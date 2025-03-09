أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.
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mailivery
mailivery.io
Mailivery هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين سمعة مرسل البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. من خلال الانخراط في محادثات المبيعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تساعد Mailivery المستخدمين على تجاوز خوارزميات البريد العشوائي وإيصال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى صناديق البريد الوارد الأساسية للعملاء المحتملين بدلاً من مجلد البريد العشوائي. تعمل الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية في البريد الوارد للمستخدم. فهو يزيل رسائل البريد الإلكتروني من البريد العشوائي ويستجيب لها في الوقت الفعلي لتعزيز إمكانية التسليم. على عكس الخدمات المماثلة الأخرى، تستفيد Mailivery من شبكة نظير إلى نظير تضم أكثر من 10000 مستخدم لإنشاء تفاعلات حقيقية وتحسين سمعة المرسل. توفر الأداة للمستخدمين لوحات معلومات تقدم رؤى في الوقت الفعلي حول تحليلات البريد العشوائي وتحسين السمعة. يمكن للمستخدمين مراقبة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى البريد العشوائي، والتحقق مما إذا كانت مدرجة في القائمة السوداء، وتلقي توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز سمعتهم. يتيح Mailivery للمستخدمين تخصيص حجم وتوقيت تفاعلاتهم، مما يضمن أقصى قدر من إمكانية التسليم. تعمل الأداة خلف الكواليس في مجلدات مخصصة، مما يقلل من التدخل في أنشطة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Mailivery خيارات للتفاعل مع حسابات البريد الإلكتروني للعملاء الآخرين، مما يوفر نتائج أفضل حيث تتفاعل عناوين البريد الإلكتروني المختلفة مع بعضها البعض. توفر الأداة أيضًا ميزات إدارة الفريق، مما يسمح للمستخدمين بإعداد حساباتهم وإدارة نشاط فرقهم وإحصائيات المجال بشكل فعال. علاوة على ذلك، يوفر Mailivery ميزة مدقق السمعة وميزة نقاط البريد العشوائي لضمان قيام المستخدمين بإعداد البنية التحتية للبريد الإلكتروني بشكل صحيح. يتم تعيين معرف فريد للعملاء لتجنب تجميعهم مع عملاء آخرين بواسطة عوامل تصفية البريد العشوائي. بشكل عام، يهدف Mailivery إلى مساعدة المستخدمين على زيادة إمكانية تسليم بريدهم الإلكتروني ومبيعاتهم من خلال تحسين سمعة مرسل البريد الإلكتروني وتجاوز خوارزميات البريد العشوائي.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Kasplo
kasplo.com
كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني باعتبارها مهمة ومميزة بنجمة. يساعد هذا في بناء الثقة مع موفري خدمة البريد الإلكتروني (ESP) ويوضح لهم أن حسابك نشط ومتفاعل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يقوم مقدمو الخدمات الإلكترونية بتسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صندوق الوارد، مما قد يؤدي إلى تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وزيادة المشاركة، وتقليل شكاوى البريد العشوائي.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ هو تطبيق يساعد في إدارة العلاقات العامة، من خلال بناء قوائم الوسائط، توزيع البيانات الصحفية، ومراقبة التغطية الإعلامية.
Folderly
folderly.com
Folderly هو حل لتوصيل البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تحسين معدلات وصول رسائلهم إلى صندوق الوارد عبر أدوات تحليل الأداء والمصادقة.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense هو برنامج مبيعات وتسويق يسمح لمحترفي المبيعات والتسويق بإنشاء بيانات حول عملائهم المحتملين والحاليين كل يوم لتحليل تلك البيانات لزيادة المبيعات وزيادة المشاركة التسويقية والوعي بالعلامة التجارية وتقليل تجارب العملاء السيئة والإيرادات المفقودة الناجمة عن موظفي المبيعات الاستنزاف وتحسين الكفاءة والروح المعنوية العامة.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني. توفر لك هذه المنصة كل شيء تحت سقف رقمي واحد. الميزات الرئيسية: القدرة على التواصل عبر البريد الإلكتروني: أرسل حملات مستهدفة إلى العملاء المحتملين دون عناء. من خلال وظائف إعداد البريد الإلكتروني وتدويره، يمكنك التأكد من أن عملية التواصل الخاصة بك تتمتع بأقصى قدر من الفعالية. مطابقة البريد الإلكتروني الذكية: لا مزيد من التخمين! أرسل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العميل الذي يطابق مزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل. سواء كان عميلك المحتمل يستخدم Outlook أو Gmail، فإن Leadspicker يطابق العميل المناسب ويستخدمه لتحقيق معدلات التسليم المثالية. أداة التنقيب: حدد بسهولة العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع متطلبات عملك. انغمس في مجموعة غنية من العملاء المحتملين وقم بتبسيط عملية الاستهداف الخاصة بك. صيد البريد الإلكتروني الشلالي: أحدثت شركة Leadspicker ثورة في صيد البريد الإلكتروني من خلال استخدام نهج الشلال الفريد. ومن خلال التآزر مع أكثر من 5 حلول تابعة لجهات خارجية، فإنه يضمن معدل نجاح وجودة أعلى في الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة. العروض الخاصة: البيانات كخدمة: قد يكون العثور على عملاء محتملين ذوي جودة أمرًا صعبًا. باستخدام ميزة البيانات كخدمة في Leadspicker، يمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين من الدرجة الأولى مباشرة على النظام الأساسي، جاهزين للتواصل. حملة المبيعات كخدمة: بدءًا من التنقيب عن البيانات وحتى التواصل عبر البريد الإلكتروني، اسمح لـ Leadspicker بالتعامل مع الأعباء الثقيلة. كعميل، يظل تركيزك الأساسي على العملاء المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالاجتماعات، مما يضمن معدلات تحويل أعلى.
Inbox Monster
inboxmonster.com
تتيح لك منصة Inbox Monster لتسليم البريد الإلكتروني ومراقبة التهديدات رؤية ما هو أبعد من المقاييس السطحية. يتم دعم العمق المذهل من التصورات والرؤى الجاهزة للعمل من قبل فريق خدمات احترافي استباقي. تتضمن أساسيات الجيل التالي من مسوقي البريد الإلكتروني المعتمد على البيانات ما يلي: + وضع البريد الوارد + المراقبة الشاملة للتهديدات + العرض والاختبار + إدارة DMARC + ذكاء المشاركة + تحليلات ما قبل وبعد الإرسال كيف نساعدك على الفوز بالبريد الإلكتروني: المعلومات الآلية: التخصيص مراقبة التنبيهات في دقائق، ثم دع الرؤى المهمة حول عدد كبير من المتغيرات تصل إليك. لذلك لا يمكنك التفكير في إمكانية التسليم بنسبة 99.5% من الوقت. المرئيات المجمعة: احصل على تصورات سهلة الاستيعاب، مع إمكانية النقر نقرًا مزدوجًا على التفاصيل التي تحتاجها، حتى تتمكن من التفاعل في الوقت الفعلي وتكون بطل البريد الإلكتروني. تم تحليله بواسطة خبير: خدمات احترافية مصممة خصيصًا من خبير يتعمق في برنامجك، ويقدم نصائح استباقية وموجهة نحو العمل تتجاوز المقاييس البسيطة.
Inboxy
inboxy.io
أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد بسهولة حتى تتمكن من إبرام المزيد من الصفقات. الحل الوحيد لتهيئة البريد الوارد الذي يستخدم شبكة خاصة من المتصفحات مقطوعة الرأس والذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية تسليم أفضل. توفر خدمة IP Warm Up لدينا العديد من المزايا المتميزة التي تميزنا عن حلول السوق الأخرى. الإدارة بدون مراقبة نحن نتتبع مقاييس سمعة المجال الخاص بك ونقارنها بقاعدة بيانات النطاقات الخاصة بنا للتأكد من أنك تحقق دائمًا إمكانية تسليم أفضل للبريد الإلكتروني. Domain Score IQ نحن نتتبع مقاييس سمعة المجال الخاص بك ونقارنها بقاعدة بيانات النطاقات الخاصة بنا للتأكد من أنك تحقق دائمًا إمكانية تسليم أفضل للبريد الإلكتروني. تعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني تضمن التكنولوجيا الخاصة بنا تحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من إمكانية التسليم. ومن خلال تحليل معلمات البريد الإلكتروني وتخصيصها، نضمن وصول رسائلك إلى المستلمين المقصودين دون أن يتم وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها. زيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني نحن نستخدم خوارزميات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصياغة سطور موضوعات ومحتوى مقنع، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. يضمن نهجنا الفريد مزيدًا من الاهتمام لرسائلك وزيادة كبيرة في معدلات الفتح. إحماء عنوان IP للبريد الإلكتروني بكميات كبيرة هل تتعامل مع عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني؟ تسمح خدمة تسخين IP القابلة للتطوير لدينا بالتعامل السلس مع كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني، مما يضمن تسخين كل منها بشكل فعال دون فقدان اللمسة الشخصية أو ينتهي الأمر في مجلدات البريد العشوائي. إدارة سمعة البريد الإلكتروني تعد سمعة بريدك الإلكتروني أمرًا حيويًا للتواصل الناجح. تعمل مراقبتنا المستمرة وتعديلاتنا الاستباقية على الحفاظ على سمعة بريدك الإلكتروني في المنطقة الخضراء، مما يمنع إدراجك في القائمة السوداء ويضمن أداءً متواصلًا للبريد الإلكتروني.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
MailMonitor
mailmonitor.com
بدءًا من وضع البريد الوارد ومراقبة القائمة المحظورة وحتى تحليلات أداء حملات البريد الإلكتروني، تمتلك MailMonitor كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتأكد من أنك تتبع دائمًا أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. MailMonitor هو شريكك التكنولوجي الذي كنت بحاجة إليه دائمًا لتحقيق أقصى استفادة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين إمكانية تسليمها. نحن نحدد ما إذا كانت حملتك ستصل إلى البريد الوارد لعميلك قبل أن تنفق سنتًا واحدًا عليها. نحن نمكنك من حل المشكلات وتصبح بطلاً للتسويق.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسلاسة وتتبع إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. يمكّن Mailazy تطبيقاتك من إرسال الرسائل عبر واجهات برمجة التطبيقات HTTP REST البسيطة أو عبر تكامل SMTP السهل ويزيل تعقيدات إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. توقف عن القلق إذا وصلت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات إلى صناديق البريد الوارد للعملاء، وركز على ما هو مثير للاهتمام مثل إنشاء منتجات رائعة وتنمية أعمالك. اسمح لـ Mailazy بالاهتمام بتسليم البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بعملائك بفعالية. احصل على الوصول الآن!
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels منصة لضمان تسليم البريد الإلكتروني ومنع البريد العشوائي من خلال الكشف عن مشكلات الأمان وتحليل سلوك الرسائل.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts هي أداة مراقبة البريد الإلكتروني المنافسة لفهم عدد مرات الخصم، ومتى يرسلون البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم رسائل البريد الإلكتروني.
SendClean
sendclean.com
SendClean عبارة عن منصة ذكية لتوصيل البريد الإلكتروني ومزودة بجميع الأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التسويقية والمبيعات بأبسط الطرق.
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء الاصطناعي للنشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
EmailLabs
emaillabs.io
تم إنشاء EmailLabs لأولئك الذين لديهم نظام يقوم بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني. سواء كان لديك متجر أو فواتير أو محاسبة أو CRM أو ERP أو CMS أو نظام مخصص لأتمتة التسويق - ستعمل EmailLabs على زيادة إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ✅ بفضل التكامل البسيط عبر SMTP، تصبح الخدمة جاهزة للاستخدام في لحظات قليلة. ستسمح لك RESTful API بالتكامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك بشكل كامل. يمكنك أيضًا استخدام المكتبات الجاهزة ونماذج التعليمات البرمجية. 🌐 لدينا سنوات عديدة من الخبرة في مجال تسليم البريد الإلكتروني. نرسل أكثر من 6 مليارات رسالة سنويًا. 🚀 اكتشف المزيد: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
اتصل بخادم Inboxroad SMTP واحصل على أفضل توصيل بمساعدة خبراء متخصصين. يقدم Inboxroad نصائح تتعلق بالمراقبة والتسليم الشخصي، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنشطة المعاملات عبر البريد الإلكتروني.
SendPost
sendpost.io
SendPost هو تطبيق لإدارة وتحسين تسليم البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لتتبع الأداء وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين بكفاءة.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com هي أداة ثورية لتهيئة البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة توصيل صندوق البريد الخاص بك الذي تريد تشغيل حملات التوعية به وستتولى الأداة كل شيء بنفسها. Inboxigniter هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل من خلال الاهتمام بالصناعات وقطاعات الأعمال واللغات والمواقع لتقديم أفضل النتائج.
GoCustomer
gocustomer.ai
إعادة تعريف مشاركة العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني شديدة التخصيص. ادفع تسويقك من خلال مزيج الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص بنا لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وما هو أبعد من ذلك.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني. فهو يساعد على تسخين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بالعملاء المحتملين. بمجرد أن يتم إعداد بريدك الإلكتروني، تصبح جاهزًا للوصول إلى البريد الوارد للعميل المحتمل بدلاً من مجلد البريد العشوائي الخاص به. يوفر Warmbase وقتك وطاقتك وجهودك مما يزيد من إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وسمعته للحصول على المزيد من المبيعات. علاوة على ذلك، فهو ينقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من مجلد البريد العشوائي الخاص بالمستلمين إلى البريد الوارد تلقائيًا ويحفظ سمعة بريدك الإلكتروني.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
Clever Elements
cleverelements.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للأفضل. تعتمد أكثر من 250.000 شركة على d للتسويق عبر البريد الإلكتروني Clever Elements هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية. أنها توفر محررًا سهل الاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني للحملات وميزات التحليلات.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Emercury
emercury.net
Emercury هي منصة لأتمتة وتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إدارة الحملات وتحسين تفاعل العملاء وتحليل الأداء.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
MailReach
mailreach.co
MailReach هي خدمة تسخين البريد الإلكتروني لتحسين سمعة المرسل وضمان وصول الرسائل إلى صندوق الوارد، من خلال محاكاة تفاعلات واقعية.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap هو منصة لاختبار وإرسال البريد الإلكتروني تساعد الفرق التقنية على إدارة وتحليل سير العمل للبريد الإلكتروني بكفاءة.
MailUp
mailup.com
MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Bouncer
usebouncer.com
منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات في إدارة وإرسال الرسائل بكفاءة، مع ضمان توصيلها وتحليل الأداء.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
تطبيق Warmup Inbox يحسن سمعة إرسال البريد الإلكتروني عن طريق توصيل حسابك بشبكة صناديق وارد حقيقية، مما يساعد في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail هو خدمة بريد إلكتروني للمعاملات تتيح للشركات إرسال وإدارة الرسائل المهمة بسهولة، مع تكاملات متعددة وإدارة متقدمة للمستخدمين.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد تفاعلية وفعالة لتحقيق معدلات تحويل أفضل.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Interseller
interseller.io
Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Nureply
nureply.com
Nureply هو تطبيق لرسائل البريد الإلكتروني الباردة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى وتحسين كفاءة الحملات وتحليل الأداء.
Warmy
warmy.io
Warmy هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسخين البريد الإلكتروني، تهدف لتحسين إمكانية تسليم الرسائل ومنع وضعها في البريد العشوائي.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة نيابةً عنك. - قم بتوصيل أي عدد تريده من حسابات البريد الإلكتروني: ليس هناك حد أقصى - اربط أي عدد تريده من الحسابات. - التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي: نتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد، وليس في مجلدات البريد العشوائي، من خلال نظام التحقق الفوري الخاص بنا. - تحميل جهات اتصال غير محدودة: بغض النظر عن حجم قائمة العملاء المحتملين، يمكنك تحميلها جميعًا. - رسائل البريد الإلكتروني المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: احصل على رسائل البريد الإلكتروني التي تتحدث مباشرة إلى جمهورك، والتي كتبها الذكاء الاصطناعي الذكي لدينا. - أنماط الإرسال الذكية: يقوم نظامنا بتدوير المرسلين بذكاء للحفاظ على إمكانية التسليم عالية وتقليل مخاطر البريد العشوائي. Mails.ai هي أكثر من مجرد أداة لحملات البريد الإلكتروني، فهي مصممة لتعزيز ردودك ومساعدتك في إبرام المزيد من الصفقات. الأمر كله يتعلق بالحصول على عائد أفضل على استثماراتك، من خلال تسعير الرسوم الثابتة بغض النظر عن حجم انتشارك. وهذا ليس كل شيء - استمتع بخدمة إعداد البريد الإلكتروني المجانية التي نقدمها، والتي تعد واحدة من أكثر الخدمات سخاءً على الإطلاق. مع Mails.ai، أنت تختار مزيجًا من الفعالية والحجم والقيمة في جهود التواصل عبر البريد الإلكتروني.
Levitate
levitate.ai
Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.
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