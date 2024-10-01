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برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - الجزائر
تم تصميم تقنية مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لمنع المحتوى الضار من الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين. تقوم هذه الأدوات بتحليل رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى والمرفقات بحثًا عن التهديدات المحتملة، وتصفية أو حظر أي شيء يبدو مريبًا. يمكن للمسؤولين السماح بالمحتوى أو المرسلين الذين يثقون بهم أثناء حظر أو إدراج الأشخاص المشبوهين في القائمة السوداء. تعتمد الشركات على أدوات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لحماية الموظفين من هجمات التصيد الاحتيالي ومنع التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة التي قد تؤدي إلى اختراق الشبكات المحلية. تساعد هذه الأدوات أيضًا على ضمان عدم إرسال المعلومات الحساسة عن طريق الخطأ إلى مستلمين غير مصرح لهم، مما يقلل من مخاطر الخروقات الأمنية.
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SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد ا...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تح...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة أمن سيبراني سريعة النمو تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع ...
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل...
Intermedia
intermedia.com
Intermedia هي شركة الاتصالات السحابية التي تساعد أكثر من 140.000 شركة على الاتصال بشكل أفضل، من أي مكان، من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن الصوت ومؤتمرات الفيديو والدردشة والرسائل النصية القصيرة ومركز الاتصال والبريد الإلكتروني للأعمال والإنتاجية ومشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي ...
SimplyCast
simplycast.com
تعد شركة SimpleCast حاصلة على شهادة ISO 27001:2013، وهي المزود الرائد لبرامج المشاركة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال توفير تكنولوجيا الاتصالات في حالات الطوارئ وغير الطوارئ، يقدم SimpleCast أكثر من 20 أداة وقناة اتصال لمساعدة المؤسسات على زيادة كفاءتها. تعد منصة المشاركة 360 الخاصة بالشركة ح...
OOPSpam
oopspam.com
تمنع واجهة برمجة تطبيقات OOPSpam الروبوتات والبريد العشوائي اليدوي من الوصول إلى عملائك بدقة وخصوصية عالية.
1Fort
1fort.com
تعمل شركة 1Fort على تبسيط عملية تقديم التأمين الإلكتروني للشركات ذات الأسواق المتوسطة، مما يوفر على وسطاء التأمين وعملائهم الوقت والمال. يستخدم الوسطاء 1Fort لعرض أسعار المزيد من الأسواق في وقت أقل من خلال مساعدة عملائهم على الحصول على تأمين خلال أيام، وليس أسابيع. تستخدم الشركات 1Fort لأتمتة ما يصل...
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للش...