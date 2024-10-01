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برامج إدارة البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية
يعمل برنامج إدارة البريد الإلكتروني على تبسيط تنظيم البريد الوارد من خلال تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة وتحديد أولوياتها تلقائيًا. تعمل هذه التقنية على تعزيز إنتاجية الأفراد والشركات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تتضمن الميزات الرئيسية غالبًا تقليل عوامل التشتيت باستخدام خيارات مثل وظيفة التأجيل لتأجيل رسائل البريد الإلكتروني غير العاجلة وقواعد قابلة للتخصيص للأرشفة التلقائية. قد تشمل الإمكانيات الإضافية تتبع البريد الإلكتروني، وإنشاء القالب، والفرز التلقائي، وسهولة إلغاء الاشتراك من المحتوى غير المرغوب فيه. يعد هذا البرنامج مفيدًا بشكل خاص للعملاء والفرق التي تتعامل مع العملاء، حيث يمكنهم من إدارة المحادثات والتذاكر المشتركة بكفاءة، ومراقبة المقاييس المهمة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وأتمتة سير العمل.
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Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بر...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...
Unroll.Me
unroll.me
قم بإلغاء الاشتراك بسهولة بنقرة واحدة من اشتراكات البريد الإلكتروني. سجل اليوم!
Shortwave
shortwave.com
Shortwave هو تطبيق بريد إلكتروني مصمم لجلب القنوات المشتركة وميزات الإنتاجية إلى صناديق البريد الوارد الحالية لفريقك في Gmail. فهو يساعد فرق الشركات الناشئة على أن تكون أكثر إنتاجية، وتتعاون بشكل فعال مع بعضها البعض، وتتفاعل بشكل أسرع مع عملائها.
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة...
Trengo
trengo.com
في Trengo نحن ملتزمون بإسعاد العملاء. نحن نؤمن بأن تحويل المحادثات إلى علاقات يمثل ميزة تنافسية. وفتح المزيد من لحظات البهجة الحقيقية في كل تفاعل سيعزز هذا النمو. فرحة العملاء. دائماً. انتصارات. دعونا نلتقي: https://trengo.com/getdemo
Zoho SalesInbox
zoho.com
يقوم Zoho SalesInbox تلقائيًا بتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها وفقًا للصفقات الأكثر أهمية. يتيح لك تنفيذ جميع أنشطة CRM مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات...
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوص...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean هو النظام الأساسي الأول من نوعه لتنسيق العمليات والخبرة الذي يساعد فرق الخدمة الداخلية في المؤسسة مثل المشتريات والشؤون القانونية على إنشاء تجارب عملية يتبعها الأشخاص فعليًا. يلتف Tonkean بسلاسة حول السياسات والأنظمة الحالية، مما يسمح للفرق الداخلية بعمل المزيد باستخدام ما لديهم بالفعل. باست...
Hiver
hiverhq.com
Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال ...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن ال...
Vodien
vodien.com
هل تبحث عن استضافة المجال في سنغافورة؟ قم بشراء خدمات النطاق والاستضافة لموقعك الإلكتروني بحلول موثوقة. ابدأ اليوم وثبت وجودك على الإنترنت.
Rooftop
getrooftop.io
في Rooftop، نقوم بإعادة اختراع الطريقة التي ترسل بها الفرق رسائل البريد الإلكتروني. 📧 جعل رسائل البريد الإلكتروني تعاونية من خلال الإشارة الفعالة إلى الزملاء، أو إنشاء مسارات عمل ذكية لتنظيم صندوق الوارد المشترك الخاص بهم. قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني الجماعية مثل @contact أو @info أو @yourbra...
InMoat
inmoat.com
يعمل InMoat على زيادة شحن صندوق الوارد الخاص بك عن طريق منحك التحكم في تفضيلات البريد الإلكتروني الخاصة بك. باستخدام InMoat، يمكنك الحفاظ على صندوق بريد وارد مركزًا عن طريق تحديد أنواع رسائل البريد الإلكتروني التي تهمك. سيتم تصفية رسائل البريد الإلكتروني الأخرى غير المهمة وغير العاجلة إلى مجلد @InMo...
OutReachBin
outreachbin.com
يتيح لك OutReachBin إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية غير محدودة تصل إلى البريد الوارد! احصل على المزيد من الفتحات والمزيد من العملاء المحتملين والمزيد من المبيعات. زيادة سمعة المرسل وإمكانية التسليم. الأتمتة والتسلسل. لا يفوتون المتابعة. تخصيص البريد الإلكتروني. رفع سمعة المرسل.