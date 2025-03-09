برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Uxcel

uxcel.com

ينتشر مديرو التصميم بشكل ضئيل للغاية. يُتوقع منك رسم خريطة لمهارات فريقك، وتحديد المواد التعليمية من عشرات المنصات، فقط لتكتشف أنك تفتقر إلى الرؤى حول كيفية تأثير التعلم على نمو الأفراد والفرق والأعمال. ماذا لو كان لديك أداة تحتوي على مواد تعليمية مختصرة ودقيقة وممتعة تؤثر بشكل مباشر على مهارات فريقك ومخرجاته؟ علاوة على ذلك، هل ستفتح المهارات الفريدة لفريقك بأكمله ونقاط قوته ومجالات التحسين؟ ألن يكون ذلك رائعًا؟ تعرف على Uxcel - الطريقة الوحيدة لرفع مستوى فريق التصميم الخاص بك من خلال رسم خرائط المهارات الآلية، المدعومة بمئات من المواد التعليمية المقطرة والدقيقة والمسلية التي صممها المصممون. ماذا يمكنك أن تفعل مع أوكسل؟ - أنشئ الرسم البياني لمهارات فريقك في أقل من 20 دقيقة: احصل على نظرة شاملة لمجموعة مهارات فريقك عبر 65 مهارة تصميم، مجمعة في 6 فئات رئيسية. - قم بقياس فريقك مع الصناعة: قارن فريقك مع أكثر من 230 ألف مصمم على Uxcel عبر الأدوار والمناطق وسنوات الخبرة. - شاهد مهارات فريقك تنمو بمرور الوقت: شاهد تأثير التعلم والتقييمات وتحديات التصميم وكيف قاموا بتحسين فريقك شهرًا بعد شهر. - النمو والتعلم النشطان: تحديد مجالات التحسين وتزويدهم بالمواد التعليمية المخصصة لمستوى مهاراتهم. - بناء مسار تعليمي مخصص: قم بتعيين دورات ودروس وتقييمات وتحديات محددة لتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. - تحسين أدائهم بنقرة واحدة: اكتشف أفضل مهارات المصمم الخاص بك، وقم بتوظيفهم في المشاريع المناسبة، في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من مخرجات التصميم الخاصة بهم. كيف نحن مختلفون؟ - نحن تفاعليون ومفعمون بالألعاب: مئات الساعات من الدورات التدريبية التفاعلية والمسلية والدروس والتقييمات وتحديات الحياة الواقعية. - نحن لا نضيع وقتك: تعلم بالسرعة التي تناسبك. ما استغرق منك 3 أشهر لتتعلمه، يستغرق يومًا واحدًا مع Uxcel. - متاح للجميع، في كل مكان: قم ببناء عادات تعليمية صحية، على أي جهاز أو منصة.