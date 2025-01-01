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برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.

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Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر تشفيرًا شاملًا وخصوصية للمستخدمين، مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال المشفرة.

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يقدم خدمات مثل التشفير، التقويم، والملفات، مما يساعد المستخدمين على إدارة اتصالاتهم وتنظيم حياتهم.

Spike

Spike

spikenow.com

سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro يتيح إرسال واستلام ملفات آمنة عبر البريد الإلكتروني، مع خيارات لتسجيل الدخول وتوقيع إلكتروني بدون الحاجة لحساب.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.

Beeble

Beeble

beeble.com

تطبيق Beeble هو منصة بريد إلكتروني وتخزين سحابي عبر الإنترنت مع أمان وخصوصية غير مسبوقين، حيث تظل معلوماتك خاصة بك فقط.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

RMail

RMail

rmail.com

تقدم RMail خدمات أمان البريد الإلكتروني وتوقيع إلكتروني، مما يتيح للبريد المشفر والامتثال للأمان وحماية البيانات.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

تطبيق BlueFiles هو منصة لنقل الملفات تتيح للمستخدمين إرسال ملفات مشفرة بشكل آمن مع التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيل والطباعة.

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

تقدم LuxSci حلول اتصالات آمنة تركز على المريض، تضمن حماية البيانات وتسهيل التواصل بين منظمات الرعاية الصحية.

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox هو حل آمن لحماية البيانات، يتيح تشفير الملفات، مشاركة آمنة، وإدارة الوصول للمعلومات الحساسة.

Paubox

Paubox

paubox.com

بايوبوكس هو حل بريد إلكتروني آمن يتوافق مع HIPAA، يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التواصل مع المرضى بطريقة مشفرة وموثوقة دون الحاجة لتسجيل الدخول.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver هو تطبيق يتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني وملفات بأمان باستخدام تشفير متقدم والتحقق الثنائي، بدون الحاجة لحسابات للمستلمين.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi هو تطبيق لأمن البريد الإلكتروني يوفر حماية للبيانات والتشفير والامتثال للمعايير التنظيمية، مصمم لحماية المعلومات الحساسة.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely هو تطبيق يتيح تبادل الملفات والمعلومات المشفرة عبر الإنترنت، مما يضمن أمان الملفات والسرية للمستخدمين.

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