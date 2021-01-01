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أدوات تسليم البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - كينشاسا
تلعب أدوات تسليم البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وضع البريد الوارد وتعزيز السمعة الإيجابية بين المستلمين. أثبتت هذه الأدوات أنها لا تقدر بثمن في مجال استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الفتح وفرص التحويل. من خلال التأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني تتنقل بشكل فعال بين مرشحات البريد العشوائي ومصممة بشكل استراتيجي لتبدو شرعية، تصبح هذه الأدوات فعالة في تحقيق النجاح. يتم استخدامها عادةً من قبل مسوقي البريد الإلكتروني أو الفرق التنظيمية المنخرطة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة إلى قوائم الاتصال والعملاء المتوقعين، ويمكن للنشر الفعال لهذه الأدوات أن يضع المحتوى القيم وفرص المبيعات بشكل استراتيجي أمام جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا محوريًا في منع ضياع رسائل البريد الإلكتروني أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها، مما يضمن عملية اتصال أكثر سلاسة ونجاحًا.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
Levitate
levitate.ai
تجمع منصة السعادة لدينا بين أدوات الاتصال الأصلية والمتخصصين المتفانين في النجاح والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء علاقات دائمة.
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزء...
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.
mails.ai
mails.ai
نطاق واسع من حسابات البريد الإلكتروني غير المحدودة. يساعدك Mails.ai على تشغيل حملات بريد إلكتروني ذكية ومؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالك.
MailReach
mailreach.co
خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API عبارة عن بنية أساسية لإرسال البريد الإلكتروني توفر على الفور عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP أو HTTP API. يساعد على توفير تجربة ممتازة للعملاء من خلال تسليم رسائل البريد الإلكتروني دون تأخير، مما يزيد الإيرادات من خلال زيادة إمكانية التسليم إلى الحد الأقصى. دعم جمي...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
Warmy
warmy.io
أداة تلقائية الكل في واحد لتسليم البريد الإلكتروني لجعل قناة البريد الإلكتروني الخاصة بك موثوقة. صناديق بريد جاهزة لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع أعلى إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، باستخدام أحدث العمليات التلقائية للذكاء الاصطناعي.
Nureply
nureply.com
برنامج بريد إلكتروني بارد يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء تخصيص البريد الإلكتروني في ثوانٍ وإعادة كتابة المحتوى وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. حقق المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات باستخدام Nureply.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.
MailChannels
mailchannels.com
تأكد من تسليم رسائل البريد الإلكتروني لعملائك دائمًا. تمنع منصة تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بنا وضع قائمة الحظر على الخادم وتكتشف بشكل استباقي مشكلات أمان البريد الإلكتروني.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Pipl.ai
pipl.ai
التوعية الباردة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هل تقوم بإرسال التوعية الباردة؟ إذا كانت الإجابة بنعم - أكمل القراءة. إذا كنت مثلنا - فربما لا تكون راضيًا عن أدوات التشغيل الآلي الحالية للتواصل البارد. غالي جدا. الكثير من الزحام اليدوي. ضعف القدرة على التسليم. نحن في مهمة لتغيير ذلك. إليك م...
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com هو حل متميز لتسليم البريد الإلكتروني وترحيل البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني ذات الحجم الكبير دون عناء.
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
Mailmodo
mailmodo.com
لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.
Clever Elements
cleverelements.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للأفضل. تعتمد أكثر من 250.000 شركة على d للتسويق عبر البريد الإلكتروني Clever Elements هي خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني ألمانية. أنها توفر محررًا سهل الاستخدام لتصميم رسائل البريد الإلكتروني للحملات وميزات التحليلات.
Bouncer
usebouncer.com
خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام تقنية رائعة وأشخاص مهتمين حقًا. الأسهل في الاستخدام، ولكنه الأقوى.
Emercury
emercury.net
تحويل المزيد من عملاء البريد الإلكتروني المحتملين إلى عملاء اكتشف منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يستخدمها المسوقون للوصول إلى عملائهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com هي أداة ثورية لتهيئة البريد الإلكتروني. يمكنك ببساطة توصيل صندوق البريد الخاص بك الذي تريد تشغيل حملات التوعية به وستتولى الأداة كل شيء بنفسها. Inboxigniter هي أداة لإعداد البريد الإلكتروني تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل من خلال الاهتمام بالصناعات وقطاعات الأعمال واللغات والمواقع لتقد...
EmailLabs
emaillabs.io
تم إنشاء EmailLabs لأولئك الذين لديهم نظام يقوم بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني. سواء كان لديك متجر أو فواتير أو محاسبة أو CRM أو ERP أو CMS أو نظام مخصص لأتمتة التسويق - ستعمل EmailLabs على زيادة إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ✅ بفضل التكامل البسيط عبر SMTP، تصبح الخدمة جاهزة للاست...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسل...
MailMonitor
mailmonitor.com
بدءًا من وضع البريد الوارد ومراقبة القائمة المحظورة وحتى تحليلات أداء حملات البريد الإلكتروني، تمتلك MailMonitor كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتأكد من أنك تتبع دائمًا أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني. MailMonitor هو شريكك التكنولوجي الذي كنت...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: منصة SaaS النهائية للتنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني ارفع مستوى لعبة التنقيب عن أعمالك باستخدام Leadspicker - وهو حل SaaS مبتكر مصمم خصيصًا للمسوقين ومحترفي المبيعات الذين يركزون على النتائج. مع Leadspicker، لم تعد بحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة للبحث عن ال...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense هو برنامج مبيعات وتسويق يسمح لمحترفي المبيعات والتسويق بإنشاء بيانات حول عملائهم المحتملين والحاليين كل يوم لتحليل تلك البيانات لزيادة المبيعات وزيادة المشاركة التسويقية والوعي بالعلامة التجارية وتقليل تجارب العملاء السيئة والإيرادات المفقودة الناجمة عن موظفي المبيعات الاستنزاف وتحسين ...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من ...
Kasplo
kasplo.com
تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase هي أداة إحماء للبريد الإلكتروني. فهو يساعد على تسخين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بالعملاء المحتملين. بمجرد أن يتم إعداد بريدك الإلكتروني، تصبح جاهزًا للوصول إلى البريد الوارد للعميل المحتمل بدلاً من مجلد البريد العشوائي الخاص به. يوفر Warmbase وقتك وط...
GoCustomer
gocustomer.ai
إعادة تعريف مشاركة العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني شديدة التخصيص. ادفع تسويقك من خلال مزيج الذكاء الاصطناعي الفريد الخاص بنا لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وما هو أبعد من ذلك.
Inboxroad
inboxroad.com
اتصل بخادم Inboxroad SMTP واحصل على أفضل توصيل بمساعدة خبراء متخصصين. يقدم Inboxroad نصائح تتعلق بالمراقبة والتسليم الشخصي، مما يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني وأنشطة المعاملات عبر البريد الإلكتروني.
SendClean
sendclean.com
SendClean عبارة عن منصة ذكية لتوصيل البريد الإلكتروني ومزودة بجميع الأدوات والميزات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التسويقية والمبيعات بأبسط الطرق.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Inbox Monster
inboxmonster.com
تتيح لك منصة Inbox Monster لتسليم البريد الإلكتروني ومراقبة التهديدات رؤية ما هو أبعد من المقاييس السطحية. يتم دعم العمق المذهل من التصورات والرؤى الجاهزة للعمل من قبل فريق خدمات احترافي استباقي. تتضمن أساسيات الجيل التالي من مسوقي البريد الإلكتروني المعتمد على البيانات ما يلي: + وضع البريد الوارد +...
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء ال...
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts هي أداة مراقبة البريد الإلكتروني المنافسة لفهم عدد مرات الخصم، ومتى يرسلون البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم رسائل البريد الإلكتروني.
mailivery
mailivery.io
يتأكد Mailivery من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بالعملاء المحتملين في كثير من الأحيان. نرسل رسائل بريد إلكتروني يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى صناديق البريد الوارد لدينا، ثم نخرجها من الرسائل غير المرغوب فيها، ونضع عليها علامة "موثوق بها"، ثم...