برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Intermedia

intermedia.com

Intermedia هي شركة الاتصالات السحابية التي تساعد أكثر من 140.000 شركة على الاتصال بشكل أفضل، من أي مكان، من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن الصوت ومؤتمرات الفيديو والدردشة والرسائل النصية القصيرة ومركز الاتصال والبريد الإلكتروني للأعمال والإنتاجية ومشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي والأمن والأرشفة. وأكثر من ذلك. نحن نسعى جاهدين للقضاء على الحاجة إلى العديد من موفري خدمات الاتصالات من خلال مجموعة متكاملة بسلاسة من حلول الاتصالات والتعاون الذكية، بما في ذلك منتجنا الرئيسي، Intermedia Unite®، والذي يتم تقديمه جميعًا من خلال منصة واحدة موثوقة وآمنة للغاية. مع خيارات العقود الشهرية، وفاتورة شهرية واحدة، ونقطة تحكم إدارية بديهية واحدة، ومعتمدة من J.D. Power للتميز في الدعم الفني سبع مرات، تلتزم Intermedia بتوفير منتجات على مستوى المؤسسات للشركات من جميع الأحجام من خلال عملية بسيطة تجربة خالية من القلق. باعتبارها شركة شريكة أولاً، تعمل Intermedia مع أكثر من 7500 شريك قناة من خلال توفير مجموعة شاملة من البرامج والموارد والدعم لمساعدتهم على زيادة إيراداتهم وتحقيق أقصى قدر من النجاح. تشتمل البرامج على نموذج إعادة بيع ملكية العملاء (CORE™) الخاص بنا - والذي يمكّن الشركاء من إعادة بيع حلول Intermedia وتعبئتها وإدارتها كما لو كانت خاصة بهم، مع الاستفادة من الشروط الاقتصادية الجذابة للغاية والحفاظ على ملكية علاقاتهم مع العملاء - بالإضافة إلى الوكيل نماذج. تفتخر Intermedia أيضًا بكونها المزود الحصري لمنصة الاتصالات السحابية لشركة NEC، الشركة الرائدة في حصة السوق العالمية للاتصالات الموحدة مع ما يقدر بنحو 80 مليون مستخدم لهواتف الأعمال حول العالم.