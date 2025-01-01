الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج محتوى التعلم الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوي

يلبي موفرو محتوى التعليم الإلكتروني احتياجات الشركات والمهنيين من خلال تقديم مكتبات محتوى جاهزة يمكن الوصول إليها عبر السحابة. تشمل هذه المكتبات دورات ودروسًا ومقاطع فيديو وكتبًا في موضوعات متنوعة مثل مهارات الأعمال والإدارة والقيادة وتكنولوجيا المعلومات والتدريب على الامتثال للصحة والسلامة البيئية (EHS) والمزيد. تعد نماذج الاشتراك شائعة بين هؤلاء المزودين، حيث تمنح عددًا محددًا من المستخدمين حق الوصول إلى المحتوى المنسق. بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى بعض موفري التعليم الإلكتروني رسومًا مقابل شهادات الإكمال أو يقدمون إمكانية الوصول على مستوى المؤسسة إلى الدورات التدريبية وميزات التعليم الإلكتروني المتقدمة. يقدم بعض مقدمي الخدمة أيضًا برامج نظام إدارة التعلم (LMS) أو عمليات التكامل المصممة لاستكمال مكتبات المحتوى الخاصة بهم. تساعد حلول وتكاملات نظام إدارة التعلم (LMS) الشركات وأقسام التعلم في الإشراف على التقدم المحرز في التدريب على التعلم الإلكتروني لموظفيها وتحسينه. علاوة على ذلك، يمكن لشركات التدريب دمج حلول محتوى التعليم الإلكتروني بسلاسة مع برامج نظام إدارة التدريب الحالية الخاصة بها.