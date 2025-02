برامج إدارة البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

Help Scout

Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب مساعدة SaaS (برنامج كخدمة) قائم على الويب ومتوافق مع HIPAA. تأسست الشركة في عام 2011، وتخدم أكثر من 10000 عميل في أكثر من 140 دولة بما في ذلك Buffer، وBasecamp، وTrello، رديت، وAngelList. بالإضافة إلى موقعها في بوسطن، تمتلك الشركة قوة عاملة عن بعد تضم أكثر من 100 موظف يعيشون في أكثر من 80 مدينة حول العالم.