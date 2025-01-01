برامج الموارد البشرية التعليمية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج الموارد البشرية التعليمي خصيصًا لأقسام الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية، لمساعدتهم على إدارة وأتمتة المهام الأساسية المتعلقة بالموظفين مثل حفظ السجلات، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات. على الرغم من أنها تشترك في أوجه التشابه مع برامج الموارد البشرية العامة، إلا أن حلول الموارد البشرية التعليمية تقدم ميزات فريدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمدارس والكليات والجامعات. تمكن هذه الأدوات المؤسسات التعليمية من الإشراف بشكل فعال على عمليات المؤسسات التي تضم مئات أو آلاف الموظفين. فهي تعمل على تبسيط العمليات المختلفة طوال دورة حياة الموظف، مما يعزز عملية التوظيف والتأهيل، وتبسيط إدارة الحضور، وأتمتة كشوف المرتبات. تتضمن بعض البرامج أيضًا إمكانات لإدارة تقييمات المعلمين وأنشطة التطوير المهني. يسمح برنامج الموارد البشرية التعليمي لمسؤولي الموارد البشرية بالإشراف على إدارة الموظفين على المستوى المؤسسي، بينما يمكن للمدرسين والموظفين الفرديين الاستفادة منه في المهام اليومية مثل طلب إجازة أو إرسال الجداول الزمنية لكشوف المرتبات.
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Skool
skool.com
Skool هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة الدورات التعليمية والمجتمعات، مع ميزات مثل تنظيم المحتوى وتفاعل الأعضاء.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Skolaro
skolaro.com
تطبيق Skolaro هو نظام إدارة شامل للمدارس، يوفر أدوات لإدارة المعلومات، الحضور، الرسوم، والاتصال بين أولياء الأمور والمعلمين.
EdPrime
edprime.co
EdPrime هو برنامج شامل لإدارة التعليم، يدعم جميع جوانب البيئة التعليمية من الإدارة والقبول إلى التواصل والأداء.
NEOGOV
neogov.com
تطبيق NEOGOV يقدم نظامًا لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، يشمل التوظيف، التدريب، وإدارة الأداء لتسهيل العملية الحكومية.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal هو برنامج ERP لإدارة المؤسسات التعليمية يوفر أدوات لتنظيم سجلات الطلاب والفعاليات والرسوم، مما يسهل إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية.
Edunext
edunext.co
Edunext هي منصة إدارية تعليمية توفر أدوات لتنظيم العمليات الأكاديمية، تدعم تكامل الأنظمة وتبسيط المهام للمؤسسات التعليمية.
APL nextED
aplnexted.com
تطبيق APL nextED هو حل شامل لإدارة بيانات هيئة التدريس، ويتيح إدارة والإبلاغ عن معلومات أعضاء هيئة التدريس الدائمين وغير الدائمين.
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