برنامج عميل البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج عميل البريد الإلكتروني للمستخدمين إدارة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تطبيق سطح المكتب. على الرغم من أنها تعمل بشكل مشابه لمديري بريد الويب المتاحين من خلال المتصفح، إلا أنه يتم الوصول إلى عملاء البريد الإلكتروني عبر برنامج تم تنزيله. يقدم بعض موفري حسابات البريد الإلكتروني عملاء البريد الإلكتروني الخاصين بهم، على الرغم من أن معظمهم لا يقدم حسابات بريد إلكتروني بأنفسهم. الميزة الرئيسية لعملاء البريد الإلكتروني هي قدرتهم على إنشاء صندوق وارد موحد لحسابات بريد إلكتروني متعددة. على الرغم من أن بعض خدمات بريد الويب يمكنها دمج رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة من نفس الموفر، إلا أنه يمكن لعملاء البريد الإلكتروني جمع رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمات مختلفين في مكان واحد. مثل خدمات بريد الويب، تتضمن برامج البريد الإلكتروني ميزات التقويم أو تتكامل مع برامج التقويم الخارجية، مما يتيح للمستخدمين تنسيق الاجتماعات وتتبع التواريخ المهمة بسهولة.
إرسال تطبيق جديد
Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook هو تطبيق ويب من مايكروسوفت لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام، يدعم عدة حسابات ويوفر أدوات تنظيمية متقدمة.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
Missive
missiveapp.com
Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Trengo
trengo.com
Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.
Loop Email
intheloop.io
تطبيق Loop Email هو صندوق بريد جماعي لتنظيم الرسائل الواردة وتسهيل التواصل بين فرق العمل، مع ميزات لتعيين المهام والتفاعل.
Pingly
pingly.com
تطبيق Pingly يتيح لك التواصل بسهولة عبر البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، والصوت من منصة موحدة.
Unipile
unipile.com
Unipile هو تطبيق يدمج قنوات الاتصال مثل LinkedIn وGmail وWhatsApp، مما يسهل إدارة التفاعلات وجدولة المحتوى وتحليل الأداء.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand هو منصة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة، تتيح دمج صناديق البريد لزيادة نطاق الحملة. يمكن ضبط القيود وأنماط الإرسال تلقائيًا.
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