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تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.
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Tuta
tuta.com
Tuta هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر تشفيرًا شاملًا وخصوصية للمستخدمين، مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال المشفرة.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يقدم خدمات مثل التشفير، التقويم، والملفات، مما يساعد المستخدمين على إدارة اتصالاتهم وتنظيم حياتهم.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Encyro
encyro.com
Encyro يتيح إرسال واستلام ملفات آمنة عبر البريد الإلكتروني، مع خيارات لتسجيل الدخول وتوقيع إلكتروني بدون الحاجة لحساب.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.
Beeble
beeble.com
تطبيق Beeble هو منصة بريد إلكتروني وتخزين سحابي عبر الإنترنت مع أمان وخصوصية غير مسبوقين، حيث تظل معلوماتك خاصة بك فقط.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
RMail
rmail.com
تقدم RMail خدمات أمان البريد الإلكتروني وتوقيع إلكتروني، مما يتيح للبريد المشفر والامتثال للأمان وحماية البيانات.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
BlueFiles
bluefiles.com
تطبيق BlueFiles هو منصة لنقل الملفات تتيح للمستخدمين إرسال ملفات مشفرة بشكل آمن مع التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيل والطباعة.
LuxSci
luxsci.com
تقدم LuxSci حلول اتصالات آمنة تركز على المريض، تضمن حماية البيانات وتسهيل التواصل بين منظمات الرعاية الصحية.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox هو حل آمن لحماية البيانات، يتيح تشفير الملفات، مشاركة آمنة، وإدارة الوصول للمعلومات الحساسة.
Paubox
paubox.com
بايوبوكس هو حل بريد إلكتروني آمن يتوافق مع HIPAA، يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التواصل مع المرضى بطريقة مشفرة وموثوقة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
Zivver
zivver.com
Zivver هو تطبيق يتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني وملفات بأمان باستخدام تشفير متقدم والتحقق الثنائي، بدون الحاجة لحسابات للمستلمين.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هو تطبيق لأمن البريد الإلكتروني يوفر حماية للبيانات والتشفير والامتثال للمعايير التنظيمية، مصمم لحماية المعلومات الحساسة.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely هو تطبيق يتيح تبادل الملفات والمعلومات المشفرة عبر الإنترنت، مما يضمن أمان الملفات والسرية للمستخدمين.
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