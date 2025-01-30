برامج تشفير البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي

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تعمل تقنية تشفير البريد الإلكتروني على تحويل المعلومات وتأمينها أثناء انتقالها عبر خادم البريد الإلكتروني، مما يضمن بقاء البيانات أثناء النقل محمية حتى يتم تحديد المستلم المقصود. على الرغم من أن تشفير البريد الإلكتروني مفيد في مختلف الصناعات، إلا أنه ضروري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة، حيث يجب تشفير المعلومات الحساسة، مثل السجلات الطبية والبيانات الحكومية، قبل مشاركتها. تستخدم هذه الأدوات طرق تشفير مختلفة لإخفاء المعلومات، وكلها تهدف إلى منع الوصول غير المصرح به إلى بيانات العمل الحساسة. يحمي التشفير على مستوى النقل من التنصت، مما يضمن بقاء المعلومات خاصة حتى تصل إلى الشبكة المستهدفة. يوفر التشفير الشامل أمانًا إضافيًا عن طريق الحفاظ على البيانات مشفرة من لحظة إنشاء البريد الإلكتروني حتى يتم الوصول إليها بواسطة الأجهزة المعتمدة المرتبطة مباشرة بالمستلم المقصود.
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Mailfence
mailfence.com
تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا السبب يعد Mailfence أكثر من مجرد بريد إلكتروني آمن. يتيح لك Mailfence تنظيم حياتك من خلال أدوات إنتاجية قوية مثل تقويم Mailfence ومستندات Mailfence وجهات اتصال Mailfence ومجموعات Mailfence ودردشة Mailfence واستطلاعات Mailfence.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Tuta
tuta.com
Tuta هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم، وسهلة الاستخدام وخصوصية التصميم. يمكنك الحصول على تقاويم وجهات اتصال مشفرة بالكامل مع جميع حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية لدينا. توتانوتا سابقا.
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتوح المعايير، وهو سهل الاستخدام ويتكامل بسلاسة مع Google Workspace/Gmail وMicrosoft 365/Outlook وGoogle Drive وتطبيقات المؤسسات مثل Salesforce وConfluence وZendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول التفصيلية وخيارات إدارة المفاتيح المستضافة ذاتيًا وDLP والتدقيق عملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة، بما في ذلك إجراءات ITAR وCMMC 2.0 وCJIS وHIPAA وGLBA/FTC. قم بتشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة، دون مغادرة سير العمل الحالي لديك، لأن Virtru يتكامل مباشرة مع التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
RMail
rmail.com
RPost هي شركة رائدة عالميًا في خدمات التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، وهي متخصصة في تشفير البريد الإلكتروني للخصوصية والامتثال، وأتمتة التوقيع الإلكتروني، وإثبات التسليم الإلكتروني القانوني، وإدارة حقوق المستندات، والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمنع تسرب البيانات والبشر الإلكترونيين. أخطاء أمنية. حصلت منصات RMail الإلكترونية للأمن الإلكتروني المملوءة بالذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني RSign ومنصات الامتثال الإلكتروني للبريد الإلكتروني المسجل على أكثر من 50 براءة اختراع منحت على تقنياتها الأساسية، بعد أن حصلت على جوائز وأوسمة دولية بما في ذلك جائزة البريد العالمي لأفضل مبادرة في مجال الأمن. جائزة Mittelstand لأفضل ابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، والاختيار الأفضل لـ APCC للامتثال لخصوصية بيانات البريد الإلكتروني في القانون العام لحماية البيانات (GDPR). استمتع أكثر من 25 مليون مستخدم بخدمات RPost للتتبع والإثبات والتشفير والتوقيع الإلكتروني والتصديق والمشاركة والحماية لأكثر من عقد من الزمان في أكثر من 100 دولة. يعد أكبر عملاء RPost من العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم عبر الصناعة والجغرافيا. تتمثل مهمة RPost في مساعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم على التواصل والمعاملات إلكترونيًا بأكثر الطرق الممكنة أمانًا وامتثالًا وإنتاجية وابتكار منتجاتنا باستمرار لدعم احتياجاتهم المتطورة.
Beeble
beeble.com
مشروع Beeble عبارة عن منصة تخزين سحابية للبريد الإلكتروني وعبر الإنترنت تتمتع بأمان وخصوصية غير مسبوقين دون وصول طرف ثالث. المعلومات الخاصة بك ملك لك فقط.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
LuxSci
luxsci.com
توفر LuxSci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. توفر تقنية SecureLine مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم رعاية شخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المرضى. حلول LuxSci معتمدة من HITRUST وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا. أنها توفر حلول البريد الإلكتروني والويب لمساعدة المؤسسات على جمع البيانات ونقلها وتخزينها بشكل آمن لإنجاز العمليات التجارية الهامة. يتيح لهم التسويق الآمن عبر البريد الإلكتروني وواجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني الآمنة وأدوات بوابة البريد الإلكتروني الآمنة التواصل الآمن مع المرضى على نطاق واسع لمساعدة المؤسسات على تحسين المشاركة والنتائج الصحية.
Zivver
zivver.com
Zivver هو الحل السهل لأمن البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الأشخاص من مشاركة المعلومات واستخدامها بشكل آمن وثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي الذكي، وبتشفير لا مثيل له، نعمل على تحويل اتصالات البريد الإلكتروني إلى الأفضل، وإضافة طبقة خصوصية إلى عملاء البريد الإلكتروني الحاليين لتمكين الموظفين من إرسال المعلومات بأمان، دون تعطيل سير العمل.
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع إمكانيات تطبيقاتك وبنيتك الأساسية الحالية عن طريق إضافة التشفير بسلاسة إلى سير العمل الحالي لديك.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox هي شركة رائدة في حلول الاتصالات والتسويق المتوافقة مع HIPAA لمؤسسات الرعاية الصحية. تم إدراج Paubox في قائمة Inc. 5000 للشركات المملوكة للقطاع الخاص الأسرع نموًا، وهو موثوق به من قبل أكثر من 5000 منظمة للرعاية الصحية، بما في ذلك AdaptHealth وCost Plus Drugs وCovenant Health وSimonMed Imaging. حلول البريد الإلكتروني لدينا معتمدة من HITRUST CSF لأعلى مستوى من الأمان وتقوم بتشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة افتراضيًا. يتيح ذلك لمقدمي الخدمة التواصل مباشرة مع مرضاهم من Google Workspace أو Microsoft 365 أو Microsoft Exchange، دون الحاجة إلى بوابات أو رموز مرور. البريد الإلكتروني المرسل متوافق مع HIPAA، في كل مرة، دون التعرض لخطر الخطأ البشري. يوفر Paubox Email Suite تشفيرًا آمنًا للبريد الإلكتروني ومتوافقًا مع قانون HIPAA، وأمانًا للوارد، ومنع فقدان البيانات، وأتمتة سير العمل، والمزيد لمؤسسات الرعاية الصحية بجميع أحجامها. مع خطط Paubox Email Suite Plus وPremium، احصل على ميزات أمان إضافية لإيقاف تهديدات البريد الإلكتروني الواردة. قم بحماية بريدك الإلكتروني من البريد العشوائي والفيروسات وبرامج الفدية وهجمات التصيد الاحتيالي وانتهاكات البيانات وفقدان البيانات. استفد من تسويق Paubox لتحسين اتصالات المرضى وتنمية أعمال الرعاية الصحية الخاصة بك. على عكس منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى، فإن Paubox Marketing متوافق مع HIPAA ويتيح نهجنا الحاصل على براءة اختراع لمستلمي البريد الإلكتروني قراءة الرسائل الآمنة في صندوق الوارد الخاص بهم مثل البريد الإلكتروني العادي. يمكن لمقدمي الخدمة تقسيم جهات الاتصال وإرسال حملات بريد إلكتروني ذات صلة للغاية ومخصصة باستخدام PHI. تقوم Paubox Email API بدمج البريد الإلكتروني المتوافق مع HIPAA في تطبيقات الطرف الثالث لإرسال رسائل معاملات آمنة بسهولة. قم بإعداد بريد إلكتروني آمن بسرعة من خلال عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) الجاهزة أو المخصصة باستخدام خيارات REST API أو SMTP الحديثة. Paubox Texting عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للرسائل النصية متوافقة مع HIPAA ويمكن تخصيصها باستخدام PHI لتحسين مشاركة المريض. لقد طبقنا نفس المبادئ على الرسائل النصية المتوافقة مع HIPAA والتي تجعل Paubox Email Suite سهل الاستخدام للغاية للمريض - لن يحتاج المستلمون إلى تنزيل تطبيق خاص أو استخدام بوابة محمية بكلمة مرور لقراءة رسائلك النصية.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles عبارة عن منصة لنقل الملفات. فهو يمكّن المستخدمين من إرسال الملفات المشفرة بشكل آمن مع الحفاظ على التحكم الكامل في المستلمين وفترات الوصول والتنزيلات والطباعة. يعد BlueFiles آمنًا وسهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين الخصوصية بنسبة 100% في عمليات تبادل الملفات الخاصة بهم.
Boolebox
boolebox.com
boolebox هو حل حماية البيانات الذي اختارته مؤسسات الاتحاد الأوروبي. boolebox هو النظام الأساسي للأمان لتحميل البيانات وإنشائها ومشاركتها والعمل عليها، وهو مصمم خصيصًا للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية المحتوى والمعلومات الحساسة. يوفر boolebox لمستخدميه خصوصية متقدمة وتحكمًا كاملاً في البيانات ومفاتيح التشفير الشخصية وإمكانيات مشاركة غير محدودة، دون المساس بسهولة الاستخدام. التحميل والإنشاء قم بتشفير ملفاتك ومجلداتك تلقائيًا عن طريق تحميلها في boolebox من خلال عملية سحب وإسقاط بسيطة. أنشئ ملفات جديدة عبر الإنترنت وحسّن وقتك من خلال قوالب الشركة. قم بتحسين مستوى أمان ملفاتك عن طريق تعيين مفتاح تشفير شخصي. التصنيف والمشاركة تصنيف البيانات وفقًا لسياسات الشركة. مشاركة الملفات والمجلدات مع القيود الوظيفية. تطبيق سياسات المشاركة الخاصة بالشركة على المشاريع، مما يسهل الوصول إليها بطريقة انتقائية ومفصلة. التعاون والمزامنة العمل بشكل تعاوني على نفس الملف في الوقت الفعلي مع فريقك. حافظ على تحديث ملفاتك وحمايتها على الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. إمكانية الوصول متاحة في أي وقت ومن أي جهاز محمول. التحكم التحكم في سجلات البيانات: ما هي العمليات التي تم إجراؤها ومتى وأين. إدارة أذونات الوصول والقيود لكل مجموعة عمل ومشروع.
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