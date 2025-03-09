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يتيح برنامج عميل البريد الإلكتروني للمستخدمين إدارة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تطبيق سطح المكتب. على الرغم من أنها تعمل بشكل مشابه لمديري بريد الويب المتاحين من خلال المتصفح، إلا أنه يتم الوصول إلى عملاء البريد الإلكتروني عبر برنامج تم تنزيله. يقدم بعض موفري حسابات البريد الإلكتروني عملاء البريد الإلكتروني الخاصين بهم، على الرغم من أن معظمهم لا يقدم حسابات بريد إلكتروني بأنفسهم. الميزة الرئيسية لعملاء البريد الإلكتروني هي قدرتهم على إنشاء صندوق وارد موحد لحسابات بريد إلكتروني متعددة. على الرغم من أن بعض خدمات بريد الويب يمكنها دمج رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة من نفس الموفر، إلا أنه يمكن لعملاء البريد الإلكتروني جمع رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمات مختلفين في مكان واحد. مثل خدمات بريد الويب، تتضمن برامج البريد الإلكتروني ميزات التقويم أو تتكامل مع برامج التقويم الخارجية، مما يتيح للمستخدمين تنسيق الاجتماعات وتتبع التواريخ المهمة بسهولة.
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Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook هو تطبيق ويب من مايكروسوفت لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام، يدعم عدة حسابات ويوفر أدوات تنظيمية متقدمة.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
Missive
missiveapp.com
Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.
Pingly
pingly.com
أرسل رسائل أو تحدث بسلاسة مع أي شخص عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية من منصة واحدة موحدة.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في التنقل بين الأنظمة الأساسية لإخبار فريقك عن رسائل البريد الإلكتروني المذكورة. أنت بحاجة إلى تطبيق واحد يساعدك على التحرك بشكل أسرع وإبقاء كل شيء وكل شخص على نفس الصفحة. هذه حلقة. إنه يبسط وينظم جميع اتصالات العمل الواردة في صندوق بريد واحد ويمنحك أنت وفريقك النظام والتحكم والتركيز. مع Loop، لن يتم تفويت أي رسائل ويمكن لفريقك تعيين الملكية والدردشة حول رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتبادل الملفات وأتمتة سير العمل وإدارة صناديق البريد الوارد المشتركة بسهولة. لماذا لا تحاول ذلك اليوم؟
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand عبارة عن نظام أساسي للتواصل عبر البريد الإلكتروني يسمح لك بدمج صناديق البريد لتوسيع نطاق وصول بريدك الإلكتروني. يعد استخدام صناديق بريد متعددة في حملة واحدة أمرًا مهمًا إذا كنت تريد الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بشكل أسرع. قم بتعيين القيود وأنماط الإرسال على مستوى صندوق البريد وسيتبع Mailstand القواعد الخاصة بك تلقائيًا حتى لا تقوم أبدًا بالإرسال الزائد في الوقت الخطأ.
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