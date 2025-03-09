Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عبر البريد الإلكتروني البشري في Human 2 ومساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال عبر قناة البريد الإلكتروني. Bouncer هي شركة رائدة تكنولوجيًا في سوق التحقق من صحة البريد الإلكتروني. يعد التحقق من القائمة وواجهة برمجة التطبيقات بمثابة آليات من الدرجة الأولى مع سياسة عدم التوقف عن العمل. يتمتع المنتج بأفضل تغطية وأداء عالي (ما يصل إلى 200000 بريد إلكتروني تم التحقق منه في الساعة لكل عميل). لكي يكون حلاً أكثر تعقيدًا لكل من قطاعي المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحتوي المنتج على ميزات إضافية مثل فحص سموم البريد الإلكتروني ومجموعة أدوات التسليم، حتى يتمكن المستخدمون من الاهتمام بإمكانية التسليم وتحسينها. يحتوي Bouncer أيضًا على مكتبة تكامل واسعة (أفضل أدوات أتمتة التسويق أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات المبيعات). لماذا يجب أن تعتبر Bouncer بمثابة الحل الخاص بك للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم؟ 1. دقة عالية مع التحيز ضد السلبيات الكاذبة - حتى لا يفقد العملاء القدرة على الاتصال بسبب التصنيف الخاطئ 2. أفضل تغطية - القدرة على التحقق من عناوين البريد الإلكتروني التي يستضيفها مقدمو خدمات البريد الإلكتروني المختلفون (حتى التحقق الشامل من Google Workspace وOffice365) مع قدر منخفض من النتائج غير المعروفة (0,3-3%) 3. أداء عالٍ - سرعة التحقق وتحديد كبير للمعدل. يمكنهم التحقق بسرعة من 200000 بريد إلكتروني في الساعة لكل عميل 4. موثوق (سياسة عدم التوقف عن العمل) وآمن - جاهز SOC2 5. التعقيد مبسط - حل تكنولوجي من الدرجة الأولى مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية. الميزات: مدقق البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني سهل للغاية، ما عليك سوى سحب قائمة البريد الإلكتروني وإسقاطها بما يصل إلى 250 ألف عنوان، والسماح لمدقق البريد الإلكتروني الخاص بـ Bouncer بالقيام بهذه المهمة! ستعرف رسائل البريد الإلكتروني الآمنة لإرسالها، لكن التطبيق سيكتشفها أيضًا