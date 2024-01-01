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أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا
تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل ال...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل...
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزء...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكا...
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
Warmup Inbox
warmupinbox.com
التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.
MailReach
mailreach.co
خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابع...
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية تحتية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جميع...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
MailChannels
mailchannels.com
تأكد من تسليم رسائل البريد الإلكتروني لعملائك دائمًا. تمنع منصة تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بنا وضع قائمة الحظر على الخادم وتكتشف بشكل استباقي مشكلات أمان البريد الإلكتروني.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات تساعد العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها والاحتفاظ بالعملاء وتحسين القيمة الدائمة للعملاء. تتضمن أبرز الميزات أداة إنشاء البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام مع خيارات السحب والإفلات، وأدوات التقسيم لتخصيص رسائلك للمستخدمين، وإنشاء نم...
Warmy
warmy.io
Warmy هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. من خلال أتمتة عملية التسخين، يهدف Warmy إلى تبسيط التسويق عبر البريد الإلكتروني وجعله أكثر كفاءة. تتصل الأداة بصندوق البريد الخاص بك وتستخدم محرك ذكاء اصطناعي يسمى "Adeline" لتسخين صندوق البر...
Nureply
nureply.com
Nureply هو برنامج بريد إلكتروني بارد يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وإعادة كتابة المحتوى وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بأقصى قدر من الكفاءة. لقد تم تصميمه لمساعدة الفرق الخارجية على تحقيق المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات من خلال مجموعة الأدوات التي تعتم...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Clever Elements
cleverelements.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للأفضل. تعتمد أكثر من 250.000 شركة على d للتسويق عبر البريد الإلكتروني Clever Elements هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية. أنها توفر محررًا سهل الاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني للحملات وميزات التحليلات.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلس...
SMTP.com
smtp.com
يمكن للبنية الأساسية لخدمة الترحيل الخاصة بـ SMTP أن تحل مشكلات التسليم لديك - بسرعة. نحن نعمل على زيادة عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين باستخدام عناوين IP الخاصة بنا ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للتأكد من امتثالها لمكافحة البريد العشوائي. ومن خلا...
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العم...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني حديثة تساعدك على إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني تفاعلية تشبه التطبيق لمساعدتك في الحصول على تحويلات وعائد استثمار أعلى. إنها مليئة بالطاقة مع جميع الميزات التي تراها عبر ESPs المختلفة بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني التفاعلية AMP لتحصل على عائد است...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عب...
Emercury
emercury.net
تساعد Emercury المسوقين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال على رعاية العملاء المحتملين، وتحويل المزيد من المبيعات إلى العملاء الحاليين، وتثقيف عملائك لزيادة الاحتفاظ بهم من خلال منصة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام. يعتمد نهجنا في التسويق عبر البريد الإلكتروني على تثقيف المسوق حول أفضل ...
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com هي أداة ثورية لتهيئة البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة توصيل صندوق البريد الخاص بك الذي تريد تشغيل حملات التوعية به وستتولى الأداة كل شيء بنفسها. Inboxigniter هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل من خلال الاهتمام بالصناعات وقطاعات الأعمال واللغات والمواقع لتقد...
EmailLabs
emaillabs.io
تم إنشاء EmailLabs لأولئك الذين لديهم نظام يقوم بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني. سواء كان لديك متجر أو فواتير أو محاسبة أو CRM أو ERP أو CMS أو نظام مخصص لأتمتة التسويق - ستعمل EmailLabs على زيادة إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ✅ بفضل التكامل البسيط عبر SMTP، تصبح الخدمة جاهزة للاست...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسل...
MailMonitor
mailmonitor.com
بدءًا من وضع البريد الوارد ومراقبة القائمة المحظورة وحتى تحليلات أداء حملات البريد الإلكتروني، تمتلك MailMonitor كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتأكد من أنك تتبع دائمًا أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. MailMonitor هو شريكك التكنولوجي الذي كنت...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن ال...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense هو برنامج مبيعات وتسويق يسمح لمحترفي المبيعات والتسويق بإنشاء بيانات حول عملائهم المحتملين والحاليين كل يوم لتحليل تلك البيانات لزيادة المبيعات وزيادة المشاركة التسويقية والوعي بالعلامة التجارية وتقليل تجارب العملاء السيئة والإيرادات المفقودة الناجمة عن موظفي المبيعات الاستنزاف وتحسين ...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني. فهو يساعد على تسخين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بالعملاء المحتملين. بمجرد أن يتم إعداد بريدك الإلكتروني، تصبح جاهزًا للوصول إلى البريد الوارد للعميل المحتمل بدلاً من مجلد البريد العشوائي الخاص به. يوفر Warmbase وقتك وط...
GoCustomer
gocustomer.ai
إعادة تعريف مشاركة العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني شديدة التخصيص. ادفع تسويقك من خلال مزيج الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص بنا لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وما هو أبعد من ذلك.
Inboxroad
inboxroad.com
اتصل بخادم Inboxroad SMTP واحصل على أفضل توصيل بمساعدة خبراء متخصصين. يقدم Inboxroad نصائح تتعلق بالمراقبة والتسليم الشخصي، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنشطة المعاملات عبر البريد الإلكتروني.
SendClean
sendclean.com
SendClean عبارة عن منصة ذكية لتوصيل البريد الإلكتروني ومزودة بجميع الأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التسويقية والمبيعات بأبسط الطرق.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Inbox Monster
inboxmonster.com
تتيح لك منصة Inbox Monster لتسليم البريد الإلكتروني ومراقبة التهديدات رؤية ما هو أبعد من المقاييس السطحية. يتم دعم العمق المذهل من التصورات والرؤى الجاهزة للعمل من قبل فريق خدمات احترافي استباقي. تتضمن أساسيات الجيل التالي من مسوقي البريد الإلكتروني المعتمد على البيانات ما يلي: + وضع البريد الوارد +...
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء ال...
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts هي أداة مراقبة البريد الإلكتروني المنافسة لفهم عدد مرات الخصم، ومتى يرسلون البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم رسائل البريد الإلكتروني.
mailivery
mailivery.io
Mailivery هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تحسين سمعة مرسل البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. من خلال الانخراط في محادثات المبيعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تساعد Mailivery المستخدمين على تجاوز خوارزميات البريد العشوائي وإيصال ر...