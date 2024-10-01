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برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - إثيوبيا
تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.
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Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Tuta
tuta.com
Tuta هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم، وسهلة الاستخدام وخصوصية التصميم. يمكنك الحصول على تقاويم وجهات اتصال مشفرة بالكامل مع جميع حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية لدينا. توتانوتا سابقا.
Mailfence
mailfence.com
تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا ا...
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد ا...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
RMail
rmail.com
RPost هي شركة رائدة عالميًا في خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، وهي متخصصة في تشفير البريد الإلكتروني للخصوصية والامتثال، وأتمتة التوقيع الإلكتروني، وإثبات التسليم الإلكتروني القانوني، وإدارة حقوق المستندات، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمنع تسرب البيانات والبشر الإلكترونيين. أخطاء أ...
Beeble
beeble.com
مشروع Beeble عبارة عن منصة تخزين سحابية للبريد الإلكتروني وعبر الإنترنت تتمتع بأمان وخصوصية غير مسبوقين دون وصول طرف ثالث. المعلومات الخاصة بك ملك لك فقط.
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
Boolebox
boolebox.com
boolebox هو حل حماية البيانات الذي اختارته مؤسسات الاتحاد الأوروبي. boolebox هو النظام الأساسي للأمان لتحميل البيانات وإنشائها ومشاركتها والعمل عليها، وهو مصمم خصيصًا للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية المحتوى والمعلومات الحساسة. يوفر boolebox لمستخدميه خصوصية متقدمة وتحكمًا كاملاً في البيانات ومفاتيح ال...
LuxSci
luxsci.com
توفر LuxSci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. توفر تقنية SecureLine مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم رعاية شخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المرضى. حلول LuxSci معتمدة من HITRUST وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية ال...
Paubox
paubox.com
Paubox هي شركة رائدة في حلول الاتصالات والتسويق المتوافقة مع HIPAA لمؤسسات الرعاية الصحية. تم إدراج Paubox في قائمة Inc. 5000 للشركات المملوكة للقطاع الخاص الأسرع نموًا، وهو موثوق به من قبل أكثر من 5000 منظمة للرعاية الصحية، بما في ذلك AdaptHealth وCost Plus Drugs وCovenant Health وSimonMed Imaging....
Zivver
zivver.com
Zivver هو الحل السهل لأمن البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الأشخاص من مشاركة المعلومات واستخدامها بشكل آمن وثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي الذكي، وبتشفير لا مثيل له، نعمل على تحويل اتصالات البريد الإلكتروني إلى الأفضل، وإضافة طبقة خصوصية إلى عملاء البريد الإلكتروني الحاليين لتمكين الموظفين من إرسا...
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles عبارة عن منصة لنقل الملفات. فهو يمكّن المستخدمين من إرسال الملفات المشفرة بشكل آمن مع الحفاظ على التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيلات والطباعة. يعد BlueFiles آمنًا وسهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين الخصوصية بنسبة 100% في عمليات تبادل الملفات الخاصة بهم.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تتصدر Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها، مما يوفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بري...
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع ...