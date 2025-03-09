برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

RMail

rmail.com

RPost هي شركة رائدة عالميًا في خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، وهي متخصصة في تشفير البريد الإلكتروني للخصوصية والامتثال، وأتمتة التوقيع الإلكتروني، وإثبات التسليم الإلكتروني القانوني، وإدارة حقوق المستندات، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمنع تسرب البيانات والبشر الإلكترونيين. أخطاء أمنية. حصلت منصات RMail الإلكترونية للأمن الإلكتروني المملوءة بالذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني RSign ومنصات الامتثال الإلكتروني للبريد الإلكتروني المسجل على أكثر من 50 براءة اختراع منحت على تقنياتها الأساسية، بعد أن حصلت على جوائز وأوسمة دولية بما في ذلك جائزة البريد العالمي لأفضل مبادرة في مجال الأمن. جائزة Mittelstand لأفضل ابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، والاختيار الأفضل لـ APCC للامتثال لخصوصية بيانات البريد الإلكتروني في القانون العام لحماية البيانات (GDPR). استمتع أكثر من 25 مليون مستخدم بخدمات RPost للتتبع والإثبات والتشفير والتوقيع الإلكتروني والتصديق والمشاركة والحماية لأكثر من عقد من الزمان في أكثر من 100 دولة. يعد أكبر عملاء RPost من العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم عبر الصناعة والجغرافيا. تتمثل مهمة RPost في مساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم على التواصل والمعاملات إلكترونيًا بأكثر الطرق الممكنة أمانًا وامتثالًا وإنتاجية وابتكار منتجاتنا باستمرار لدعم احتياجاتهم المتطورة.