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أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly هو حل لتوصيل البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تحسين معدلات وصول رسائلهم إلى صندوق الوارد عبر أدوات تحليل الأداء والمصادقة.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap هو منصة لاختبار وإرسال البريد الإلكتروني تساعد الفرق التقنية على إدارة وتحليل سير العمل للبريد الإلكتروني بكفاءة.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ هو تطبيق يساعد في إدارة العلاقات العامة، من خلال بناء قوائم الوسائط، توزيع البيانات الصحفية، ومراقبة التغطية الإعلامية.

Emma

Emma

myemma.com

تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Bento

Bento

bentonow.com

بينتو هو منصة قوية لأتمتة الرسائل، مصممة للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتتميز بأتمتة تسويق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

Litmus

Litmus

litmus.com

تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail هو خدمة بريد إلكتروني للمعاملات تتيح للشركات إرسال وإدارة الرسائل المهمة بسهولة، مع تكاملات متعددة وإدارة متقدمة للمستخدمين.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.

Infobip

Infobip

infobip.com

تطبيق إنفوبيب يقدم واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني لتسليم كمية كبيرة من الرسائل بسرعة وبدون تأخير مع دعم لكافة أنواع الرسائل وتحليل الأداء.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

يساعد تطبيق SMTP.com المستخدمين على إرسال البريد الإلكتروني بشكل موثوق وفعال، مع تحسين قابلية التسليم ودعم أمن البيانات.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات في إدارة وإرسال الرسائل بكفاءة، مع ضمان توصيلها وتحليل الأداء.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost هو تطبيق لإدارة وتحسين تسليم البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لتتبع الأداء وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين بكفاءة.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai هي منصة لإدارة الحملات البريدية الباردة بأتمتة ذكية، تتيح لك التحقق من البريد وإرسال رسائل مخصصة لأعداد غير محدودة من المتلقين.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

Clever Elements هو خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية، تتيح تصميم البريد وحملات التسويق مع ميزات التحليل.

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

تطبيق MailMonitor يتيح لك مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وأدائها، والتأكد من وصولها إلى صندوق الوارد، وتحسين الحملات التسويقية.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

تطبيق Warmup Inbox يحسن سمعة إرسال البريد الإلكتروني عن طريق توصيل حسابك بشبكة صناديق وارد حقيقية، مما يساعد في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل.

Nureply

Nureply

nureply.com

Nureply هو تطبيق لرسائل البريد الإلكتروني الباردة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى وتحسين كفاءة الحملات وتحليل الأداء.

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy هو منصة للبريد الإلكتروني المعامَلاتي، تساعدك في إرسال وتتبع رسائل مثل إعادة تعيين كلمة المرور، عناوين البريد، وغيرها بسهولة.

InboxAlly

InboxAlly

inboxally.com

InboxAlly أداة تساعد المسوقين عبر البريد الإلكتروني على تحسين تسليم الرسائل، ومنعها من الوصول إلى مجلد البريد العشوائي، وزيادة معدلات الفتح والنقر.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

MailChannels منصة لضمان تسليم البريد الإلكتروني ومنع البريد العشوائي من خلال الكشف عن مشكلات الأمان وتحليل سلوك الرسائل.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد تفاعلية وفعالة لتحقيق معدلات تحويل أفضل.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.

Emercury

Emercury

emercury.net

Emercury هي منصة لأتمتة وتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إدارة الحملات وتحسين تفاعل العملاء وتحليل الأداء.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

Inboxroad هي أداة لإدارة تسويق البريد الإلكتروني، توفر خدمات تحسين التسليم والتحليلات، وتساعد في إنشاء حملات مخصصة لمستخدميها.

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

Inbox Monster هو منصة لمراقبة توصيل البريد الإلكتروني والتهديدات، تقدم تحليلات ورؤى لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحقيق معدلات توصيل أعلى.

MailReach

MailReach

mailreach.co

MailReach هي خدمة تسخين البريد الإلكتروني لتحسين سمعة المرسل وضمان وصول الرسائل إلى صندوق الوارد، من خلال محاكاة تفاعلات واقعية.

Warmy

Warmy

warmy.io

Warmy هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسخين البريد الإلكتروني، تهدف لتحسين إمكانية تسليم الرسائل ومنع وضعها في البريد العشوائي.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Warmbase أداة لتحسين توصيل رسائل البريد الإلكتروني. تساعد في نقل رسائلك من صندوق الرسائل غير المرغوب فيها إلى صندوق الوارد، مما يزيد من سمعة بريدك.

InboxIgniter

InboxIgniter

inboxigniter.com

إنبوكس إجنتر هو أداة لتسخين البريد الإلكتروني، تربط صندوق البريد الخاص بك وتدير حملات التواصل بشكل تلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

EmailLabs هو تطبيق يحسن قابلية توصيل البريد الإلكتروني ويعزز الأتمتة عبر تكامل SMTP وواجهة برمجة التطبيقات، مما يدعم الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني.

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

منصة تسويق بالبريد الإلكتروني. توفر الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات، مع استخدام قوالب معدة مسبقًا ومنشئ قوي لتصميم القوالب ببساطة.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker هو تطبيق SaaS لتوليد العملاء المتوقعين والتواصل عبر البريد الإلكتروني. يسهل العثور على العملاء وإدارة الحملات بكفاءة.

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

تطبيق Seventh Sense هو برنامج لمبيعات التسويق يساعد المحترفين على جمع وتحليل بيانات العملاء لتحسين المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

تطبيق TrulyInbox هو أداة لإحماء البريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد إلى صندوق الوارد.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean هي منصة بريد إلكتروني تساعد الشركات في تحسين التسويق عبر البريد الإلكتروني من خلال الأتمتة والتخصيص وإدارة الحملات.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon هو تطبيق للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، يحسن قابلية توصيل البريد الإلكتروني من خلال التحقق من صحّة العناوين وكفاءتها.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

Maildroppa هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات الناشئة في إدارة حملات البريد الإلكتروني بكفاءة، مع ميزات مثل تحرير الرسائل وتحليلات الأداء.

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

تطبيق GoCustomer يتيح إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة لتعزيز تفاعل العملاء، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam هو أداة اختبار بريد إلكتروني عبر الإنترنت للتحقق من رسائل البريد المزعج. يحلل الرسالة ويقدم تقديرًا لدرجة المزعج مع خريطة حرارية.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

تقوم تطبيق Allegrow بتحسين سمعة المرسل وضمان وصول الرسائل إلى صندوق البريد الرئيسي بدلاً من مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها.

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