برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الكاميرون

Paubox

paubox.com

Paubox هي رائدة في حلول الاتصالات والتسويق المتوافقة مع HIPAA لمنظمات الرعاية الصحية. مدرجة في قائمة 5000 من الشركات الأسرع نموًا في القطاع الخاص ، يتم الوثوق بها من قبل أكثر من 5000 منظمة الرعاية الصحية ، بما في ذلك Adapthealth و Cost Plus Drugs وصحة العهد والتصوير Simonmed. حلول البريد الإلكتروني الخاصة بنا هي معتمدة من HitRust CSF للحصول على أعلى مستوى للأمان وتشفير جميع البريد الإلكتروني الخارجي افتراضيًا. يتيح ذلك لمقدمي الخدمات التواصل مباشرة مع مرضاهم من مساحة عمل Google أو Microsoft 365 أو Microsoft Exchange - لا توجد بوابات أو رموز المرور المطلوبة. البريد الإلكتروني المرسلة هو متوافق مع HIPAA ، في كل مرة ، دون خطر الخطأ البشري. يوفر Paubox Email Suite تشفير بريد إلكتروني آمن ومتوافق مع HIPAA ، والأمان الوارد ، والوقاية من فقدان البيانات ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد لمؤسسات الرعاية الصحية من جميع الأحجام. مع Paubox Email Suite Plus و Premium Plans ، احصل على ميزات أمان إضافية لوقف تهديدات البريد الإلكتروني الواردة. حماية بريدك الإلكتروني من البريد العشوائي والفيروسات وبرامج الفدية وهجمات التصيد والخروج من البيانات وفقدان البيانات. الاستفادة من التسويق Paubox لتحسين اتصالات المرضى وتنمية أعمال الرعاية الصحية الخاصة بك. على عكس منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى ، فإن Paubox Marketing متوافق مع HIPAA ونهجنا الحاصل على براءة اختراع يتيح لمستلجي البريد الإلكتروني قراءة رسائل آمنة في صندوق الوارد الخاص بهم مثل البريد الإلكتروني العادي. يمكن لمقدمي الخدمات تقسيم جهات الاتصال وإرسال حملات البريد الإلكتروني ذات الصلة بدرجة كبيرة مع PHI. Paubox Email API يدمج البريد الإلكتروني المتوافق مع HIPAA في تطبيقات الطرف الثالث لإرسال الرسائل الآمنة والمعاملات بسهولة. قم بإعداد بريد إلكتروني آمن بسرعة مع تكاملات API خارج الصندوق أو خيارات API الحديثة أو SMTP. Paubox Texting هي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع HIPAA يمكن تخصيصها مع PHI لتحسين مشاركة المريض. قمنا بتطبيق نفس المبادئ على الرسائل النصية المتوافقة مع HIPAA التي تجعل من Paubox Email Suite صديقة للمريض-لن يحتاج المستلمون إلى تنزيل تطبيق خاص أو استخدام بوابة محمية بكلمة مرور لقراءة رسائلك النصية.