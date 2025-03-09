برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يلبي موفرو محتوى التعليم الإلكتروني احتياجات الشركات والمهنيين من خلال تقديم مكتبات محتوى جاهزة يمكن الوصول إليها عبر السحابة. تشمل هذه المكتبات دورات ودروسًا ومقاطع فيديو وكتبًا في موضوعات متنوعة مثل مهارات الأعمال والإدارة والقيادة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب على الامتثال للصحة والسلامة البيئية (EHS) والمزيد. تعد نماذج الاشتراك شائعة بين هؤلاء المزودين، حيث تمنح عددًا محددًا من المستخدمين حق الوصول إلى المحتوى المنسق. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى بعض موفري التعليم الإلكتروني رسومًا مقابل شهادات الإكمال أو يقدمون إمكانية الوصول على مستوى المؤسسة إلى الدورات التدريبية وميزات التعليم الإلكتروني المتقدمة. يقدم بعض مقدمي الخدمة أيضًا برامج نظام إدارة التعلم (LMS) أو عمليات التكامل المصممة لاستكمال مكتبات المحتوى الخاصة بهم. تساعد حلول وتكاملات نظام إدارة التعلم (LMS) الشركات وأقسام التعلم في الإشراف على التقدم المحرز في التدريب على التعلم الإلكتروني لموظفيها وتحسينه. علاوة على ذلك، يمكن لشركات التدريب دمج حلول محتوى التعليم الإلكتروني بسلاسة مع برامج نظام إدارة التدريب الحالية الخاصة بها.
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Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
getAbstract
getabstract.com
GetAbstract هو تطبيق يوفر ملخصات مكتوبة وصوتية للكتب والمقالات لمساعدة المستخدمين على تعزيز معارفهم بكفاءة.
Nolej
nolej.io
تطبيق Nolej هو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى التعليمي التفاعلي وتحسين تجارب التعلم في البيئات التعليمية المتنوعة.
Uxcel
uxcel.com
تطبيق Uxcel يقدم أدوات لرسم خريطة المهارات لمصممي UX، ويتيح تتبع التطوير المهني وتقديم مواد تعليمية موجهة لتعزيز القدرات.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
تطبيق أكاديمية تأثير المبيعات يوفر تدريب وتطوير مهارات فرق المبيعات لتحقيق الإنتاجية العالية وتحسين الأداء من خلال خبراء عالميين.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
CXL
cxl.com
التدريب التسويقي العميق والمتخصص CXL يحول متخصصي التسويق إلى قادة تسويق. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 دورة تدريبية لبناء المهارات التكتيكية، يتم تدريسها بواسطة
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
Passion.io
passion.io
Passion.io هي منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة تساعد المدربين على تحويل معرفتهم إلى تطبيقات مربحة بدون الحاجة للبرمجة.
Scaler
scaler.com
تطبيق Scaler يتيح لك تحسين مهارات البرمجة من خلال توجيه فردي من خبراء MAANG، بالإضافة لامتحانات محاكاة ودورات مخصصة لمساعدتك في مسيرتك المهنية.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai هي منصة لتقييم المهارات، تهدف لمساعدة الشركات في توظيف المهندسين وعلماء البيانات من خلال تحديات برمجية وتقييمات آلية.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيلاتهم التعليمية ومتطلبات دورهم. يدفع أصحاب العمل فقط مقابل المحتوى المستهلك بدلاً من اشتراك الموظفين في محتوى على مستوى المؤسسة لا يتم استخدامه. مع Learnerbly، عادةً ما يشهد قادة التعلم عائدًا أعلى على الاستثمار عند مستويات مشاركة صناعية تزيد عن 3X (بنسبة 40-60% شهريًا)، كما أثبت ذلك مئات العملاء، بما في ذلك أمثال Flutter وOcado وKing.com وHelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz هو تطبيق تعليمي يوفر دورات تدريبية لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، ويدعم التعلم الذاتي عبر الإنترنت.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI هي منصة تعليمية مبتكرة تقدم دورات قصيرة تفاعلية لتعزيز المهارات لموظفي الشركات بطرق مخصصة وسهلة الاستخدام.
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent هي منصة التعلم الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم والمخصصة للتوظيف وإدارة المواهب. إن المحتوى الرائد في الصناعة الخاص بنا يمكّن المؤسسات ليس فقط من العثور على أفضل المرشحين وتوظيفهم، ولكن أيضًا تعزيز ثقافة مشاركة الموظفين مع دعم التنوع والمساواة والشمول.
Vue School
vueschool.io
تساعد Vue School المطورين على تعلم Vue.js وتقنيات الواجهة الأمامية الحديثة من خلال دروس ودورات متخصصة.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning هي منصة تعلم رقمية تحتوي على محتوى متنوع من كتب وفيديوهات ودورات تعليمية تدعم تطوير المهارات في التكنولوجيا والأعمال.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets هو تطبيق يقدم دورات تعليمية شاملة في تكنولوجيا المعلومات، مع دروس فيديو قصيرة تجعله مناسبًا للمهنيين المشغولين.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
edureka
edureka.co
Edureka هي منصة تعليمية تفاعلية تتيح للمتعلمين الوصول إلى دورات يقودها مدرسون في مجالات مثل تطوير البرمجيات وعلوم البيانات، مع دعم متواصل.
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في Zendesk وPinterest وNotion وBetterUp والمزيد. نحن مدعومون من Felicis وGSV وHomebrew وVillage Global وغيرهم من كبار المستثمرين، ويضم فريقنا الاستشاري People Ops وخبراء قانونيين مثل Frances Frei وLeonard Shen.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame هي منصة تعليم إلكتروني توفر مكتبة شاملة من الدورات التدريبية لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفيها وتحسين برامج التعلم.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
Perlego
perlego.com
Perlego هي منصة تعليمية تقدم مكتبة شاملة من الموارد الأكاديمية، بما في ذلك أداة للبحث الذكي لمساعدة الطلاب والباحثين في العثور على المعلومات.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Scribd
scribd.com
Scribd هو تطبيق للاشتراك يوفر الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمستندات عبر الأجهزة المختلفة.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في المهارات الرقمية مع فصول مباشرة ودعم للتعلم الذاتي، موجه لجميع مستويات المهارة.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
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