعلي لتحقيق نتائج أعمال أفضل. بدون مغادرة Gmail، على الإطلاق. إن سهولة استخدام Hiver، ومنحنى التعلم الصفري، والأمان والامتثال على مستوى عالمي، والدعم الأعلى تقييمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تجعله البرنامج الموثوق به لأكثر من 2000 شركة حول العالم. يتم تشغيل Flexport، وPluralsight، وجامعة هارفارد، وAppsflyer، وOxford Business Group، وUpwork، من بين آخرين، بواسطة Hiver.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات قوية تساعد في تنمية علامتك التجارية. يضيف عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري المصداقية ويغرس الثقة في عملائك وعملاء علامتك التجارية، لأنه يعتمد على اسم المجال الخاص بك. والجزء الأفضل؟ سنساعدك في الحصول على اسم نطاق مناسب إذا لم يكن لديك اسم نطاق بالفعل! يمكنك أيضًا الحصول على موقع ويب لتعزيز الحضور الرقمي لعلامتك التجارية، ولا يتطلب أي إعداد أو برمجة. يحتوي Neo على مجموعة من الأدوات إلى جانب بريد الويب الغني، بما في ذلك تطبيقات التقويم وجهات الاتصال المتكاملة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد ومساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة أي بريد إلكتروني والرد عليه وإيصالات القراءة ومجموعة من الإنتاجية والأمان الأخرى. سمات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والشركات الناشئة التي تبحث عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة للتعامل مع العملاء وزملاء الفريق بفعالية.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني. توفر لك هذه المنصة كل شيء تحت سقف رقمي واحد. الميزات الرئيسية: القدرة على التواصل عبر البريد الإلكتروني: أرسل حملات مستهدفة إلى العملاء المحتملين دون عناء. من خلال وظائف إعداد البريد الإلكتروني وتدويره، يمكنك التأكد من أن عملية التواصل الخاصة بك تتمتع بأقصى قدر من الفعالية. مطابقة البريد الإلكتروني الذكية: لا مزيد من التخمين! أرسل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العميل الذي يطابق مزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل. سواء كان عميلك المحتمل يستخدم Outlook أو Gmail، فإن Leadspicker يطابق العميل المناسب ويستخدمه لتحقيق معدلات التسليم المثالية. أداة التنقيب: حدد بسهولة العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع متطلبات عملك. انغمس في مجموعة غنية من العملاء المحتملين وقم بتبسيط عملية الاستهداف الخاصة بك. صيد البريد الإلكتروني الشلالي: أحدثت شركة Leadspicker ثورة في صيد البريد الإلكتروني من خلال استخدام نهج الشلال الفريد. ومن خلال التآزر مع أكثر من 5 حلول تابعة لجهات خارجية، فإنه يضمن معدل نجاح وجودة أعلى في الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة. العروض الخاصة: البيانات كخدمة: قد يكون العثور على عملاء محتملين ذوي جودة أمرًا صعبًا. باستخدام ميزة البيانات كخدمة في Leadspicker، يمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين من الدرجة الأولى مباشرة على النظام الأساسي، جاهزين للتواصل. حملة المبيعات كخدمة: بدءًا من التنقيب عن البيانات وحتى التواصل عبر البريد الإلكتروني، اسمح لـ Leadspicker بالتعامل مع الأعباء الثقيلة. كعميل، يظل تركيزك الأساسي على العملاء المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالاجتماعات، مما يضمن معدلات تحويل أعلى.
Vodien
vodien.com
هل تبحث عن استضافة المجال في سنغافورة؟ قم بشراء خدمات النطاق والاستضافة لموقعك الإلكتروني بحلول موثوقة. ابدأ اليوم وثبت وجودك على الإنترنت.
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو Outlook من خلال تقديم وظائف ذكية. فهو يوفر مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة الرسائل لك، والتسليم السحابي بحيث يمكن إرسال بريدك الإلكتروني المجدول حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت، وتتبع البريد الإلكتروني المتقدم الذي لا يتطلب موافقة من المستلم، وميزة جهات الاتصال القوية والتي يمكن أن تساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء، من بين العديد من الميزات الذكية الأخرى التي تعزز البريد الوارد. وهي تشمل ما يلي: • المساعد الذكي: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بكتابة الرسائل وتلخيصها وتحسينها، والعثور على المهام وجهات الاتصال، والرد عليك. • الإرسال الذكي لاحقًا: وظيفة الجدولة الذكية لمساعدتك على تحسين أوقات تسليم البريد الإلكتروني الخاص بك. • جدولة المستلم الأمثل: يقترح عليك أفضل وقت لإرسال بريد إلكتروني لزيادة فرص فتحه. • تتبع البريد الإلكتروني: اكتشف متى وأين وعدد مرات فتح بريدك الإلكتروني أو الرابط. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني على iCloud أو IMAP، راجع بالضبط من قام بفتح بريدك الإلكتروني عند إرسال رسالة إلى عدة مستلمين. أرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني متعقبة من هاتفك المحمول. • تأجيل: قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية مؤقتًا وستظهر مرة أخرى في الوقت الذي تختاره. • جهات الاتصال: احصل على رؤى أساسية حول جهات الاتصال الخاصة بك للحفاظ على ذروة التواصل مع العملاء. • التوقيعات: توقيعات بريد إلكتروني جميلة ومهنية مع تحكم إبداعي واسع النطاق. • القوالب: اصنع قوالب الرسائل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. •
Zoho SalesInbox
zoho.com
يقوم Zoho SalesInbox تلقائيًا بتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها وفقًا للصفقات الأكثر أهمية. يتيح لك تنفيذ جميع أنشطة CRM مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك.
Unroll.Me
unroll.me
قم بإلغاء الاشتراك بسهولة بنقرة واحدة من اشتراكات البريد الإلكتروني. سجل اليوم!
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصلت عن Opera وأصبحت شركة شركة خاصة مستقلة. تقع خوادمها الرئيسية في مدينة نيويورك وأمستردام. يتم استبدال موقع النسخ الاحتياطي السابق في أيسلندا بموقع الخادم في أمستردام.
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بريد إلكتروني تعمل على تبسيط الإنتاجية. يوفر التقويم وقائمة جهات الاتصال والتخزين في Titan الكفاءة من داخل البريد الوارد مباشرةً. يمكن دمج Titan مع مضيفي الويب ومسجلي النطاق ومنشئي مواقع الويب لتقديم حل متكامل للعملاء. يتوفر Titan Email على أجهزة بريد الويب وiOS وAndroid. الأفضل لـ: المحترفون أو الشركات الصغيرة الذين يبحثون عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة تتيح إقامة علاقات هادفة مع العملاء.
Shortwave
shortwave.com
Shortwave هو تطبيق بريد إلكتروني مصمم لجلب القنوات المشتركة وميزات الإنتاجية إلى صناديق البريد الوارد الحالية لفريقك في Gmail. فهو يساعد فرق الشركات الناشئة على أن تكون أكثر إنتاجية، وتتعاون بشكل فعال مع بعضها البعض، وتتفاعل بشكل أسرع مع عملائها.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعادة التحكم في صندوق الوارد الخاص بهم.
Rooftop
getrooftop.io
في Rooftop، نقوم بإعادة اختراع الطريقة التي ترسل بها الفرق رسائل البريد الإلكتروني. 📧 جعل رسائل البريد الإلكتروني تعاونية من خلال الإشارة الفعالة إلى الزملاء، أو إنشاء مسارات عمل ذكية لتنظيم صندوق الوارد المشترك الخاص بهم. قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني الجماعية مثل @contact أو @info أو @yourbrand بسهولة.
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة. يمكن استخدامه أيضًا كمزود بريد إلكتروني فعال للغاية بنقرة واحدة. قم بإنشاء عناوين بريد إلكتروني يمكن التخلص منها من متصفحك باستخدام الملحق المتوافق مع Safari وChrome وFirefox.
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود السحابة العامة. سواء أكان الأمر يتعلق باستضافة الويب الحائزة على جوائز، أو الخدمات السحابية المخصصة، أو حلول VoIP، أو دعم العملاء المتميز في المملكة المتحدة، فإننا لا نتنازل أبدًا عن منتجاتنا أو خدماتنا أو نهجنا الذي يضع الكوكب أولاً. نحن نعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100%، وبعد إعادة استثمار الأرباح في تحسين خدماتنا، نقوم بتوجيه أي فائض نقدي نحو المبادرات البيئية. نحن نعوض انبعاثات الكربون الناجمة عن القوى العاملة لدينا بأكملها ونزرع الملايين من الأشجار التي تلتقط الكربون وتستعيد الموائل. مهما كان حجم عملك أو طموحاته، فإن كريستال لديها حل مستدام لتأمين مستقبل عملك وتعزيز نموك.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب مساعدة SaaS (برنامج كخدمة) قائم على الويب ومتوافق مع HIPAA. تأسست الشركة في عام 2011، وتخدم أكثر من 10000 عميل في أكثر من 140 دولة بما في ذلك Buffer، وBasecamp، وTrello، رديت، وAngelList. بالإضافة إلى موقعها في بوسطن، تمتلك الشركة قوة عاملة عن بعد تضم أكثر من 100 موظف يعيشون في أكثر من 80 مدينة حول العالم.
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوصيل أدواتك المفضلة معًا من خلال عمليات التكامل الفريدة ثنائية الاتجاه (بما في ذلك Slack وTrello)، أو واجهة برمجة التطبيقات العامة، أو من خلال Zapier. • تبسيط إدارة البريد الإلكتروني • زيادة الشفافية والمساءلة • أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل الخاص بك • تبسيط سير العمل الخاص بك وأتمتة أي عمل شاق يقدم Gmelius حل البريد الوارد المشترك الرائد في السوق، وإليكم السبب: 1. يتكامل Gmelius بسلاسة مع البريد الوارد الحالي الخاص بك أدوات. يوجد Gmelius مباشرة في صندوق بريد Gmail الخاص بك، مما يسمح لزملائك في الفريق بالعمل في نظام بيئي يناسبهم. يمكنك توفير الوقت والمال في الترحيل والإدارة والتدريب. 2. موازين Gmelius حسب احتياجاتك. تدعم بنيتنا الفريدة المؤسسات الصغيرة والكبيرة بشكل يومي. يبلغ عدد أكبر عملائنا أكثر من 8000 صندوق بريد وارد مشترك نشط وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. يفرض Gmelius نموذجًا صارمًا للخصوصية حسب التصميم. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا وأوروبا، وقد تم دائمًا دمج الخصوصية بشكل استباقي في منصتنا. على عكس الخدمات الأخرى، لا يقوم Gmelius أبدًا بتخزين محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق منظف صندوق البريد الإلكتروني الخاص بنا.
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