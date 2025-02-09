برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع بين منع التهديدات والتصحيح وإدارة الأصول وإدارة حقوق نقطة النهاية ومكافحة الفيروسات وأمن البريد والتي تعمل معًا على تأمين العملاء ضد الهجمات الإلكترونية والحفاظ على المعلومات الهامة والملكية الفكرية آمنة. تم الاعتراف بـ Heimdal كشركة رائدة في مجال الفكر، وقد فازت بالعديد من الجوائز الدولية لحلولها وإنشاء المحتوى التعليمي. يتكون خط منتجات Heimdal حاليًا من 10 منتجات وخدمتين. تشمل الفئة السابقة نقطة نهاية منع التهديدات، وشبكة منع التهديدات، وإدارة التصحيح والأصول، وإدارة الوصول المميز، والتحكم في التطبيقات، والجيل التالي من برامج مكافحة فيروسات نقاط النهاية، وحماية تشفير برامج الفدية، وأمن البريد الإلكتروني، ومنع الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وسطح المكتب البعيد. يتم تمثيل الأخير من خلال الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها، بالإضافة إلى الكشف والاستجابة الموسعة، أو EDR وXDR للاختصار. حاليًا، يتم نشر حلول Heimdal للأمن السيبراني في أكثر من 45 دولة ويتم دعمها إقليميًا من مكاتب في أكثر من 15 دولة، بواسطة أكثر من 175 متخصصًا مؤهلين تأهيلاً عاليًا. Heimdal حاصلة على شهادة ISAE 3000 وتؤمن أكثر من 2 مليون نقطة نهاية لأكثر من 10000 شركة. تدعم الشركة شركائها دون تنازلات على أساس القدرة على التنبؤ وقابلية التوسع. الهدف المشترك هو إنشاء نظام بيئي مستدام وشراكة استراتيجية.