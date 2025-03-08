DataCamp

datacamp.com

ما هو Datacamp للعمل؟ DataCamp هو منصة الانتقال للتعرف على البيانات و AI ، والتعاون من خلال البيانات ، وتوظيف المواهب الجاهزة للوظائف. Datacamp for Business يمكّن مؤسستك بأكملها بالبيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي ، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. فرق الدعم من 2-10K+ مع مزيج من أكثر التقنيات والمهارات في العالم في العالم. ساعد فريقك في بناء الثقة والمهارات من خلال التعلم النشط مع 460 بيانات ودورات AI لجميع المستويات. قم بإنشاء أكاديمية بيانات مصممة لتلبية احتياجات شركتك المحددة. تحسين الإنتاجية ، والعائد على الاستثمار ، واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات. البيانات الرائدة في العالم ومناهج الذكاء الاصطناعى: تمكين فريقك من تطوير البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمق منهج تعليمي في الصناعة ، بما في ذلك Python و SQL و R و AI التوليدي و ChatGpt و Power BI و Tableau و Data Aity وأكثر من ذلك. من السهل تخصيص مسارات التعلم الحالية أو إنشاء مسارات جديدة بمساعدة فريق الخبراء لدينا. من الترميز من اليوم الأول إلى تطبيق المعرفة على مواقف الحياة الواقعية وتعزيز سير العمل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، فإن نهج التعلم العملي في Datacamp يبني الكفاءة 6x أسرع من التعلم التقليدي. مساحة عمل DataCamp ، IDE IDE في المتصفح: مساحة العمل هي IDE الحديثة في متصفح Datacamp ، وتسريع طريقك إلى رؤى البيانات. من خلال مساعد AI المدمج والتشغيل المستند إلى السحابة بنسبة 100 ٪ ، يمكن لفريقك رفع قدرات التحليلات بين عشية وضحاها. شهادة DataCamp: تحقيق شهادات تحقق من صحة مهارات بيانات فريقك مع تقدمها ، وتولى مسؤوليات أكبر ، وزيادة النتيجة النهائية لمؤسستك - معترف بها من قبل Forbes كبرنامج شهادة البيانات رقم 1. قم بقياس تأثير تدريب الموظفين: تصور تطوير مهارات على مستوى المؤسسة مع المرونة لدمج بيانات التعلم في أدوات الإبلاغ الحالية. تتبع بسهولة تأثير مستويات الاستثمار والمشاركة في جميع أنحاء العمل. إرشادات الخبراء في متناول اليد: يقدم فريق نجاح العملاء لدينا الموارد والرؤى حول كل شيء من أفضل الممارسات إلى تكامل SSO و LMS. سنساعدك في إنشاء حل تعليمي مفصل لمؤسستك. انضم إلى أكثر من 12 مليون متعلم ، و 2500 شركة ، و 80 ٪ من Fortune 1000 الذين يتعاونون مع Datacamp لرفع فرقهم.