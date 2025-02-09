برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - كينيا

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تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.
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Tuta
tuta.com
Tuta هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم، وسهلة الاستخدام وخصوصية التصميم. يمكنك الحصول على تقاويم وجهات اتصال مشفرة بالكامل مع جميع حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية لدينا. توتانوتا سابقا.
Mailfence
mailfence.com
تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا السبب يعد Mailfence أكثر من مجرد بريد إلكتروني آمن. يتيح لك Mailfence تنظيم حياتك من خلال أدوات إنتاجية قوية مثل تقويم Mailfence ومستندات Mailfence وجهات اتصال Mailfence ومجموعات Mailfence ودردشة Mailfence واستطلاعات Mailfence.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Virtru
virtru.com
Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
RMail
rmail.com
RPost هي شركة رائدة عالميًا في خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، وهي متخصصة في تشفير البريد الإلكتروني للخصوصية والامتثال، وأتمتة التوقيع الإلكتروني، وإثبات التسليم الإلكتروني القانوني، وإدارة حقوق المستندات، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمنع تسرب البيانات والبشر الإلكترونيين. أخطاء أمنية. حصلت منصات RMail الإلكترونية للأمن الإلكتروني المملوءة بالذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني RSign ومنصات الامتثال الإلكتروني للبريد الإلكتروني المسجل على أكثر من 50 براءة اختراع منحت على تقنياتها الأساسية، بعد أن حصلت على جوائز وأوسمة دولية بما في ذلك جائزة البريد العالمي لأفضل مبادرة في مجال الأمن. جائزة Mittelstand لأفضل ابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، والاختيار الأفضل لـ APCC للامتثال لخصوصية بيانات البريد الإلكتروني في القانون العام لحماية البيانات (GDPR). استمتع أكثر من 25 مليون مستخدم بخدمات RPost للتتبع والإثبات والتشفير والتوقيع الإلكتروني والتصديق والمشاركة والحماية لأكثر من عقد من الزمان في أكثر من 100 دولة. يعد أكبر عملاء RPost من العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم عبر الصناعة والجغرافيا. تتمثل مهمة RPost في مساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم على التواصل والمعاملات إلكترونيًا بأكثر الطرق الممكنة أمانًا وامتثالًا وإنتاجية وابتكار منتجاتنا باستمرار لدعم احتياجاتهم المتطورة.
Beeble
beeble.com
مشروع Beeble عبارة عن منصة تخزين سحابية للبريد الإلكتروني وعبر الإنترنت تتمتع بأمان وخصوصية غير مسبوقين دون وصول طرف ثالث. المعلومات الخاصة بك ملك لك فقط.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
LuxSci
luxsci.com
يوفر Luxsci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. تقدم تقنية Secureline لهم مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة ، مما يمكّن منظمات الرعاية الصحية من تقديم الرعاية الشخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المريض. تم معتمد حلول Luxsci وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية للمؤسسات وشركات التكنولوجيا. أنها توفر حلول البريد الإلكتروني والويبات لمساعدة المؤسسات على جمع البيانات وإرسالها وتخزينها بشكل آمن لوفاء عمليات الأعمال الهامة. إن تأمين التسويق عبر البريد الإلكتروني ، وآمنة البريد الإلكتروني الآمنة ، وأدوات بوابة البريد الإلكتروني الآمنة تمكن التواصل الآمن للمريض على نطاق واسع لمساعدة المؤسسات على تحسين النتائج الصحية.
Zivver
zivver.com
Zivver هو حل أمان البريد الإلكتروني سهل الجهد ، ويمكّن الأشخاص من مشاركة واستخدام المعلومات بأمان وبثقة. مدعومًا بالتعلم الذكي للآلة ، ومع تشفير لا مثيل له ، نقوم بتحويل اتصالات البريد الإلكتروني للأفضل ، وإضافة طبقة خصوصية إلى عملاء البريد الإلكتروني الحاليين لتمكين الموظفين من إرسال المعلومات بأمان ، دون تعطيل سير العمل.
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع إمكانيات تطبيقاتك وبنيتك الأساسية الحالية عن طريق إضافة التشفير بسلاسة إلى سير العمل الحالي لديك.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox هي رائدة في حلول الاتصالات والتسويق المتوافقة مع HIPAA لمنظمات الرعاية الصحية. مدرجة في قائمة 5000 من الشركات الأسرع نموًا في القطاع الخاص ، يتم الوثوق بها من قبل أكثر من 5000 منظمة الرعاية الصحية ، بما في ذلك Adapthealth و Cost Plus Drugs وصحة العهد والتصوير Simonmed. حلول البريد الإلكتروني الخاصة بنا هي معتمدة من HitRust CSF للحصول على أعلى مستوى للأمان وتشفير جميع البريد الإلكتروني الخارجي افتراضيًا. يتيح ذلك لمقدمي الخدمات التواصل مباشرة مع مرضاهم من مساحة عمل Google أو Microsoft 365 أو Microsoft Exchange - لا توجد بوابات أو رموز المرور المطلوبة. البريد الإلكتروني المرسلة هو متوافق مع HIPAA ، في كل مرة ، دون خطر الخطأ البشري. يوفر Paubox Email Suite تشفير بريد إلكتروني آمن ومتوافق مع HIPAA ، والأمان الوارد ، والوقاية من فقدان البيانات ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد لمؤسسات الرعاية الصحية من جميع الأحجام. مع Paubox Email Suite Plus و Premium Plans ، احصل على ميزات أمان إضافية لوقف تهديدات البريد الإلكتروني الواردة. حماية بريدك الإلكتروني من البريد العشوائي والفيروسات وبرامج الفدية وهجمات التصيد والخروج من البيانات وفقدان البيانات. الاستفادة من التسويق Paubox لتحسين اتصالات المرضى وتنمية أعمال الرعاية الصحية الخاصة بك. على عكس منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى ، فإن Paubox Marketing متوافق مع HIPAA ونهجنا الحاصل على براءة اختراع يتيح لمستلجي البريد الإلكتروني قراءة رسائل آمنة في صندوق الوارد الخاص بهم مثل البريد الإلكتروني العادي. يمكن لمقدمي الخدمات تقسيم جهات الاتصال وإرسال حملات البريد الإلكتروني ذات الصلة بدرجة كبيرة مع PHI. Paubox Email API يدمج البريد الإلكتروني المتوافق مع HIPAA في تطبيقات الطرف الثالث لإرسال الرسائل الآمنة والمعاملات بسهولة. قم بإعداد بريد إلكتروني آمن بسرعة مع تكاملات API خارج الصندوق أو خيارات API الحديثة أو SMTP. Paubox Texting هي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع HIPAA يمكن تخصيصها مع PHI لتحسين مشاركة المريض. قمنا بتطبيق نفس المبادئ على الرسائل النصية المتوافقة مع HIPAA التي تجعل من Paubox Email Suite صديقة للمريض-لن يحتاج المستلمون إلى تنزيل تطبيق خاص أو استخدام بوابة محمية بكلمة مرور لقراءة رسائلك النصية.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles عبارة عن منصة لنقل الملفات. فهو يمكّن المستخدمين من إرسال الملفات المشفرة بشكل آمن مع الحفاظ على التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيلات والطباعة. يعد BlueFiles آمنًا وسهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين الخصوصية بنسبة 100% في عمليات تبادل الملفات الخاصة بهم.
Boolebox
boolebox.com
boolebox هو حل حماية البيانات الذي اختارته مؤسسات الاتحاد الأوروبي. boolebox هو النظام الأساسي للأمان لتحميل البيانات وإنشائها ومشاركتها والعمل عليها، وهو مصمم خصيصًا للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية المحتوى والمعلومات الحساسة. يوفر boolebox لمستخدميه خصوصية متقدمة وتحكمًا كاملاً في البيانات ومفاتيح التشفير الشخصية وإمكانيات مشاركة غير محدودة، دون المساس بسهولة الاستخدام. التحميل والإنشاء قم بتشفير ملفاتك ومجلداتك تلقائيًا عن طريق تحميلها في boolebox من خلال عملية سحب وإسقاط بسيطة. أنشئ ملفات جديدة عبر الإنترنت وحسّن وقتك من خلال قوالب الشركة. قم بتحسين مستوى أمان ملفاتك عن طريق تعيين مفتاح تشفير شخصي. التصنيف والمشاركة تصنيف البيانات وفقًا لسياسات الشركة. مشاركة الملفات والمجلدات مع القيود الوظيفية. تطبيق سياسات المشاركة الخاصة بالشركة على المشاريع، مما يسهل الوصول إليها بطريقة انتقائية ومفصلة. التعاون والمزامنة العمل بشكل تعاوني على نفس الملف في الوقت الفعلي مع فريقك. حافظ على تحديث ملفاتك وحمايتها على الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. إمكانية الوصول متاحة في أي وقت ومن أي جهاز محمول. التحكم التحكم في سجلات البيانات: ما هي العمليات التي تم إجراؤها ومتى وأين. إدارة أذونات الوصول والقيود لكل مجموعة عمل ومشروع.
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