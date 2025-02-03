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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج عميل البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

يتيح برنامج عميل البريد الإلكتروني للمستخدمين إدارة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال تطبيق سطح المكتب. على الرغم من أنها تعمل بشكل مشابه لمديري بريد الويب المتاحين من خلال المتصفح، إلا أنه يتم الوصول إلى عملاء البريد الإلكتروني عبر برنامج تم تنزيله. يقدم بعض موفري حسابات البريد الإلكتروني عملاء البريد الإلكتروني الخاصين بهم، على الرغم من أن معظمهم لا يقدم حسابات بريد إلكتروني بأنفسهم. الميزة الرئيسية لعملاء البريد الإلكتروني هي قدرتهم على إنشاء صندوق وارد موحد لحسابات بريد إلكتروني متعددة. على الرغم من أن بعض خدمات بريد الويب يمكنها دمج رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة من نفس الموفر، إلا أنه يمكن لعملاء البريد الإلكتروني جمع رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمات مختلفين في مكان واحد. مثل خدمات بريد الويب، تتضمن برامج البريد الإلكتروني ميزات التقويم أو تتكامل مع برامج التقويم الخارجية، مما يتيح للمستخدمين تنسيق الاجتماعات وتتبع التواريخ المهمة بسهولة.