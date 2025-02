برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - إيران

Paubox

Paubox هي شركة رائدة في حلول الاتصالات والتسويق المتوافقة مع HIPAA لمؤسسات الرعاية الصحية. تم إدراج Paubox في قائمة Inc. 5000 للشركات المملوكة للقطاع الخاص الأسرع نموًا، وهو موثوق به من قبل أكثر من 5000 منظمة للرعاية الصحية، بما في ذلك AdaptHealth وCost Plus Drugs وCovenant Health وSimonMed Imaging. حلول البريد الإلكتروني لدينا معتمدة من HITRUST CSF لأعلى مستوى من الأمان وتقوم بتشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة افتراضيًا. يتيح ذلك لمقدمي الخدمة التواصل مباشرة مع مرضاهم من Google Workspace أو Microsoft 365 أو Microsoft Exchange، دون الحاجة إلى بوابات أو رموز مرور. البريد الإلكتروني المرسل متوافق مع HIPAA، في كل مرة، دون التعرض لخطر الخطأ البشري. يوفر Paubox Email Suite تشفيرًا آمنًا للبريد الإلكتروني ومتوافقًا مع قانون HIPAA، وأمانًا للوارد، ومنع فقدان البيانات، وأتمتة سير العمل، والمزيد لمؤسسات الرعاية الصحية بجميع أحجامها. مع خطط Paubox Email Suite Plus وPremium، احصل على ميزات أمان إضافية لإيقاف تهديدات البريد الإلكتروني الواردة. قم بحماية بريدك الإلكتروني من البريد العشوائي والفيروسات وبرامج الفدية وهجمات التصيد الاحتيالي وانتهاكات البيانات وفقدان البيانات. استفد من تسويق Paubox لتحسين اتصالات المرضى وتنمية أعمال الرعاية الصحية الخاصة بك. على عكس منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى، فإن Paubox Marketing متوافق مع HIPAA ويتيح نهجنا الحاصل على براءة اختراع لمستلمي البريد الإلكتروني قراءة الرسائل الآمنة في صندوق الوارد الخاص بهم مثل البريد الإلكتروني العادي. يمكن لمقدمي الخدمة تقسيم جهات الاتصال وإرسال حملات بريد إلكتروني ذات صلة للغاية ومخصصة باستخدام PHI. تقوم Paubox Email API بدمج البريد الإلكتروني المتوافق مع HIPAA في تطبيقات الطرف الثالث لإرسال رسائل معاملات آمنة بسهولة. قم بإعداد بريد إلكتروني آمن بسرعة من خلال عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) الجاهزة أو المخصصة باستخدام خيارات REST API أو SMTP الحديثة. Paubox Texting عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للرسائل النصية متوافقة مع HIPAA ويمكن تخصيصها باستخدام PHI لتحسين مشاركة المريض. لقد طبقنا نفس المبادئ على الرسائل النصية المتوافقة مع HIPAA والتي تجعل Paubox Email Suite سهل الاستخدام للغاية للمريض - لن يحتاج المستلمون إلى تنزيل تطبيق خاص أو استخدام بوابة محمية بكلمة مرور لقراءة رسائلك النصية.