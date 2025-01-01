برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يلبي موفرو محتوى التعليم الإلكتروني احتياجات الشركات والمهنيين من خلال تقديم مكتبات محتوى جاهزة يمكن الوصول إليها عبر السحابة. تشمل هذه المكتبات دورات ودروسًا ومقاطع فيديو وكتبًا في موضوعات متنوعة مثل مهارات الأعمال والإدارة والقيادة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب على الامتثال للصحة والسلامة البيئية (EHS) والمزيد. تعد نماذج الاشتراك شائعة بين هؤلاء المزودين، حيث تمنح عددًا محددًا من المستخدمين حق الوصول إلى المحتوى المنسق. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى بعض موفري التعليم الإلكتروني رسومًا مقابل شهادات الإكمال أو يقدمون إمكانية الوصول على مستوى المؤسسة إلى الدورات التدريبية وميزات التعليم الإلكتروني المتقدمة. يقدم بعض مقدمي الخدمة أيضًا برامج نظام إدارة التعلم (LMS) أو عمليات التكامل المصممة لاستكمال مكتبات المحتوى الخاصة بهم. تساعد حلول وتكاملات نظام إدارة التعلم (LMS) الشركات وأقسام التعلم في الإشراف على التقدم المحرز في التدريب على التعلم الإلكتروني لموظفيها وتحسينه. علاوة على ذلك، يمكن لشركات التدريب دمج حلول محتوى التعليم الإلكتروني بسلاسة مع برامج نظام إدارة التدريب الحالية الخاصة بها.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Scribd
scribd.com
Scribd هو تطبيق للاشتراك يوفر الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمستندات عبر الأجهزة المختلفة.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في المهارات الرقمية مع فصول مباشرة ودعم للتعلم الذاتي، موجه لجميع مستويات المهارة.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning هي منصة تعلم رقمية تحتوي على محتوى متنوع من كتب وفيديوهات ودورات تعليمية تدعم تطوير المهارات في التكنولوجيا والأعمال.
Perlego
perlego.com
Perlego هي منصة تعليمية تقدم مكتبة شاملة من الموارد الأكاديمية، بما في ذلك أداة للبحث الذكي لمساعدة الطلاب والباحثين في العثور على المعلومات.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Scaler
scaler.com
تطبيق Scaler يتيح لك تحسين مهارات البرمجة من خلال توجيه فردي من خبراء MAANG، بالإضافة لامتحانات محاكاة ودورات مخصصة لمساعدتك في مسيرتك المهنية.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
edureka
edureka.co
Edureka هي منصة تعليمية تفاعلية تتيح للمتعلمين الوصول إلى دورات يقودها مدرسون في مجالات مثل تطوير البرمجيات وعلوم البيانات، مع دعم متواصل.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets هو تطبيق يقدم دورات تعليمية شاملة في تكنولوجيا المعلومات، مع دروس فيديو قصيرة تجعله مناسبًا للمهنيين المشغولين.
getAbstract
getabstract.com
GetAbstract هو تطبيق يوفر ملخصات مكتوبة وصوتية للكتب والمقالات لمساعدة المستخدمين على تعزيز معارفهم بكفاءة.
Uxcel
uxcel.com
تطبيق Uxcel يقدم أدوات لرسم خريطة المهارات لمصممي UX، ويتيح تتبع التطوير المهني وتقديم مواد تعليمية موجهة لتعزيز القدرات.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai هي منصة لتقييم المهارات، تهدف لمساعدة الشركات في توظيف المهندسين وعلماء البيانات من خلال تحديات برمجية وتقييمات آلية.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.
Nolej
nolej.io
تطبيق Nolej هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى التعليمي التفاعلي وتحسين تجارب التعلم في البيئات التعليمية المتنوعة.
Passion.io
passion.io
Passion.io هي منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة تساعد المدربين على تحويل معرفتهم إلى تطبيقات مربحة بدون الحاجة للبرمجة.
Vue School
vueschool.io
تساعد Vue School المطورين على تعلم Vue.js وتقنيات الواجهة الأمامية الحديثة من خلال دروس ودورات متخصصة.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz هو تطبيق تعليمي يوفر دورات تدريبية لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، ويدعم التعلم الذاتي عبر الإنترنت.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
تطبيق "ثرايفنج سبرينغز" هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تدريب وتطوير موظفيها من خلال وحدات تعليمية تفاعلية.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دورات قصيرة تفاعلية لتعزيز المهارات لموظفي الشركات بطرق مخصصة وسهلة الاستخدام.
Ethena
goethena.com
تطبيق Ethena يقدم منصة شاملة لتدريب الامتثال، توفر دورات للموظفين وأدوات لإدارة العلاقات لدعم الفرق في المواقف الصعبة.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
تطبيق أكاديمية تأثير المبيعات يوفر تدريب وتطوير مهارات فرق المبيعات لتحقيق الإنتاجية العالية وتحسين الأداء من خلال خبراء عالميين.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
SocialTalent
socialtalent.com
تطبيق SocialTalent هو منصة تعليمية إلكترونية مخصصة لإدارة التوظيف والمواهب، مما يساعد المنظمات في تحسين عمليات التوظيف وإدارة الموظفين.
Learnerbly
learnerbly.com
المتعلم هو تطبيق يوفر محتوى تعلم مخصص للموظفين من مزودين مختلفين، مما يسهل عليهم تحسين مهاراتهم وفقاً لاحتياجاتهم المهنية.
OneRange
onerange.co
تطبيق OneRange يسهل التعلم المستمر من خلال منصة توفر موارد مخصصة، مما يساعد الأفراد والشركات على تطوير المهارات بكفاءة.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama هو تطبيق تعليمي يوفر دورات تفاعلية مخصصة لتعزيز تدريبات الموظفين في الامتثال والتثقيف في مكان العمل.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
CXL
cxl.com
تطبيق CXL يوفر تدريبًا متعمقًا ومخصصًا في التسويق لتحويل المتخصصين إلى قادة، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 دورة تعليمية.
Nvolve
nvolvegroup.com
تطبيق Nvolve يساعد الشركات في التصنيع وسلسلة الإمداد والرعاية الصحية في تحسين الأداء من خلال التعليم الرقمي وإدارة الوثائق.
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