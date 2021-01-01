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أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية أفريقيا الوسطى

تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

Emma

Emma

myemma.com

من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...

Litmus

Litmus

litmus.com

يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.

Levitate

Levitate

levitate.ai

تجمع منصة السعادة لدينا بين أدوات الاتصال الأصلية والمتخصصين المتفانين في النجاح والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء علاقات دائمة.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزء...

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

نطاق واسع من حسابات البريد الإلكتروني غير المحدودة. يساعدك Mails.ai على تشغيل حملات بريد إلكتروني ذكية ومؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالك.

MailReach

MailReach

mailreach.co

خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API عبارة عن بنية أساسية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جمي...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...

Warmy

Warmy

warmy.io

أداة تلقائية الكل في واحد لتسليم البريد الإلكتروني لجعل قناة البريد الإلكتروني الخاصة بك موثوقة. صناديق بريد جاهزة لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع أعلى إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، باستخدام أحدث العمليات التلقائية للذكاء الاصطناعي.

Nureply

Nureply

nureply.com

برنامج بريد إلكتروني بارد يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء تخصيص البريد الإلكتروني في ثوانٍ وإعادة كتابة المحتوى وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. حقق المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات باستخدام Nureply.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.

SendPost

SendPost

sendpost.io

Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

تأكد من تسليم رسائل البريد الإلكتروني لعملائك دائمًا. تمنع منصة تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بنا وضع قائمة الحظر على الخادم وتكتشف بشكل استباقي مشكلات أمان البريد الإلكتروني.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

التوعية الباردة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هل تقوم بإرسال التوعية الباردة؟ إذا كانت الإجابة بنعم - أكمل القراءة. إذا كنت مثلنا - فربما لا تكون راضيًا عن أدوات التشغيل الآلي الحالية للتواصل البارد. غالي جدا. الكثير من الزحام اليدوي. ضعف القدرة على التسليم. نحن في مهمة لتغيير ذلك. إليك م...

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com هو حل متميز لتسليم البريد الإلكتروني وترحيل البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني ذات الحجم الكبير دون عناء.

Interseller

Interseller

interseller.io

يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للأفضل. تعتمد أكثر من 250.000 شركة على d للتسويق عبر البريد الإلكتروني Clever Elements هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية. أنها توفر محررًا سهل الاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني للحملات وميزات التحليلات.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام تقنية رائعة وأشخاص مهتمين حقًا. الأسهل في الاستخدام، ولكنه الأقوى.

Emercury

Emercury

emercury.net

تحويل المزيد من عملاء البريد الإلكتروني المحتملين إلى عملاء اكتشف منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يستخدمها المسوقون للوصول إلى عملائهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم.

InboxIgniter

InboxIgniter

inboxigniter.com

InboxIgniter.com هي أداة ثورية لتهيئة البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة توصيل صندوق البريد الخاص بك الذي تريد تشغيل حملات التوعية به وستتولى الأداة كل شيء بنفسها. Inboxigniter هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل من خلال الاهتمام بالصناعات وقطاعات الأعمال واللغات والمواقع لتقد...

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

تم إنشاء EmailLabs لأولئك الذين لديهم نظام يقوم بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني. سواء كان لديك متجر أو فواتير أو محاسبة أو CRM أو ERP أو CMS أو نظام مخصص لأتمتة التسويق - ستعمل EmailLabs على زيادة إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ✅ بفضل التكامل البسيط عبر SMTP، تصبح الخدمة جاهزة للاست...

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسل...

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

بدءًا من وضع البريد الوارد ومراقبة القائمة المحظورة وحتى تحليلات أداء حملات البريد الإلكتروني، تمتلك MailMonitor كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتأكد من أنك تتبع دائمًا أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. MailMonitor هو شريكك التكنولوجي الذي كنت...

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن ال...

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense هو برنامج مبيعات وتسويق يسمح لمحترفي المبيعات والتسويق بإنشاء بيانات حول عملائهم المحتملين والحاليين كل يوم لتحليل تلك البيانات لزيادة المبيعات وزيادة المشاركة التسويقية والوعي بالعلامة التجارية وتقليل تجارب العملاء السيئة والإيرادات المفقودة الناجمة عن موظفي المبيعات الاستنزاف وتحسين ...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...

Reoon

Reoon

reoon.com

تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Warmbase هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني. فهو يساعد على تسخين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بالعملاء المحتملين. بمجرد أن يتم إعداد بريدك الإلكتروني، تصبح جاهزًا للوصول إلى البريد الوارد للعميل المحتمل بدلاً من مجلد البريد العشوائي الخاص به. يوفر Warmbase وقتك وط...

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

إعادة تعريف مشاركة العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني شديدة التخصيص. ادفع تسويقك من خلال مزيج الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص بنا لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وما هو أبعد من ذلك.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

اتصل بخادم Inboxroad SMTP واحصل على أفضل توصيل بمساعدة خبراء متخصصين. يقدم Inboxroad نصائح تتعلق بالمراقبة والتسليم الشخصي، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنشطة المعاملات عبر البريد الإلكتروني.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean عبارة عن منصة ذكية لتوصيل البريد الإلكتروني ومزودة بجميع الأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التسويقية والمبيعات بأبسط الطرق.

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

تتيح لك منصة Inbox Monster لتسليم البريد الإلكتروني ومراقبة التهديدات رؤية ما هو أبعد من المقاييس السطحية. يتم دعم العمق المذهل من التصورات والرؤى الجاهزة للعمل من قبل فريق خدمات احترافي استباقي. تتضمن أساسيات الجيل التالي من مسوقي البريد الإلكتروني المعتمد على البيانات ما يلي: + وضع البريد الوارد +...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء ال...

MailCharts

MailCharts

mailcharts.com

MailCharts هي أداة مراقبة البريد الإلكتروني المنافسة لفهم عدد مرات الخصم، ومتى يرسلون البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم رسائل البريد الإلكتروني.

mailivery

mailivery

mailivery.io

يتأكد Mailivery من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بالعملاء المحتملين في كثير من الأحيان. نرسل رسائل بريد إلكتروني يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى صناديق البريد الوارد لدينا، ثم نخرجها من الرسائل غير المرغوب فيها، ونضع عليها علامة "موثوق بها"، ثم...

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