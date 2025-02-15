أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

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تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.
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mailivery
mailivery.io
Mailivery هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين سمعة مرسل البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. من خلال الانخراط في محادثات المبيعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تساعد Mailivery المستخدمين على تجاوز خوارزميات البريد العشوائي وإيصال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى صناديق البريد الوارد الأساسية للعملاء المحتملين بدلاً من مجلد البريد العشوائي. تعمل الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية في البريد الوارد للمستخدم. فهو يزيل رسائل البريد الإلكتروني من البريد العشوائي ويستجيب لها في الوقت الفعلي لتعزيز إمكانية التسليم. على عكس الخدمات المماثلة الأخرى، تستفيد Mailivery من شبكة نظير إلى نظير تضم أكثر من 10000 مستخدم لإنشاء تفاعلات حقيقية وتحسين سمعة المرسل. توفر الأداة للمستخدمين لوحات معلومات تقدم رؤى في الوقت الفعلي حول تحليلات البريد العشوائي وتحسين السمعة. يمكن للمستخدمين مراقبة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى البريد العشوائي، والتحقق مما إذا كانت مدرجة في القائمة السوداء، وتلقي توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز سمعتهم. يتيح Mailivery للمستخدمين تخصيص حجم وتوقيت تفاعلاتهم، مما يضمن أقصى قدر من إمكانية التسليم. تعمل الأداة خلف الكواليس في مجلدات مخصصة، مما يقلل من التدخل في أنشطة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Mailivery خيارات للتفاعل مع حسابات البريد الإلكتروني للعملاء الآخرين، مما يوفر نتائج أفضل حيث تتفاعل عناوين البريد الإلكتروني المختلفة مع بعضها البعض. توفر الأداة أيضًا ميزات إدارة الفريق، مما يسمح للمستخدمين بإعداد حساباتهم وإدارة نشاط فرقهم وإحصائيات المجال بشكل فعال. علاوة على ذلك، يوفر Mailivery ميزة مدقق السمعة وميزة نقاط البريد العشوائي لضمان قيام المستخدمين بإعداد البنية التحتية للبريد الإلكتروني بشكل صحيح. يتم تعيين معرف فريد للعملاء لتجنب تجميعهم مع عملاء آخرين بواسطة عوامل تصفية البريد العشوائي. بشكل عام، يهدف Mailivery إلى مساعدة المستخدمين على زيادة إمكانية تسليم بريدهم الإلكتروني ومبيعاتهم من خلال تحسين سمعة مرسل البريد الإلكتروني وتجاوز خوارزميات البريد العشوائي.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكاتب القوالب، وغير ذلك الكثير. تتضمن الأداة أيضًا ميزات مثل التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف القائمة وحقول التخصيص المخصصة وتخصيص ملفات GIF وIMG ومقاطع الفيديو الآلية ومساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والمزيد. فهو يساعد الشركات على الحصول على عملاء جدد، وزيادة أرباحها النهائية، وتوسيع نطاق حملاتها الخارجية، وتأمين الشراكات الصناعية، والعثور على مستثمرين لجولة التمويل التالية. تم تصميم كل هذه الميزات لمساعدة الشركات على توفير الوقت وزيادة كفاءتها وتحسين عائد الاستثمار.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات تساعد العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها والاحتفاظ بالعملاء وتحسين القيمة الدائمة للعملاء. تتضمن أبرز الميزات أداة إنشاء البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام مع خيارات السحب والإفلات، وأدوات التقسيم لتخصيص رسائلك للمستخدمين، وإنشاء نماذج مختلفة لالتقاط الأغراض. وباعتبارها مجموعة أدوات بريد إلكتروني ذكية، يمكن للشركات استخدام Kasplo لتحقيق أفضل استفادة من منصة التسويق هذه الفعالة من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في بريدك الإلكتروني. هل تبحث عن تجربة بسيطة وخالية من الصداع؟ لقد حققنا التوازن الصحيح بين حل تسليم البريد الصادر الغني بالميزات، وواجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام، والإعداد الأسهل. يمكنك إعدادها وتشغيلها في دقائق. إن تقنية خادم البريد الإلكتروني الخاصة بنا، والتحليلات المتقدمة، ودعم العملاء المخصص هي ما يساعد شركة SwitchLabs على تقديم تجربة العملاء المثالية. تضمن منتجاتنا وخدماتنا أنه يمكنك: - إرسال بريدك الإلكتروني المهم للتسويق والمعاملات إلى البريد الوارد - الحصول على رؤى مرئية مفصلة للغاية حول أداء بريدك الإلكتروني عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية - الوصول إلى خبراء تسليم البريد الإلكتروني لدينا في حالة ظهور مشكلة - توفير الوقت والجهد المال من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبريد الإلكتروني الفعالة والموثوقة من SwitchLabs - التقط البريد الإلكتروني وقم بتخزينه براحة من خلال نظام البريد الإلكتروني الآمن والمتوافق للغاية الخاص بنا في SwitchLabs، نحن نعلم مدى أهمية البريد الإلكتروني لعملك، ولهذا السبب إتقان "علم الوصول إلى البريد الوارد" هو شغفنا.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني باعتبارها مهمة ومميزة بنجمة. يساعد هذا في بناء الثقة مع موفري خدمة البريد الإلكتروني (ESP) ويوضح لهم أن حسابك نشط ومتفاعل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يقوم مقدمو الخدمات الإلكترونية بتسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صندوق الوارد، مما قد يؤدي إلى تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وزيادة المشاركة، وتقليل شكاوى البريد العشوائي.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزءًا من 51% من جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل والتي لا تصل أبدًا إلى البريد الوارد. اجعل كل بريد إلكتروني مهمًا، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات وفرص عمل.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense هو برنامج مبيعات وتسويق يسمح لمحترفي المبيعات والتسويق بإنشاء بيانات حول عملائهم المحتملين والحاليين كل يوم لتحليل تلك البيانات لزيادة المبيعات وزيادة المشاركة التسويقية والوعي بالعلامة التجارية وتقليل تجارب العملاء السيئة والإيرادات المفقودة الناجمة عن موظفي المبيعات الاستنزاف وتحسين الكفاءة والروح المعنوية العامة.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني. توفر لك هذه المنصة كل شيء تحت سقف رقمي واحد. الميزات الرئيسية: القدرة على التواصل عبر البريد الإلكتروني: أرسل حملات مستهدفة إلى العملاء المحتملين دون عناء. من خلال وظائف إعداد البريد الإلكتروني وتدويره، يمكنك التأكد من أن عملية التواصل الخاصة بك تتمتع بأقصى قدر من الفعالية. مطابقة البريد الإلكتروني الذكية: لا مزيد من التخمين! أرسل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام العميل الذي يطابق مزود البريد الإلكتروني الخاص بالعميل المحتمل. سواء كان عميلك المحتمل يستخدم Outlook أو Gmail، فإن Leadspicker يطابق العميل المناسب ويستخدمه لتحقيق معدلات التسليم المثالية. أداة التنقيب: حدد بسهولة العملاء المحتملين الذين يتوافقون مع متطلبات عملك. انغمس في مجموعة غنية من العملاء المحتملين وقم بتبسيط عملية الاستهداف الخاصة بك. صيد البريد الإلكتروني الشلالي: أحدثت شركة Leadspicker ثورة في صيد البريد الإلكتروني من خلال استخدام نهج الشلال الفريد. ومن خلال التآزر مع أكثر من 5 حلول تابعة لجهات خارجية، فإنه يضمن معدل نجاح وجودة أعلى في الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة. العروض الخاصة: البيانات كخدمة: قد يكون العثور على عملاء محتملين ذوي جودة أمرًا صعبًا. باستخدام ميزة البيانات كخدمة في Leadspicker، يمكنك الوصول إلى العملاء المحتملين من الدرجة الأولى مباشرة على النظام الأساسي، جاهزين للتواصل. حملة المبيعات كخدمة: بدءًا من التنقيب عن البيانات وحتى التواصل عبر البريد الإلكتروني، اسمح لـ Leadspicker بالتعامل مع الأعباء الثقيلة. كعميل، يظل تركيزك الأساسي على العملاء المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالاجتماعات، مما يضمن معدلات تحويل أعلى.
Inbox Monster
inboxmonster.com
تتيح لك منصة Inbox Monster لتسليم البريد الإلكتروني ومراقبة التهديدات رؤية ما هو أبعد من المقاييس السطحية. يتم دعم العمق المذهل من التصورات والرؤى الجاهزة للعمل من قبل فريق خدمات احترافي استباقي. تتضمن أساسيات الجيل التالي من مسوقي البريد الإلكتروني المعتمد على البيانات ما يلي: + وضع البريد الوارد + المراقبة الشاملة للتهديدات + العرض والاختبار + إدارة DMARC + ذكاء المشاركة + تحليلات ما قبل وبعد الإرسال كيف نساعدك على الفوز بالبريد الإلكتروني: المعلومات الآلية: التخصيص مراقبة التنبيهات في دقائق، ثم دع الرؤى المهمة حول عدد كبير من المتغيرات تصل إليك. لذلك لا يمكنك التفكير في إمكانية التسليم بنسبة 99.5% من الوقت. المرئيات المجمعة: احصل على تصورات سهلة الاستيعاب، مع إمكانية النقر نقرًا مزدوجًا على التفاصيل التي تحتاجها، حتى تتمكن من التفاعل في الوقت الفعلي وتكون بطل البريد الإلكتروني. تم تحليله بواسطة خبير: خدمات احترافية مصممة خصيصًا من خبير يتعمق في برنامجك، ويقدم نصائح استباقية وموجهة نحو العمل تتجاوز المقاييس البسيطة.
Inboxy
inboxy.io
أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد بسهولة حتى تتمكن من إبرام المزيد من الصفقات. الحل الوحيد لتهيئة البريد الوارد الذي يستخدم شبكة خاصة من المتصفحات مقطوعة الرأس والذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية تسليم أفضل. توفر خدمة IP Warm Up لدينا العديد من المزايا المتميزة التي تميزنا عن حلول السوق الأخرى. الإدارة بدون مراقبة نحن نتتبع مقاييس سمعة المجال الخاص بك ونقارنها بقاعدة بيانات النطاقات الخاصة بنا للتأكد من أنك تحقق دائمًا إمكانية تسليم أفضل للبريد الإلكتروني. Domain Score IQ نحن نتتبع مقاييس سمعة المجال الخاص بك ونقارنها بقاعدة بيانات النطاقات الخاصة بنا للتأكد من أنك تحقق دائمًا إمكانية تسليم أفضل للبريد الإلكتروني. تعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني تضمن التكنولوجيا الخاصة بنا تحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من إمكانية التسليم. ومن خلال تحليل معلمات البريد الإلكتروني وتخصيصها، نضمن وصول رسائلك إلى المستلمين المقصودين دون أن يتم وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها. زيادة معدلات فتح البريد الإلكتروني نحن نستخدم خوارزميات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصياغة سطور موضوعات ومحتوى مقنع، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. يضمن نهجنا الفريد مزيدًا من الاهتمام لرسائلك وزيادة كبيرة في معدلات الفتح. إحماء عنوان IP للبريد الإلكتروني بكميات كبيرة هل تتعامل مع عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني؟ تسمح خدمة تسخين IP القابلة للتطوير لدينا بالتعامل السلس مع كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني، مما يضمن تسخين كل منها بشكل فعال دون فقدان اللمسة الشخصية أو ينتهي الأمر في مجلدات البريد العشوائي. إدارة سمعة البريد الإلكتروني تعد سمعة بريدك الإلكتروني أمرًا حيويًا للتواصل الناجح. تعمل مراقبتنا المستمرة وتعديلاتنا الاستباقية على الحفاظ على سمعة بريدك الإلكتروني في المنطقة الخضراء، مما يمنع إدراجك في القائمة السوداء ويضمن أداءً متواصلًا للبريد الإلكتروني.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
MailMonitor
mailmonitor.com
بدءًا من وضع البريد الوارد ومراقبة القائمة المحظورة وحتى تحليلات أداء حملات البريد الإلكتروني، تمتلك MailMonitor كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتأكد من أنك تتبع دائمًا أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. MailMonitor هو شريكك التكنولوجي الذي كنت بحاجة إليه دائمًا لتحقيق أقصى استفادة من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين إمكانية تسليمها. نحن نحدد ما إذا كانت حملتك ستصل إلى البريد الوارد لعميلك قبل أن تنفق سنتًا واحدًا عليها. نحن نمكنك من حل المشكلات وتصبح بطلاً للتسويق.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسلاسة وتتبع إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. يمكّن Mailazy تطبيقاتك من إرسال الرسائل عبر واجهات برمجة التطبيقات HTTP REST البسيطة أو عبر تكامل SMTP السهل ويزيل تعقيدات إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. توقف عن القلق إذا وصلت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات إلى صناديق البريد الوارد للعملاء، وركز على ما هو مثير للاهتمام مثل إنشاء منتجات رائعة وتنمية أعمالك. اسمح لـ Mailazy بالاهتمام بتسليم البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بعملائك بفعالية. احصل على الوصول الآن!
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع تنسيقات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أو الترويج. بنية أساسية قوية وقابلة للتطوير بسهولة قم بمعالجة ملايين رسائل البريد الإلكتروني في دقائق وتسليمها في ثانيتين بمعدل تسليم يبلغ 99,4%. على استعداد لدعم أي حجم من رسائل البريد الإلكتروني. مصمم لفرق المنتجات والمطورين. تكامل بسيط ومرن، ويدعم جميع لغات البرمجة الشائعة، ومتوسط وقت الاستجابة أقل من 100 مللي ثانية، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت تشغيل بنسبة 99.99%. دعم فني 24/7 من مهندسين ذوي خبرة. مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم تضمن عمليات النشر والتخزين المحلية فترات استجابة أقل وأمانًا أعلى. البقاء متوافقًا تمامًا مع اللوائح الإقليمية. دعم قابلية التسليم يساعد فريق متخصص من خبراء قابلية التسليم في الإعداد وتهيئة المجال المخصص وزيادة الأداء. إعداد التقارير والتحليلات يمكنك تشخيص مشكلات الإرسال وحلها بسرعة باستخدام تقارير السجلات وخطافات الويب. تتبع أداء البريد الإلكتروني، واحصل على رؤى مع تحليلات البريد الإلكتروني الكاملة. التحقق من صحة البريد الإلكتروني استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو تطبيق الويب لتحديد جهات الاتصال عالية الخطورة، وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة، والحفاظ على نظافة القوائم البريدية. حماية سمعة المرسل من خلال قاعدة بيانات عالية الجودة وزيادة إمكانية التسليم.
MailChannels
mailchannels.com
تأكد من تسليم رسائل البريد الإلكتروني لعملائك دائمًا. تمنع منصة تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بنا وضع قائمة الحظر على الخادم وتكتشف بشكل استباقي مشكلات أمان البريد الإلكتروني.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts هي أداة مراقبة البريد الإلكتروني المنافسة لفهم عدد مرات الخصم، ومتى يرسلون البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم رسائل البريد الإلكتروني.
SendClean
sendclean.com
SendClean عبارة عن منصة ذكية لتوصيل البريد الإلكتروني ومزودة بجميع الأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التسويقية والمبيعات بأبسط الطرق.
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء الاصطناعي للنشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
EmailLabs
emaillabs.io
تم إنشاء EmailLabs لأولئك الذين لديهم نظام يقوم بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني. سواء كان لديك متجر أو فواتير أو محاسبة أو CRM أو ERP أو CMS أو نظام مخصص لأتمتة التسويق - ستعمل EmailLabs على زيادة إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ✅ بفضل التكامل البسيط عبر SMTP، تصبح الخدمة جاهزة للاستخدام في لحظات قليلة. ستسمح لك RESTful API بالتكامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك بشكل كامل. يمكنك أيضًا استخدام المكتبات الجاهزة ونماذج التعليمات البرمجية. 🌐 لدينا سنوات عديدة من الخبرة في مجال تسليم البريد الإلكتروني. نرسل أكثر من 6 مليارات رسالة سنويًا. 🚀 اكتشف المزيد: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
اتصل بخادم Inboxroad SMTP واحصل على أفضل توصيل بمساعدة خبراء متخصصين. يقدم Inboxroad نصائح تتعلق بالمراقبة والتسليم الشخصي، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنشطة المعاملات عبر البريد الإلكتروني.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com هي أداة ثورية لتهيئة البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة توصيل صندوق البريد الخاص بك الذي تريد تشغيل حملات التوعية به وستتولى الأداة كل شيء بنفسها. Inboxigniter هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل من خلال الاهتمام بالصناعات وقطاعات الأعمال واللغات والمواقع لتقديم أفضل النتائج.
GoCustomer
gocustomer.ai
إعادة تعريف مشاركة العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني شديدة التخصيص. ادفع تسويقك من خلال مزيج الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص بنا لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وما هو أبعد من ذلك.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني. فهو يساعد على تسخين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بالعملاء المحتملين. بمجرد أن يتم إعداد بريدك الإلكتروني، تصبح جاهزًا للوصول إلى البريد الوارد للعميل المحتمل بدلاً من مجلد البريد العشوائي الخاص به. يوفر Warmbase وقتك وطاقتك وجهودك مما يزيد من إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وسمعته للحصول على المزيد من المبيعات. علاوة على ذلك، فهو ينقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من مجلد البريد العشوائي الخاص بالمستلمين إلى البريد الوارد تلقائيًا ويحفظ سمعة بريدك الإلكتروني.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقديم محتوى مستهدف لقوائم كبيرة من المشتركين دون أي خبرة فنية.
Clever Elements
cleverelements.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للأفضل. تعتمد أكثر من 250.000 شركة على d للتسويق عبر البريد الإلكتروني Clever Elements هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية. أنها توفر محررًا سهل الاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني للحملات وميزات التحليلات.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Emercury
emercury.net
تساعد Emercury المسوقين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال على رعاية العملاء المحتملين، وتحويل المزيد من المبيعات إلى العملاء الحاليين، وتثقيف عملائك لزيادة الاحتفاظ بهم من خلال منصة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام. يعتمد نهجنا في التسويق عبر البريد الإلكتروني على تثقيف المسوق حول أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. لقد أصبحنا متخصصين ممتدين في التسويق عبر البريد الإلكتروني سواء كان ذلك لتحسين الأتمتة أو تحسين التسليم أو تحسين المشاركة. نحن نتحلى بالشفافية الكاملة ونؤمن بالتواصل المفتوح في جميع الأوقات.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
MailReach
mailreach.co
خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في بيئات التدريج والتطوير وضمان الجودة. إرسال البريد الإلكتروني - لإرسال رسائل البريد الإلكتروني حول الإنتاج. تحليلات متعمقة - للتحكم في أداء البنية التحتية لبريدك الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني لاختبار البريد الإلكتروني الآمن اختبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في بيئة خالية من المخاطر. يقدم Mailtrap Email Testing خادم SMTP مزيفًا لاحتجاز رسائل البريد الإلكتروني الاختبارية الخاصة بك. باستخدام الأدوات المتوفرة، يمكنك الحصول على حركة مرور SMTP، والتحقق من صحة CSS/HTML، والتحقق من نقاط البريد العشوائي، وأتمتة التدفق الخاص بك لتصحيح أخطاء رسائل البريد الإلكتروني وتحسينها قبل إرسالها. استفد من واجهة برمجة تطبيقات Mailtrap Email Testing API لاختبار أي وظيفة متعلقة بالبريد الإلكتروني ومشاركتها مع فريقك. إرسال البريد الإلكتروني للوصول إلى صناديق الوارد الخاصة بالمستلمين بعد فحص رسائل البريد الإلكتروني وتصحيح الأخطاء فيها في التدريج، استخدم إرسال البريد الإلكتروني الموثوق به من Mailtrap لإرسال رسائل البريد الإلكتروني عند الإنتاج. دمجه مع التطبيق الخاص بك بسهولة وسرعة. احصل على البنية الأساسية للبريد الإلكتروني المصممة لتوفر لك معدلات تسليم عالية بشكل افتراضي. التحكم في رسائل البريد الإلكتروني باستخدام التحليلات القابلة للتنفيذ راقب إحصائيات بريدك الإلكتروني باستخدام لوحة معلومات عرض المروحية، وتقارير التنقل، وسجلات البريد الإلكتروني لمدة 60 يومًا. استخدم تقارير أسبوعية منتظمة مع مقارنة أسبوعية لمراقبة اتجاهات قابلية التسليم والتنبيهات الهامة إذا انخفضت مقاييسك فجأة.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات ونماذج الاشتراك والصفحات المقصودة والعروض الترويجية والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة (Facebook Messenger وTelegram) وغير ذلك الكثير! جرّب أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإسقاط، ودمج مجموعتك التسويقية، وأنشئ مسارات عمل تلقائية متعددة القنوات في غضون ثوانٍ، وراقب أداء حملتك من خلال تقارير متعمقة. إيطالي بالولادة، دولي بالمهنة. تأسست MailUp في عام 2003، وتطورت على مر السنين لتصبح الشركة الرائدة في السوق في إيطاليا وتعمل في أكثر من 50 دولة، ولها 5 فروع حول العالم. تثق أكثر من 10000 شركة حول العالم في MailUp كشريك استراتيجي لأنشطة التسويق الرقمي الخاصة بها. يقدم MailUp أفضل البنية التحتية والشهادات الدولية لضمان أقصى قدر من إمكانية تسليم رسائلك. يتم استكمال منصة المراسلة القوية الخاصة بها بمجموعة من الأدوات لمساعدة حملاتك التسويقية اليومية على العمل بسلاسة. فرقها في مراكز التكنولوجيا في كريمونا (إيطاليا) ووادي السيليكون هي في طليعة تطوير البرمجيات المرنة والقابلة للتطوير والمتكاملة.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عبر البريد الإلكتروني البشري في Human 2 ومساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال عبر قناة البريد الإلكتروني. Bouncer هي شركة رائدة تكنولوجيًا في سوق التحقق من صحة البريد الإلكتروني. يعد التحقق من القائمة وواجهة برمجة التطبيقات بمثابة آليات من الدرجة الأولى مع سياسة عدم التوقف عن العمل. يتمتع المنتج بأفضل تغطية وأداء عالي (ما يصل إلى 200000 بريد إلكتروني تم التحقق منه في الساعة لكل عميل). لكي يكون حلاً أكثر تعقيدًا لكل من قطاعي المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحتوي المنتج على ميزات إضافية مثل فحص سموم البريد الإلكتروني ومجموعة أدوات التسليم، حتى يتمكن المستخدمون من الاهتمام بإمكانية التسليم وتحسينها. يحتوي Bouncer أيضًا على مكتبة تكامل واسعة (أفضل أدوات أتمتة التسويق أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات المبيعات). لماذا يجب أن تعتبر Bouncer بمثابة الحل الخاص بك للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم؟ 1. دقة عالية مع التحيز ضد السلبيات الكاذبة - حتى لا يفقد العملاء القدرة على الاتصال بسبب التصنيف الخاطئ 2. أفضل تغطية - القدرة على التحقق من عناوين البريد الإلكتروني التي يستضيفها مقدمو خدمات البريد الإلكتروني المختلفون (حتى التحقق الشامل من Google Workspace وOffice365) مع قدر منخفض من النتائج غير المعروفة (0,3-3%) 3. أداء عالٍ - سرعة التحقق وتحديد كبير للمعدل. يمكنهم التحقق بسرعة من 200000 بريد إلكتروني في الساعة لكل عميل 4. موثوق (سياسة عدم التوقف عن العمل) وآمن - جاهز SOC2 5. التعقيد مبسط - حل تكنولوجي من الدرجة الأولى مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية. الميزات: مدقق البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني سهل للغاية، ما عليك سوى سحب قائمة البريد الإلكتروني وإسقاطها بما يصل إلى 250 ألف عنوان، والسماح لمدقق البريد الإلكتروني الخاص بـ Bouncer بالقيام بهذه المهمة! ستعرف رسائل البريد الإلكتروني الآمنة لإرسالها، لكن التطبيق سيكتشفها أيضًا
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكات الاجتماعية - أكثر من مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، مما يجعلنا مزود خدمة تسليم البريد الإلكتروني الأسرع نموًا في السوق. لأكثر من عقد من الزمان، قمنا بتطوير التكنولوجيا الرائدة في صناعة البريد الإلكتروني وأول خدمة تسليم البريد الإلكتروني المصممة حقًا للسحابة. بدءًا من Momentum MTA المضبوطة بدقة وحتى خدمة تسليم البريد الإلكتروني السحابية المرنة بالكامل اليوم، نحن نقدم لعملائنا أعلى معدلات تسليم البريد الوارد المثبتة، وسهولة الإعداد والتشغيل، والتحليلات والرؤى الأكثر شمولاً. بناءً على نظام AWS الأساسي، فإننا نمنح عملائنا الموثوقية وقابلية التوسع التي يطلبونها - وأكثر من ذلك. لم تكن هناك طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني. تتميز التكنولوجيا لدينا بالقوة، ولكن الأصول الأكثر قيمة لدى SparkPost هي موظفينا - خبراء البريد الإلكتروني الأكثر موهبة وخبرة في هذا المجال. بدءًا من خبراء قابلية التسليم إلى مجتمع المطورين إلى مديري الحسابات الفنية المخصصين لعملاء المؤسسات، فإن فريقنا متواجد معك في كل خطوة على الطريق. سواء كنت بدأت للتو في إنشاء تطبيق؛ مؤسسة كبيرة ومعقدة. أو في مكان ما بينهما، توجد خدمة SparkPost لتتناسب مع احتياجات تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوفر ZeptoMail خيارين للإعداد — SMTP وEmail API. ادمج عملك مع ZeptoMail في بضع خطوات سريعة باستخدام SMTP أو استخدم واجهات برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني لتحقيق تكامل أعمق. تدفقات بريد إلكتروني منفصلة قم بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك حسب المجال والتطبيق والغرض والمزيد في مجموعات تسمى وكلاء البريد. يمكنك عرض التقارير المركزة والتحكم في الوصول وإرسال البريد الإلكتروني لكل وكيل بريد باستخدام رموز API الفريدة وبيانات اعتماد SMTP. قوالب البريد الإلكتروني يوفر ZeptoMail قوالب بريد إلكتروني للأنواع الشائعة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. اختر من نماذج النماذج أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية. تتبع البريد الإلكتروني تتبع أنشطة المستلم، مثل عمليات الفتح والنقرات، لتحسين أداء البريد الإلكتروني. يقوم ZeptoMail أيضًا بتسجيل رسائل البريد الإلكتروني التي تمت معالجتها ويقدم إشعارات في الوقت الفعلي من خلال تكوين خطاف الويب. التقارير عرض تقارير رسومية لنشاط المستلم وإنشاء تقارير مقارنة لنشاط الإرسال بين وكلاء البريد المتعددين. إدارة الوصول استخدم أذونات المستخدم المتقدمة لتعيين الأدوار لكل مستخدم. يساعدك هذا على إدارة المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى كل من وكلاء البريد لديك والبيانات المرتبطة بهم. مكون WordPress الإضافي استخدم مكون ZeptoMail الإضافي لـ WordPress لتكوين حساب ZeptoMail الخاص بك في حساب WordPress الخاص بك. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من موقع WordPress الخاص بك
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني حديثة تساعدك على إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني تفاعلية تشبه التطبيق لمساعدتك في الحصول على تحويلات وعائد استثمار أعلى. إنها مليئة بالطاقة مع جميع الميزات التي تراها عبر ESPs المختلفة بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني التفاعلية AMP لتحصل على عائد استثمار أفضل من أي وقت مضى. باستخدام Mailmodo، يمكنك - - إنشاء رسائل بريد إلكتروني مذهلة بدون رموز - التكامل مع أكثر من 1000 أداة - تقسيم جمهورك في دقائق - تشغيل الرحلات والأتمتة - تحسين إمكانية التسليم ومعدلات الفتح وغير ذلك الكثير.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العملاء المحتملين والمرشحين. يمكن لـ Interseller العثور على أي عنوان بريد إلكتروني شخصي أو خاص بالعمل والتواصل معه من خلال تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة، كل ذلك مع تحديث أكثر من 30 نظامًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام ATS (ATS).
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Nureply
nureply.com
Nureply هو برنامج بريد إلكتروني بارد يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وإعادة كتابة المحتوى وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بأقصى قدر من الكفاءة. لقد تم تصميمه لمساعدة الفرق الخارجية على تحقيق المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات من خلال مجموعة الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Nureply على أكثر من مليار معلمة لضمان كتابة رسائل البريد الإلكتروني بمزيج من الذكاء البشري والاصطناعي. كما أنه قادر على إنشاء حملات البريد الإلكتروني تلقائيًا وجدولة المتابعة لأشهر مقدمًا. علاوة على ذلك، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي تحسين الحملات لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل معدلات الفتح ومعدلات الاستجابة ونسب النقر إلى الظهور. كما تقدم Nureply ميزات مثل الإلغاء بنقرة واحدة، وعدم وجود عقد، وصفر فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني. مجلد البريد العشوائي. كما يوفر أيضًا مدققًا للكلمات الرئيسية غير المرغوب فيها لضمان تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى البريد الوارد الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـNureply إنشاء سطور أولى مخصصة في ثوانٍ، وهي أسرع بثلاث مرات من أي أداة أخرى للذكاء الاصطناعي. مع Nureply، يمكن للمستخدمين توفير ما يصل إلى 200 دقيقة يوميًا وزيادة معدلات الاستجابة بنسبة تصل إلى 240%. وأخيرًا، تقدم Nureply نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام مع 30 رصيدًا مجانيًا لتجربة جميع ميزاتها.
Warmy
warmy.io
Warmy هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. من خلال أتمتة عملية التسخين، يهدف Warmy إلى تبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني وجعله أكثر كفاءة. تتصل الأداة بصندوق البريد الخاص بك وتستخدم محرك ذكاء اصطناعي يسمى "Adeline" لتسخين صندوق البريد الخاص بك بالسرعة المثلى. يقوم Adeline بتحليل مئات المعلمات يوميًا، ويتفاعل مع أشخاص حقيقيين نيابة عنك، ويضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى البريد الوارد باستمرار. يوفر Warmy مراقبة كاملة للتقدم، مما يوفر عملية واضحة وشفافة حتى يتمكن المستخدمون من البقاء على اطلاع والتحكم. يتضمن ميزات مثل مدقق تسليم البريد الإلكتروني، ومدقق صحة البريد الإلكتروني، ومدقق قالب البريد الإلكتروني لتعزيز نجاح حملات البريد الإلكتروني. إحدى الفوائد الرئيسية لـ Warmy هي أنه يعمل على تحسين نشاط البريد الإلكتروني عن طريق فتح الرسائل المرسلة تلقائيًا ووضع علامة عليها باعتبارها مهمة وإزالة الرسائل المرسلة من مجلد البريد العشوائي، وبالتالي تعزيز سمعتك كمرسل. توفر الأداة أيضًا حاسبة عائد الاستثمار لتقدير المدخرات المحتملة وعائد الاستثمار للشركات. يتوافق Warmy مع موفري خدمة البريد الإلكتروني الرئيسيين ويوفر التكامل مع التطبيقات والأدوات الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بتبسيط سير العمل. من خلال عملية الإعداد السريعة، يهدف Warmy إلى توفير أسابيع من الإحباط للمستخدمين المرتبط عادةً بمشاكل إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. بشكل عام، يوفر Warmy حلاً سهل الاستخدام وقائمًا على التشغيل الآلي لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني وتعزيز حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة نيابةً عنك. - قم بتوصيل أي عدد تريده من حسابات البريد الإلكتروني: ليس هناك حد أقصى - اربط أي عدد تريده من الحسابات. - التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي: نتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد، وليس في مجلدات البريد العشوائي، من خلال نظام التحقق الفوري الخاص بنا. - تحميل جهات اتصال غير محدودة: بغض النظر عن حجم قائمة العملاء المحتملين، يمكنك تحميلها جميعًا. - رسائل البريد الإلكتروني المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: احصل على رسائل البريد الإلكتروني التي تتحدث مباشرة إلى جمهورك، والتي كتبها الذكاء الاصطناعي الذكي لدينا. - أنماط الإرسال الذكية: يقوم نظامنا بتدوير المرسلين بذكاء للحفاظ على إمكانية التسليم عالية وتقليل مخاطر البريد العشوائي. Mails.ai هي أكثر من مجرد أداة لحملات البريد الإلكتروني، فهي مصممة لتعزيز ردودك ومساعدتك في إبرام المزيد من الصفقات. الأمر كله يتعلق بالحصول على عائد أفضل على استثماراتك، من خلال تسعير الرسوم الثابتة بغض النظر عن حجم انتشارك. وهذا ليس كل شيء - استمتع بخدمة إعداد البريد الإلكتروني المجانية التي نقدمها، والتي تعد واحدة من أكثر الخدمات سخاءً على الإطلاق. مع Mails.ai، أنت تختار مزيجًا من الفعالية والحجم والقيمة في جهود التواصل عبر البريد الإلكتروني.
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية على نطاق واسع، والبقاء على اتصال مع العملاء عبر الرسائل النصية، وإرسال الاستطلاعات، وجدولة الاجتماعات، وتذكر الحقائق الأساسية حول جهات الاتصال الخاصة بهم، وتحقيق أهداف العمل من خلال نهج شخصي - كل ذلك مع مدرب تسويق مخصص من قبلك جانب.
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