برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما

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تم تصميم تقنية مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لمنع المحتوى الضار من الوصول إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين. تقوم هذه الأدوات بتحليل رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى والمرفقات بحثًا عن التهديدات المحتملة، وتصفية أو حظر أي شيء يبدو مريبًا. يمكن للمسؤولين السماح بالمحتوى أو المرسلين الذين يثقون بهم أثناء حظر أو إدراج أولئك الذين يعتبرون مشبوهين في القائمة السوداء. تعتمد الشركات على أدوات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لحماية الموظفين من هجمات التصيد الاحتيالي ومنع التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة التي قد تؤدي إلى اختراق الشبكات المحلية. تساعد هذه الأدوات أيضًا على ضمان عدم إرسال المعلومات الحساسة عن طريق الخطأ إلى مستلمين غير مصرح لهم، مما يقلل من مخاطر الخروقات الأمنية.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعادة التحكم في صندوق الوارد الخاص بهم.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
SimplyCast
simplycast.com
تعد شركة SimpleCast حاصلة على شهادة ISO 27001:2013، وهي المزود الرائد لبرامج المشاركة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال توفير تكنولوجيا الاتصالات في حالات الطوارئ وغير الطوارئ، يقدم SimpleCast أكثر من 20 أداة وقناة اتصال لمساعدة المؤسسات على زيادة كفاءتها. تعد منصة المشاركة 360 الخاصة بالشركة حلاً غنيًا بالميزات يجمع بين أتمتة التسويق والتسويق الداخلي والتواصل التفاعلي. مع عملاء في أكثر من 175 دولة، بما في ذلك العديد من الأسماء التجارية الأكثر شهرة حول العالم في قطاعات البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والضيافة، توفر SimpleCast للمؤسسات القدرة على الوصول بفعالية إلى العملاء باستخدام وسيلة الاتصال المفضلة لديهم.
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تحديثه باستمرار وذو صلة وجذاب للغاية مصمم خصيصًا لتغيير سلوك الموظفين وتعزيز ثقافة أمنية قوية في جميع أنحاء مؤسستك.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia هي شركة الاتصالات السحابية التي تساعد أكثر من 140.000 شركة على الاتصال بشكل أفضل، من أي مكان، من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن الصوت ومؤتمرات الفيديو والدردشة والرسائل النصية القصيرة ومركز الاتصال والبريد الإلكتروني للأعمال والإنتاجية ومشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي والأمن والأرشفة. وأكثر من ذلك. نحن نسعى جاهدين للقضاء على الحاجة إلى العديد من موفري خدمات الاتصالات من خلال مجموعة متكاملة بسلاسة من حلول الاتصالات والتعاون الذكية، بما في ذلك منتجنا الرئيسي، Intermedia Unite®، والذي يتم تقديمه جميعًا من خلال منصة واحدة موثوقة وآمنة للغاية. مع خيارات العقود الشهرية، وفاتورة شهرية واحدة، ونقطة تحكم إدارية بديهية واحدة، ومعتمدة من J.D. Power للتميز في الدعم الفني سبع مرات، تلتزم Intermedia بتوفير منتجات على مستوى المؤسسات للشركات من جميع الأحجام من خلال عملية بسيطة تجربة خالية من القلق. باعتبارها شركة شريكة أولاً، تعمل Intermedia مع أكثر من 7500 شريك قناة من خلال توفير مجموعة شاملة من البرامج والموارد والدعم لمساعدتهم على زيادة إيراداتهم وتحقيق أقصى قدر من النجاح. تشتمل البرامج على نموذج إعادة بيع ملكية العملاء (CORE™) الخاص بنا - والذي يمكّن الشركاء من إعادة بيع حلول Intermedia وتعبئتها وإدارتها كما لو كانت خاصة بهم، مع الاستفادة من الشروط الاقتصادية الجذابة للغاية والحفاظ على ملكية علاقاتهم مع العملاء - بالإضافة إلى الوكيل نماذج. تفتخر Intermedia أيضًا بكونها المزود الحصري لمنصة الاتصالات السحابية لشركة NEC، الشركة الرائدة في حصة السوق العالمية للاتصالات الموحدة مع ما يقدر بنحو 80 مليون مستخدم لهواتف الأعمال حول العالم.
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع بين منع التهديدات والتصحيح وإدارة الأصول وإدارة حقوق نقطة النهاية ومكافحة الفيروسات وأمن البريد والتي تعمل معًا على تأمين العملاء ضد الهجمات الإلكترونية والحفاظ على المعلومات الهامة والملكية الفكرية آمنة. تم الاعتراف بـ Heimdal كشركة رائدة في مجال الفكر، وقد فازت بالعديد من الجوائز الدولية لحلولها وإنشاء المحتوى التعليمي. يتكون خط منتجات Heimdal حاليًا من 10 منتجات وخدمتين. تشمل الفئة السابقة نقطة نهاية منع التهديدات، وشبكة منع التهديدات، وإدارة التصحيح والأصول، وإدارة الوصول المميز، والتحكم في التطبيقات، والجيل التالي من برامج مكافحة فيروسات نقاط النهاية، وحماية تشفير برامج الفدية، وأمن البريد الإلكتروني، ومنع الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وسطح المكتب البعيد. يتم تمثيل الأخير من خلال الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها، بالإضافة إلى الكشف والاستجابة الموسعة، أو EDR وXDR للاختصار. حاليًا، يتم نشر حلول Heimdal للأمن السيبراني في أكثر من 45 دولة ويتم دعمها إقليميًا من مكاتب في أكثر من 15 دولة، بواسطة أكثر من 175 متخصصًا مؤهلين تأهيلاً عاليًا. Heimdal حاصلة على شهادة ISAE 3000 وتؤمن أكثر من 2 مليون نقطة نهاية لأكثر من 10000 شركة. تدعم الشركة شركائها دون تنازلات على أساس القدرة على التنبؤ وقابلية التوسع. الهدف المشترك هو إنشاء نظام بيئي مستدام وشراكة استراتيجية.
1Fort
1fort.com
تعمل شركة 1Fort على تبسيط عملية تقديم التأمين الإلكتروني للشركات ذات الأسواق المتوسطة، مما يوفر على وسطاء التأمين وعملائهم الوقت والمال. يستخدم الوسطاء 1Fort لعرض أسعار المزيد من الأسواق في وقت أقل من خلال مساعدة عملائهم على الحصول على تأمين خلال أيام، وليس أسابيع. تستخدم الشركات 1Fort لأتمتة ما يصل إلى 90% من العمل لتلبية متطلبات الأمان، مما يمكنها من فتح سياسات ذات أسعار أفضل وتغطية أكثر شمولاً.
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل فعال وقابل للترقية يتكيف مع مؤسساتهم، بالإضافة إلى خدمة دعم عالمية المستوى.
OOPSpam
oopspam.com
تمنع واجهة برمجة تطبيقات OOPSpam الروبوتات والبريد العشوائي اليدوي من الوصول إلى عملائك بدقة وخصوصية عالية.
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