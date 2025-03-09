برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يقدم خدمات مثل التشفير، التقويم، والملفات، مما يساعد المستخدمين على إدارة اتصالاتهم وتنظيم حياتهم.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Tuta
tuta.com
Tuta هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر تشفيرًا شاملًا وخصوصية للمستخدمين، مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال المشفرة.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.
RMail
rmail.com
RPost هي شركة رائدة عالميًا في خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، وهي متخصصة في تشفير البريد الإلكتروني للخصوصية والامتثال، وأتمتة التوقيع الإلكتروني، وإثبات التسليم الإلكتروني القانوني، وإدارة حقوق المستندات، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمنع تسرب البيانات والبشر الإلكترونيين. أخطاء أمنية. حصلت منصات RMail الإلكترونية للأمن الإلكتروني المملوءة بالذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني RSign ومنصات الامتثال الإلكتروني للبريد الإلكتروني المسجل على أكثر من 50 براءة اختراع منحت على تقنياتها الأساسية، بعد أن حصلت على جوائز وأوسمة دولية بما في ذلك جائزة البريد العالمي لأفضل مبادرة في مجال الأمن. جائزة Mittelstand لأفضل ابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، والاختيار الأفضل لـ APCC للامتثال لخصوصية بيانات البريد الإلكتروني في القانون العام لحماية البيانات (GDPR). استمتع أكثر من 25 مليون مستخدم بخدمات RPost للتتبع والإثبات والتشفير والتوقيع الإلكتروني والتصديق والمشاركة والحماية لأكثر من عقد من الزمان في أكثر من 100 دولة. يعد أكبر عملاء RPost من العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم عبر الصناعة والجغرافيا. تتمثل مهمة RPost في مساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم على التواصل والمعاملات إلكترونيًا بأكثر الطرق الممكنة أمانًا وامتثالًا وإنتاجية وابتكار منتجاتنا باستمرار لدعم احتياجاتهم المتطورة.
Beeble
beeble.com
مشروع Beeble عبارة عن منصة تخزين سحابية للبريد الإلكتروني وعبر الإنترنت تتمتع بأمان وخصوصية غير مسبوقين دون وصول طرف ثالث. المعلومات الخاصة بك ملك لك فقط.
Encyro
encyro.com
Encyro يتيح إرسال واستلام ملفات آمنة عبر البريد الإلكتروني، مع خيارات لتسجيل الدخول وتوقيع إلكتروني بدون الحاجة لحساب.
LuxSci
luxsci.com
تقدم LuxSci حلول اتصالات آمنة تركز على المريض، تضمن حماية البيانات وتسهيل التواصل بين منظمات الرعاية الصحية.
Zivver
zivver.com
Zivver هو تطبيق يتيح إرسال واستقبال بريد إلكتروني وملفات بأمان باستخدام تشفير متقدم والتحقق الثنائي، بدون الحاجة لحسابات للمستلمين.
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع إمكانيات تطبيقاتك وبنيتك الأساسية الحالية عن طريق إضافة التشفير بسلاسة إلى سير العمل الحالي لديك.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
بايوبوكس هو حل بريد إلكتروني آمن يتوافق مع HIPAA، يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التواصل مع المرضى بطريقة مشفرة وموثوقة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles عبارة عن منصة لنقل الملفات. فهو يمكّن المستخدمين من إرسال الملفات المشفرة بشكل آمن مع الحفاظ على التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيلات والطباعة. يعد BlueFiles آمنًا وسهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين الخصوصية بنسبة 100% في عمليات تبادل الملفات الخاصة بهم.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox هو حل آمن لحماية البيانات، يتيح تشفير الملفات، مشاركة آمنة، وإدارة الوصول للمعلومات الحساسة.
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