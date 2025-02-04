برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

DataCamp

datacamp.com

ما هو DataCamp للأعمال؟ DataCamp هي المنصة المفضلة للتعرف على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعاون من خلال البيانات وتوظيف المواهب الجاهزة للوظيفة. يعمل DataCamp for Business على تمكين مؤسستك بأكملها من خلال البيانات الحيوية ومهارات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن نقطة البداية الخاصة بك. دعم فرق مكونة من 2 إلى 10 آلاف+ بمزيج من التقنيات والمهارات الأكثر طلبًا في العالم. ساعد فريقك على بناء الثقة والمهارات من خلال التعلم النشط مع أكثر من 460 دورة تدريبية حول البيانات والذكاء الاصطناعي لجميع المستويات. أنشئ أكاديمية بيانات مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة لشركتك. تحسين الإنتاجية وعائد الاستثمار واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. منهج البيانات والذكاء الاصطناعي الرائد عالميًا: قم بتمكين فريقك من تطوير مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام أعمق مناهج التعلم في الصناعة، بما في ذلك Python وSQL وR وGenerative AI وChatGPT وPower BI وTableau وData Literacy والمزيد. من السهل تخصيص مسارات التعلم الحالية أو إنشاء مسارات جديدة بمساعدة فريق الخبراء لدينا. بدءًا من البرمجة من اليوم الأول وحتى تطبيق المعرفة على مواقف الحياة الواقعية وتعزيز سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعمل نهج التعلم العملي في DataCamp على بناء الكفاءة بشكل أسرع 6 مرات من التعلم التقليدي. DataCamp Workspace، بيئة تطوير متكاملة (IDE) داخل المتصفح: Workspace هي بيئة تطوير متكاملة (IDE) حديثة داخل متصفح DataCamp، تعمل على تسريع مسارك إلى رؤى البيانات. بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج والتشغيل السحابي بنسبة 100%، يمكن لفريقك رفع قدراتهم التحليلية بين عشية وضحاها. شهادة DataCamp: احصل على الشهادات التي تثبت صحة مهارات البيانات لدى فريقك أثناء تقدمهم، وتحمل مسؤوليات أكبر، وتعزيز النتيجة النهائية لمؤسستك - والتي تم الاعتراف بها من قبل Forbes باعتباره برنامج اعتماد البيانات رقم 1. قياس تأثير تدريب الموظفين: تصور تطور المهارات على مستوى مؤسستك مع المرونة اللازمة لدمج بيانات التعلم في أدوات إعداد التقارير الموجودة لديك. يمكنك بسهولة تتبع تأثير مستويات الاستثمار والمشاركة في جميع أنحاء الأعمال. إرشادات الخبراء المباشرة: يقدم فريق نجاح العملاء لدينا موارد ورؤى حول كل شيء بدءًا من أفضل الممارسات وحتى تكامل تسجيل الدخول الموحّد (SSO) ونظام إدارة التعلم (LMS). سنساعدك على إنشاء حل تعليمي مخصص لمؤسستك. انضم إلى أكثر من 12 مليون متعلم وأكثر من 2500 شركة و80% من Fortune 1000 الذين يتعاونون مع DataCamp لتحسين مهارات فرقهم.