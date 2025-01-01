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برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي
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برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم تقنية مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لمنع المحتوى الضار من الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين. تقوم هذه الأدوات بتحليل رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى والمرفقات بحثًا عن التهديدات المحتملة، وتصفية أو حظر أي شيء يبدو مريبًا. يمكن للمسؤولين السماح بالمحتوى أو المرسلين الذين يثقون بهم أثناء حظر أو إدراج أولئك الذين يعتبرون مشبوهين في القائمة السوداء. تعتمد الشركات على أدوات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لحماية الموظفين من هجمات التصيد الاحتيالي ومنع التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة التي قد تؤدي إلى اختراق الشبكات المحلية. تساعد هذه الأدوات أيضًا على ضمان عدم إرسال المعلومات الحساسة عن طريق الخطأ إلى مستلمين غير مصرح لهم، مما يقلل من مخاطر الخروقات الأمنية.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

Sanebox هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يساعد على تنظيم صندوق الوارد عن طريق تصفية الرسائل غير المهمة ويوفر ملخصًا يوميًا. يُحقق توفير الوقت للمستخدمين.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

IronVest

IronVest

ironvest.com

تطبيق IronVest InboxGuard يوفر تدريباً أمنياً عالي التفاعل ضد التصيد الاحتيالي في الوقت الحقيقي على رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack هو تطبيق يوفر حماية متقدمة للبريد الإلكتروني ضد التهديدات مثل التصيد والبريد العشوائي، مما يعزز الأمان السيبراني للمؤسسات.

Intermedia

Intermedia

intermedia.com

تساعد تطبيق Intermedia الشركات في التواصل بشكل فعال عبر منصة واحدة تضم خدمات الصوت، الفيديو، رسائل النص، والمزيد، مع أمان وموثوقية عالية.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.

SimplyCast

SimplyCast

simplycast.com

SimplyCast هو تطبيق يوفر أدوات الاتصال والأتمتة للمؤسسات، مما يساعدها على إدارة استراتيجيات التواصل بفعالية من خلال قنوات متعددة.

OOPSpam

OOPSpam

oopspam.com

تطبيق OOPSpam يتيح تصفية البريد العشوائي بدقة باستخدام التعلم الآلي، يعمل عبر منصات متعددة، ويعزز الخصوصية دون جمع بيانات شخصية.

1Fort

1Fort

1fort.com

تساعد 1Fort وسطاء التأمين في تسريع عملية تأمين الأمن السيبراني للشركات المتوسطة، مما يوفر الوقت والمال.

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برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog