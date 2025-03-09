برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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يلبي موفرو محتوى التعليم الإلكتروني احتياجات الشركات والمهنيين من خلال تقديم مكتبات محتوى جاهزة يمكن الوصول إليها عبر السحابة. تشمل هذه المكتبات دورات ودروسًا ومقاطع فيديو وكتبًا في موضوعات متنوعة مثل مهارات الأعمال والإدارة والقيادة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب على الامتثال للصحة والسلامة البيئية (EHS) والمزيد. تعد نماذج الاشتراك شائعة بين هؤلاء المزودين، حيث تمنح عددًا محددًا من المستخدمين حق الوصول إلى المحتوى المنسق. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى بعض موفري التعليم الإلكتروني رسومًا مقابل شهادات الإكمال أو يقدمون إمكانية الوصول على مستوى المؤسسة إلى الدورات التدريبية وميزات التعليم الإلكتروني المتقدمة. يقدم بعض مقدمي الخدمة أيضًا برامج نظام إدارة التعلم (LMS) أو عمليات التكامل المصممة لاستكمال مكتبات المحتوى الخاصة بهم. تساعد حلول وتكاملات نظام إدارة التعلم (LMS) الشركات وأقسام التعلم في الإشراف على التقدم المحرز في التدريب على التعلم الإلكتروني لموظفيها وتحسينه. علاوة على ذلك، يمكن لشركات التدريب دمج حلول محتوى التعليم الإلكتروني بسلاسة مع برامج نظام إدارة التدريب الحالية الخاصة بها.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Skillspace
skillspace.ai
يقوم موقع Skillspace.ai من DPhi بأتمتة تقييمات المهارات أثناء العمل لمساعدة الشركات ذات النمو المرتفع على توظيف مهندسين وعلماء بيانات من خريجي الجامعات الجدد وذوي الخبرة العالية. تتضمن ميزات النظام الأساسي تحديات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقييمات الآلية للمشروعات والأسئلة المتعددة الأسئلة والمزيد. كل هذا مدعوم بمحرك مراقبة قوي، والذي يمنع الغش أثناء التوظيف عن بعد. تجعل Skillspace.ai عملية توظيف الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والذكاء الاصطناعي والسحابة والأدوار المشابهة أكثر سلاسة.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Scribd
scribd.com
Scribd هو تطبيق للاشتراك يوفر الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والمستندات عبر الأجهزة المختلفة.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning هي منصة تعلم رقمية تحتوي على محتوى متنوع من كتب وفيديوهات ودورات تعليمية تدعم تطوير المهارات في التكنولوجيا والأعمال.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في المهارات الرقمية مع فصول مباشرة ودعم للتعلم الذاتي، موجه لجميع مستويات المهارة.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف وتحسين معدلات إكمال الدورة من خلال مساعدة الشركات على بناء رحلات تعليمية مخصصة على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
CXL
cxl.com
التدريب التسويقي العميق والمتخصص CXL يحول متخصصي التسويق إلى قادة تسويق. احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 دورة تدريبية لبناء المهارات التكتيكية، يتم تدريسها بواسطة
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.
Passion.io
passion.io
مساعدة المدربين والخبراء على تحويل معرفتهم إلى تطبيقات جوال مربحة. أنشئ مشروعًا تجاريًا من جيبك، دون الحاجة إلى رمز.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
Scaler
scaler.com
قم بتطوير مهاراتك في البرمجة من خلال الإرشاد الشخصي 1:1 الذي يقدمه خبراء MAANG من أكاديمية Scaler. كما نقدم أيضًا مقابلات وهمية ودورات مصممة خصيصًا لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك المهنية.
EasyLlama
easyllama.com
من خلال الدورات التدريبية المستوحاة من كيفية استهلاك المتعلمين المعاصرين للمحتوى، تعمل EasyLlama على تغيير الوضع الراهن. إن دوراتنا التفاعلية والجذابة والأفضل في فئتها الخاصة بالصناعة مخصصة لشركتك، مما يجعلها ذات صلة بموظفيك وتساعد في تطوير بيئة ترحيبية، خالية من المضايقات والتمييز.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly هو سوق L&D حائز على جوائز يمنح الموظفين إمكانية الوصول إلى المحتوى المنسق بخبرة من أكثر من 200 من أفضل موفري المحتوى التعليمي (بما في ذلك الدورات التدريبية والكتب والمدربين واشتراكات التعلم الإلكتروني وغير ذلك الكثير). إنه يمكّن الموظفين من امتلاك رحلة التعلم الخاصة بهم بطريقة تناسب تفضيلاتهم التعليمية ومتطلبات دورهم. يدفع أصحاب العمل فقط مقابل المحتوى المستهلك بدلاً من اشتراك الموظفين في محتوى على مستوى المؤسسة لا يتم استخدامه. مع Learnerbly، عادةً ما يشهد قادة التعلم عائدًا أعلى على الاستثمار عند مستويات مشاركة صناعية تزيد عن 3X (بنسبة 40-60% شهريًا)، كما أثبت ذلك مئات العملاء، بما في ذلك أمثال Flutter وOcado وKing.com وHelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
مع GoodHabitz، يمكنك مساعدة موظفيك على تطوير المهارات التي يحتاجونها للمستقبل. ومن خلال تقييماتنا الذاتية المبتكرة، سيكتسبون رؤى فريدة حول فرص النمو المتاحة لهم، في حين ستساعدهم دوراتنا التدريبية الرائدة عالميًا على أن يصبحوا أفضل نسخة لأنفسهم. تتوافق جميع أساليب التعلم لدينا مع الكفاءات المهمة التي تحتاجها القوى العاملة لتحقيق النجاح، اليوم وغدًا.
5Mins AI
5mins.ai
5MINS هي منصة Elearning على غرار Tiktok التي أحبها الآلاف من الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء مهارات صلبة وناعمة وحيوية في دقائق مع التعلم الدقيق الذي يعمل بمنظمة العفو الدولية والذي يتم تخصيصه لدور كل مستخدم ووظائفه وتطلعاته. تغطي مكتبة الأدوار الجزئية التي تزيد عن 15000 نسمة مواضيع الصناعة الرئيسية و 200+ مهارات صلبة وناعمة وحيوية ، لبناء قوة عاملة جيدة مع كل المواهب والخبرات التي تحتاجها. يتم تنظيم دروسنا بحجم اللقات بعناية وتدريسها من قبل 150 من خبير الصناعة والأساتذة والجامعات والشركات الرائدة. تعلم المهارات الرئيسية من أمثال كلية لندن للأعمال ، Ahrefs ، Gong ، Terminus والمئات الأخرى. متوفر في العديد من اللغات وأنماط التعلم. نقدم 6x مشاركة أكثر من منصات التعليم الإلكتروني التقليدي. لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
تعد OneRange رائدة في عصر جديد من برامج التطوير الاحترافي، المخصصة لإزالة العوائق التي تحول دون التعلم المستمر. تعمل منصتنا المبتكرة على تمكين المستخدمين من استكشاف مساعي تحسين المهارات والوصول إليها والإشراف عليها بسهولة من خلال سوق واسع النطاق من الموارد المنسقة. نحن ننجز المهمة من خلال: ● بناء تجربة مستخدم سلسة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا المتقدمة ● تقديم محتوى مخصص ومتميز لكل مستخدم، بغض النظر عن مقدمي الخدمة ● تمكين الشركات من وضع إستراتيجيات تنمية المهارات والإشراف عليها وتعزيزها من خلال تحليلات شاملة نحن نقود ثورة تحسين المهارات من خلال مواءمة أهداف الشركة والتطلعات الفردية وعروض مقدمي خدمات التعلم. من خلال التركيز على الاستخدام وأتمتة سير العمل، نقوم بتحسين استثمارات التعلم، مما يوفر الوقت والمال لعملائنا.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent هي منصة التعلم الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم والمخصصة للتوظيف وإدارة المواهب. إن المحتوى الرائد في الصناعة الخاص بنا يمكّن المؤسسات ليس فقط من العثور على أفضل المرشحين وتوظيفهم، ولكن أيضًا تعزيز ثقافة مشاركة الموظفين مع دعم التنوع والمساواة والشمول.
Vue School
vueschool.io
تعلم Vue.js والتقنيات الأمامية الحديثة والمتطورة من أعضاء الفريق الأساسي وخبراء الصناعة من خلال برامجنا التعليمية ودورات الفيديو المتميزة.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
أكاديمية Sales Impact هي منصة رائدة لتطوير المهارات لفرق الإيرادات ذات النمو المرتفع. نحن نقدم التدريب المستمر والتعزيز والتدريب بقيادة الخبراء لمساعدة الممثلين على الوصول إلى ذروة الإنتاجية. تم إطلاق الشركة في أكتوبر 2019 ولديها بالفعل أكثر من 200 عميل بما في ذلك Outreach وG2 وKlaviyo وVerbit. تضم قائمة التدريس بالفعل أكثر من 50 خبيرًا عالميًا، بما في ذلك مارك روبيرج المدير التنفيذي السابق لـ Hubspot، وإليسا فينك المدير التنفيذي السابق للتسويق في Tableau، وجريج هولمز المدير التنفيذي السابق لـ Zoom، والسير كلايف وودوارد، مدير الرياضة السابق لفريق الألعاب الأولمبية في بريطانيا العظمى.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تفاعلية قائمة على المجموعة في دقائق! تمكّن أداة التأليف الحائزة على جوائز GNOWBE المبدعين من تصميم وتسهيل وتحليل تجارب التعلم المشتركة- مثالية للتدريب والتنقل. تشمل الميزات الرئيسية: - microlearning - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول إلى عدم الاتصال - التصميم الأول للهاتف المحمول - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - في بيانات التعمق والتحليلات - gamification - التصديق - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع 200 منصات تم تصميمها على أساس إجراءات التقييم بشكل كبير. من خلال تجربة سطح المكتب/الأجهزة المحمولة سلسة ودعم لأكثر من 100 لغة ، يمكّن Gnowbe المبدعين ويدعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. المبدعون الأكثر شيوعًا: - تجارب على متن الفرق عن بُعد - السلامة ، وصحة وتجهيز العافية - إعداد الشهادات - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة ، عبر الإنترنت) - مصنفات رقمية - دورات التعليم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليق
Uxcel
uxcel.com
ينتشر مديرو التصميم بشكل ضئيل للغاية. يُتوقع منك رسم خريطة لمهارات فريقك، وتحديد المواد التعليمية من عشرات المنصات، فقط لتكتشف أنك تفتقر إلى الرؤى حول كيفية تأثير التعلم على نمو الأفراد والفرق والأعمال. ماذا لو كان لديك أداة تحتوي على مواد تعليمية مختصرة ودقيقة وممتعة تؤثر بشكل مباشر على مهارات فريقك ومخرجاته؟ علاوة على ذلك، هل ستفتح المهارات الفريدة لفريقك بأكمله ونقاط قوته ومجالات التحسين؟ ألن يكون ذلك رائعًا؟ تعرف على Uxcel - الطريقة الوحيدة لرفع مستوى فريق التصميم الخاص بك من خلال رسم خرائط المهارات الآلية، المدعومة بمئات من المواد التعليمية المقطرة والدقيقة والمسلية التي صممها المصممون. ماذا يمكنك أن تفعل مع أوكسل؟ - أنشئ الرسم البياني لمهارات فريقك في أقل من 20 دقيقة: احصل على نظرة شاملة لمجموعة مهارات فريقك عبر 65 مهارة تصميم، مجمعة في 6 فئات رئيسية. - قم بقياس فريقك مع الصناعة: قارن فريقك مع أكثر من 230 ألف مصمم على Uxcel عبر الأدوار والمناطق وسنوات الخبرة. - شاهد مهارات فريقك تنمو بمرور الوقت: شاهد تأثير التعلم والتقييمات وتحديات التصميم وكيف قاموا بتحسين فريقك شهرًا بعد شهر. - النمو والتعلم النشطان: تحديد مجالات التحسين وتزويدهم بالمواد التعليمية المخصصة لمستوى مهاراتهم. - بناء مسار تعليمي مخصص: قم بتعيين دورات ودروس وتقييمات وتحديات محددة لتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. - تحسين أدائهم بنقرة واحدة: اكتشف أفضل مهارات المصمم الخاص بك، وقم بتوظيفهم في المشاريع المناسبة، في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من مخرجات التصميم الخاصة بهم. كيف نحن مختلفون؟ - نحن تفاعليون ومفعمون بالألعاب: مئات الساعات من الدورات التدريبية التفاعلية والمسلية والدروس والتقييمات وتحديات الحياة الواقعية. - نحن لا نضيع وقتك: تعلم بالسرعة التي تناسبك. ما استغرق منك 3 أشهر لتتعلمه، يستغرق يومًا واحدًا مع Uxcel. - متاح للجميع، في كل مكان: قم ببناء عادات تعليمية صحية، على أي جهاز أو منصة.
Nolej
nolej.io
NOLEJ هي عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهل التعلم اللامركزي من خلال إنشاء برامج تعليمية تفاعلية ورسم بياني للمعرفة العالمية. تم تصميم الأداة لخدمة الإعدادات التعليمية بدءًا من الفصول الدراسية من الروضة وحتى التعليم العالي من خلال تحويل المواد التعليمية غير المستغلة إلى محتوى جذاب وتفاعلي. تتيح الأداة لمصممي التعليم والمدرسين الاستفادة من الموارد الموجودة مثل الكتب المدرسية ومحتوى الفيديو وموارد الوسائط الأخرى عبر الإنترنت، وتحويلها إلى تجارب تعليمية تفاعلية. تتضمن بعض إمكانات المحتوى التفاعلي إنشاء مقاطع فيديو تفاعلية غنية، وبطاقات تعليمية يتم إنشاؤها لكل مفهوم رئيسي، ومسارد مستمدة من المفاهيم الأساسية والكلمات ذات الصلة في المحتوى، بالإضافة إلى العديد من التفاعلات المشابهة للألعاب مثل الكلمات المتقاطعة وألعاب البحث عن الكلمات. يمكن استخدام المواد التي تم إنشاؤها كمحتوى مستقل أو يمكن تصديرها للتكامل مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) أو منصات تجربة التعلم (LXP) أو مخازن سجلات التعلم (LRS) الحالية، مع دعم تنسيقات SCORM وxAPI وH5P. تقدم هذه المنصة حلاً للمدرسين والمعلمين لتوفير الوقت في إنشاء محتوى جذاب مع استخدام الموارد غير المستخدمة بشكل كافٍ.
getAbstract
getabstract.com
أعرف أفضل. افعل ما هو أفضل. ماذا يمكنك أن تتعلم في 15 دقيقة؟ من خلال توفير الوصول السهل إلى المعرفة المتخصصة الملخصة، تساعد getAbstract المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم على استخدام المعرفة بكفاءة.
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال التعلم والتطوير المدعوم من BizLibrary، يتم تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للوظيفة اليوم ويكونون على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة غدًا.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Perlego
perlego.com
Perlego هي منصة تعليمية تقدم مكتبة شاملة من الموارد الأكاديمية، بما في ذلك أداة للبحث الذكي لمساعدة الطلاب والباحثين في العثور على المعلومات.
OpenSesame
opensesame.com
نحن نساعد في تطوير القوى العاملة الأكثر إنتاجية وإعجابًا في العالم. من خلال الكتالوج الأكثر شمولاً لدورات التعلم الإلكتروني من أفضل الناشرين في العالم، نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق، بدءًا من العثور على الدورات التدريبية وربطها بكفاءاتك الأساسية ومزامنتها مع نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بك إلى زيادة الاستخدام وتحسين برامج التعلم والتطوير الخاصة بك. . لن تتمتع فقط بالمرونة في خيارات الشراء المتعددة من OpenSesame، بل ستجد أنه من السهل استخدام وإدارة دورات التعلم الإلكتروني الخاصة بك. يشتمل كتالوجنا المنسق بخبرة على آلاف الدورات التدريبية التي تغطي مهارات العمل والامتثال والسلامة والتكنولوجيا والشهادات والمواضيع الخاصة بالصناعة. تشمل بعض مجالات المواضيع الرئيسية ما يلي: مهارات العمل - الاتصال - الإدارة - القيادة - إدارة المشاريع - الامتثال لخدمة العملاء - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - القيادة والإدارة العامة لحماية البيانات - التدريب - القيادة الملهمة - المهمة والرؤية تحديد القيمة - التفويض - الامتثال لإدارة التغيير - الامتثال للموارد البشرية - مكان العمل والتحرش الجنسي - الخصوصية - HIPAA - التنوع والإنصاف والشمول في اللائحة العامة لحماية البيانات - بناء فرق متنوعة - الكفاءة بين الثقافات - القيادة الشاملة - التحيز اللاواعي - احترام السلامة - السلامة في مكان العمل - OSHA - السلامة البيئية - المواد الخطرة - تكنولوجيا معدات الحماية الشخصية (PPE) - البرمجيات - البرمجة - أمن المعلومات - التعلم الآلي - تحليل البيانات العافية - إدارة الإجهاد - التنمية الشخصية - العافية المؤسسية - العافية العقلية - شهادات اليقظة الذهنية والتأمل - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من موفري المحتوى الرائدين في الصناعة. تتيح عمليات التكامل لدينا مع أكثر من 70 منصة تعليمية رائدة وتطبيقات مكان العمل لفرقك الاستفادة من Go1 من خلال حلولك الحالية.
Ethena
goethena.com
تساعدك منصة التدريب الشاملة على الامتثال من Ethena على التحقق من كل ما تحتاجه وبناء مكان عمل أفضل. يمنحك منتجنا كتالوجًا للدورات التدريبية التي سيحبها الموظفون بالفعل، ونظام إدارة التعلم (LMS) الذي يعمل على أتمتة تقديمهم، وأدوات علاقات الموظفين لدعم فريقك في المواقف الصعبة. تحظى Ethena بثقة الفرق في Zendesk وPinterest وNotion وBetterUp والمزيد. نحن مدعومون من Felicis وGSV وHomebrew وVillage Global وغيرهم من كبار المستثمرين، ويضم فريقنا الاستشاري People Ops وخبراء قانونيين مثل Frances Frei وLeonard Shen.
edureka
edureka.co
Edureka هي منصة تعليمية تفاعلية تتيح للمتعلمين الوصول إلى دورات يقودها مدرسون في مجالات مثل تطوير البرمجيات وعلوم البيانات، مع دعم متواصل.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم ، مصممة لتكون بديهية للمسؤولين ، والمشاركة للمتعلمين ، والتحول للشركات. تشمل المبيدات الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية مفرطة الشخصية لجماهير متعددة ، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. كل هذه التجارب يمكن أن تكون ذات علامة تجارية فريدة وإدارتها مركزية من منصة واحدة. - قدرات الذكاء الاصطناعى الأكثر تقدما في الصناعة. يمكن للعملاء أتمتة المهام اليدوية مثل التسجيلات والترجمات وتصنيف المحتوى. مع تم إنشاؤ AI التوليدي للتعلم ، يمكن للعملاء إنشاء مواد فعالة للدورات التدريبية في بضع نقرات فقط. - القدرة على التوسع مع مؤسستك وأنت تتوسع في جماهير التعلم الجديدة والأكبر ، والمناطق الجغرافية ، واللغات ، وأكثر من ذلك. - تطبيق محمول وتكامل مع جميع البرامج الرئيسية ، بما في ذلك فرق Salesforce و Microsoft.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
تعلم أنه لا يجب أن يعني محاضرات مملة ، أو وتيرة محملة للمخيمات ، أو الكثير من الوقت بعيدًا عن وظيفتك أو عائلتك. مع شذرات CBT ، يمكنك تدريب 24/7 في أي مكان على مجموعة متنوعة من الأجهزة ، من راحة كرسي مكتبك أو أريكة غرفة المعيشة. فريق المدربين من الطراز العالمي لدينا هم خبراء في الصناعة الذين يستمتعون بتدريس الناس. تدريبهم مفيدة وذات صلة وجذابة - ولأن معظم مقاطع الفيديو هي 10 دقائق أو أقل ، فمن الأسهل الاحتفاظ بالمعلومات. اختر من مكتبة تدريب تضم الآلاف من مقاطع الفيديو على التقنيات المطلوبة من البائعين الذين يستخدمون على نطاق واسع ومحترمين مثل Microsoft و Cisco و AWS. كسب شهادة. الحفاظ على مهاراتك محدثة. تعلم تقنية جديدة. لديك مورد في العمل. يمكن أن تساعدك شذرات CBT على تحقيق أهدافك.
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