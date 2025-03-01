ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج عميل البريد الإلكتروني للمستخدمين إدارة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تطبيق سطح المكتب. على الرغم من أنها تعمل بشكل مشابه لمديري بريد الويب المتاحين من خلال المتصفح، إلا أنه يتم الوصول إلى عملاء البريد الإلكتروني عبر برنامج تم تنزيله. يقدم بعض موفري حسابات البريد الإلكتروني عملاء البريد الإلكتروني الخاصين بهم، على الرغم من أن معظمهم لا يقدم حسابات بريد إلكتروني بأنفسهم. الميزة الرئيسية لعملاء البريد الإلكتروني هي قدرتهم على إنشاء صندوق وارد موحد لحسابات بريد إلكتروني متعددة. على الرغم من أن بعض خدمات بريد الويب يمكنها دمج رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة من نفس الموفر، إلا أنه يمكن لعملاء البريد الإلكتروني جمع رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمات مختلفين في مكان واحد. مثل خدمات بريد الويب، تتضمن برامج البريد الإلكتروني ميزات التقويم أو تتكامل مع برامج التقويم الخارجية، مما يتيح للمستخدمين تنسيق الاجتماعات وتتبع التواريخ المهمة بسهولة.
إرسال تطبيق جديد
Zoom
zoom.us
Zoom هو برنامج PideOtelephony Program الذي تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. يوفر الإصدار المجاني خدمة دردشة الفيديو التي تتيح ما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد ، مع قيود زمنية مدتها 40 دقيقة على حسابات مجانية لها اجتماعات من ثلاثة أو أكثر من المشاركين. لدى المستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه ، مع السماح بأعلى ما يصل إلى 1000 شخص بشكل متزامن ، مع عدم وجود قيود زمنية العمل عن بعد ، والتعليم عن بعد ، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect و Outlook Web Access و Outlook Web App) هو تطبيق ويب مدير معلومات شخصية من Microsoft. يتضمن عميل بريد إلكتروني قائم على الويب ، وأداة تقويم ، ومدير اتصال ، ومدير مهمة. ويشمل أيضًا تكامل الوظيفة الإضافية ، Skype على الويب ، والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق البريد الوارد للفريق. - دردشة الفريق الداخلية. - قواعد لأتمتة سير العمل. - التكامل.
Pingly
pingly.com
أرسل رسائل أو تحدث بسلاسة مع أي شخص عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية من منصة واحدة موحدة.
Spike
spikenow.com
Spike يحل الفوضى والتواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني ، والدردشة الجماعية ، والمستندات التعاونية ، والاجتماعات ، في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة بريد إلكتروني أفضل من خلال تطبيق Spike's Exchange Conversational الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الدردشة. إنه مثل وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لأهم رسائلك ، بحيث يمكنك التركيز على أهم الأشياء. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يوفر Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والوثائق التعاونية في موجز موحد. التواصل والتعاون دون عناء مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والبائعين ، سواء كانوا يستخدمون الارتفاع أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية مصممة لتفاعلات الفريق ذات مغزى. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء مجال مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للرسائل التي تضمن التواصل السلس.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في التنقل بين الأنظمة الأساسية لإخبار فريقك عن رسائل البريد الإلكتروني المذكورة. أنت بحاجة إلى تطبيق واحد يساعدك على التحرك بشكل أسرع وإبقاء كل شيء وكل شخص على نفس الصفحة. هذه حلقة. إنه يبسط وينظم جميع اتصالات العمل الواردة في صندوق بريد واحد ويمنحك أنت وفريقك النظام والتحكم والتركيز. مع Loop، لن يتم تفويت أي رسائل ويمكن لفريقك تعيين الملكية والدردشة حول رسائل البريد الإلكتروني للعملاء وتبادل الملفات وأتمتة سير العمل وإدارة صناديق البريد الوارد المشتركة بسهولة. لماذا لا تحاول ذلك اليوم؟
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand عبارة عن نظام أساسي للتواصل عبر البريد الإلكتروني يسمح لك بدمج صناديق البريد لتوسيع نطاق وصول بريدك الإلكتروني. يعد استخدام صناديق بريد متعددة في حملة واحدة أمرًا مهمًا إذا كنت تريد الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بشكل أسرع. قم بتعيين القيود وأنماط الإرسال على مستوى صندوق البريد وسيتبع Mailstand القواعد الخاصة بك تلقائيًا حتى لا تقوم أبدًا بالإرسال الزائد في الوقت الخطأ.
© 2025 WebCatalog, Inc.