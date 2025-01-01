الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي

تم تصميم تقنية مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لمنع المحتوى الضار من الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين. تقوم هذه الأدوات بتحليل رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى والمرفقات بحثًا عن التهديدات المحتملة، وتصفية أو حظر أي شيء يبدو مريبًا. يمكن للمسؤولين السماح بالمحتوى أو المرسلين الذين يثقون بهم أثناء حظر أو إدراج أولئك الذين يعتبرون مشبوهين في القائمة السوداء. تعتمد الشركات على أدوات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لحماية الموظفين من هجمات التصيد الاحتيالي ومنع التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة التي قد تؤدي إلى اختراق الشبكات المحلية. تساعد هذه الأدوات أيضًا على ضمان عدم إرسال المعلومات الحساسة عن طريق الخطأ إلى مستلمين غير مصرح لهم، مما يقلل من مخاطر الخروقات الأمنية.